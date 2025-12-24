“Çawa DAIŞ hêzên artêşa hikûmeta Colanî (Golan) digirin/werdigirin?”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X) - ABNA -Têkiliya di navbera polîtîkayên Hikûmeta Cûlanî (Golan) yên nêzîkbûna bi Amerîka/Rojava re û hewldanên DAIŞê yên ji bo bikaranîna nerazîbûna navxweyî ji bo ji nû ve avakirina torên xwe, bi taybetî piştî bûyerên dawî yên li Tedmurê.
Dînamîka Danûstandinê û Agahiyên Sereke:
1. Hecma Tedmurê (22’ê Çileya heyî - 22 Kêna):
- Hêzeke ewlekarî ya girêdayî Wezareta Karên Navxwe ya Hikûmeta Colanî li Tedmurê li dijî hêzên hevbeş ên Amerîkî-Sûrî (bi eşkere hêzên Hevpeymaniya Navneteweyî û hêzên Colanî) êrîşek kir.
- Ziyanên Hecmê: 2 leşkerên Amerîkî û 1 wergêrê sivîl ê Amerîkî hatin kuştin; 3 leşkerên Amerîkî birîndar bûn; 1 hêzên ewlekarî yên Hikûmeta Colanî jiyana xwe ji dest da.
2. Bersiva Hikûmeta Cûlanî:
- “Nûruldîn El-Baba” (Berdevkê Wezareta Karên Navxwe ya Hikûmeta Colanî) ragihand ku lêkolîna ewlekarî destnîşan kiriye ku êrîşkar dibe ku “fikrên tekfîrî an tundrew” hilgirtibe.
- Biryara fermî diviya bû roja din (23’ê Çile - 23 Kêna) were dayîn.
3. Girêdana bi “Herasuddîn” (Heras-El-Dîn):
- Rojnameya “El-Ekbar” (Libnan), bi îşaret bi çavkaniyên Sûrî, ragihand ku êrîşkar berê endamê koma “Heras-El-Dîn” bûye.
- “Heras-El-Dîn” wekî şaxekî “El-Qaîde li Sûriyê” tê binavkirin, ku di Çile 2025an de ji ber zextan li ser rêberiya xwe, dawîhatina xwe ragihand.
- Rêberiya “Heras-El-Dîn” berê, tevî nehevsengiyên xwe yên bi “Ehmed El-Şere”’ re, ji beşdarbûna êrîşa mezin a meha berê li dijî herêmên di bin kontrola rejîma Esed de bêdeng mabû; lê gelek endamên wê bi serbixwe beşdarî kirin.
4. Nakokiyên Siyasî û Bandora Şer’etê:
- Derketina nêrîna “Îslamî ya nerm” di rêya siyasî ya Ehmed El-Şer’e’ de (bi taybetî piştî serdana wî ya Washingtonê di Mijdara borî de û ragihandina koalîsyona dijî DAIŞê), li gorî vê nivîsê, ji bo hin hêzên navxweyî yên Hikûmeta Cûlanî qebûlkirin nîne.
- Di nav vê avahiyê de dengên dijber derdikevin dijî tevlîbûna Şamê (rejîma Esed) li koalîsyona dijî DAIŞê.
5. Rola DAIŞê di Rakirina Nerazîbûnan de:
- DAIŞ ji vê nerazîbûnê li dijî polîtîkayên El-Şere’ (bi taybetî li hemberî DY û Îsraîlê, û dûrbûna ji şîarên şerîetê) sûd werdigire.
- DAIŞ bi rêya propagandayê hewl dide hêzên pileya jêrîn ên artêş û ewlekarî yên Hikûmeta Colanî yên ku hîn jî di bin bandora “literatûra kevneşopî ya El-Qaîdeyê” de ne, bikişîne.
6. Bersîvdayîna “El-Neb’a” (DAIŞ) ya DAIŞê:
- Hefteya “El-Neb’a” (ji DAIŞê re girêdayî) balê dikişîne ser rexnekirina siyaseta El-Şere’ ya li hemberî DY û Îsraîlê.
- Di sernivîsa wan a dawî ya bi navê “Şerefa Sydney” de, wan destnîşan kir ku “şervan êdî bi alav û tevliheviyên qonaxa berî DAIŞ ve girêdayî nîne, lê hewcedarî şervanekî ye ku “Tewhîd kiriye” û ji teleqên dewletan rizgar bûye.”
7. Sûcdarkirina Valahiya Ewlekarî û Sînor:
- Li gorî çavkaniyên ewlekarî yên Sûrî ji “El-Ekbar” re, guman heye ku çekên ji kîsên piştî ketina rejîma Esed ketine bazarên reş û DAIŞê bi vê rêyê xwe çekdar kiriye.
- Hinek ji van komên DAIŞê ji deverên di bin kontrola QSD (Hêzên Demokratîk ên Sûrî) de li Bakurê Rojhilatê Sûriyê tên (mîna bûyera teqîna li dêra Mar Elyas li Şamê di Hezîrana borî de, ku êrîşkar ji Kampa El-Hol derketibûn).
- QSD her tim kartê DAIŞê di danûstandinên xwe yên bi Hikûmeta Colanî re (bi taybetî li ser yekbûna leşkerî an vekişandina Amerîkî) bikar aniye.
- Êrîşên DAIŞê yên dawî bi dema dawîbûna “peymana Adarê” ya di navbera Ehmed El-Şere’ û “Mezlûm Ebdî” (Serokê QSD) re hevdem in, ku ev peyman li ser yekbûna tevahî ya sazîyên leşkerî û sivîl ên QSD di hundirê avahiya Hikûmeta Colanî de disekine.
