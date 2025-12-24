Çima rêberê Şoreşê di wê baweriyê de ye ku nixwumandin (hîcab) dibe sedem ku jinên rojava bibin misilman?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Yek ji mijarên girîng ku Rêberê Giranqedr ê Şoreşa Îslamî di hevdîtina jinan a 12'ê Kanûna 1404'an de bi xwe re, ji medyayê re pêşniyar kir; "Pêwîste çapemeniya me hişyar be ku nebe amûrek ji bo pêşxistina ramana rojavayî û kapîtalîzma derewîn û derewîn a li ser jinan û nebe amûrê wan. Dema ku li ser hîcabê nîqaş tê kirin, li ser cil û bergên jinan nîqaş tê kirin, li ser hevkariya jin û mêran nîqaş tê kirin, da ku medyaya navxweyî ya Komara Îslamî gotinên xwe dubare nekin, mezin bikin û mezin bikin. Bi taybetî jî jin wê meyla xwe bigrin, ev danasîna herî baş a Îslamê ye..’”
Nêrîna Sîstema Kapîtalîstî ya Rojava li Ser Jinan Îro:
Li hemberî vê yekê, nêrîna sîstema kapîtalîst a rojava li ser jinan îro dagirkerî (istismar) ye ji her alî ve. Ew sîng û bedewiya jinan ji bo qezenca aborî ya herî zêde di reklaman de, di firotina fîlm û rêzefîlman de, û di bazirganiyê de bi kar tînin. Di welatên Îslamî yên wekî Îranê de jî, ew mafên jinan û azadiyan wekî hincet bikar tînin da ku beşek ji jinan li dijî hukûmeta Komara Îslamî derxînin, li gorî rêgezên cil û bergê jinan.
Ji ber vê nêrîna kapîtalîstî ya rojavayî, rewşa jinan li her devera cîhanê, bi taybetî li civakên rojava, rewşeke pir heyf e û bi “veşartina keçên zindî di dema nezanîtiyê (Cahiliyye) de” dikare bê berawirdkirin; ji ber ku rewşa aborî û çandî ya niha wan ji mîsyona wan a mirovî û îlâhî dûr xistiye, ev rewş ji kuştina wan zindî gelek ne cûda ye.
Potansiyela ku Rêber di Hicabê de Dibîne:
Di van mercan de, Rêber di hicaba Îslamî de potansiyek dibîne ku jinên ku di bin rewşên ne-mirovî û ne-fetrî de ne li Rojavayê ne, ber bi Îslamê ve bikişîne. Du hêmanên sereke vê potansiyelê diafirînin: Yek, rewşa ne-mirovî ya jinan li Rojavayê, û ya duyemîn, hêza îspatkirî ya qanûnên Îslamê di rizgarkirina jinan ji vê rewşê de ye.
Gunahekî Mezin ê Rojavayê: Sêrketina Jinê Di Bin Navê Azadiyê de
Yek ji mezinên sûcên medeniyet û çanda kapîtalîst a rojavayî, Rêber wê wekî hilweşandina malbatê dibîne û wisa dibêje: “Malbat (li Rojavayê) bi kêrî hev hatî, wekî yekîneyek girêdayî û têkildar, hema hema naye dîtin… Rewşa malbatê ev e! Zarokên bê bav, kêmbûna girêdanên malbatê, hilweşandina malbatê, komên ku keçên ciwan dikin hedef, zêdebûna bêrêziya zayendî di bin navê ‘azadiyê’! Belkî mezinê sûcên mantiqa kapîtalîst a rojava ev e ku ew ewqas xeletiyan dikin û jê re dibêjin ‘azadî’! Wan dixapînin, ew ji wan hez dikin û jê re dibêjin azadî. … Dema ku ew dixwazin heman çandê belav bikin, dibêjin: ‘Em azad dikin!’ … Dibêjin: ‘Heger jinek cil û berg li xwe bike û van sînoran ji bo xwe diyar bike, ji pêşketinê paşve dike!’ Komara Îslamî ev mantiqa xelet têk bir, pê derbas bû. Di Komara Îslamî de hate nîşandan ku jineke Misilman a bi cil û berg dikare di her qadê de ji her kesî pêşdetir be; hem di civakê de hem jî li malê. Di vê ronahiyê de, jin û keçên me di Komara Îslamî de piştî Şoreşê di gelek waran de pêşketin kirin; di îstatîstîkên perwerdeyê de, di karên tenduristî û lênihêrînê de, di dirêjbûna temenê jiyanê de, di warên zanistî û werzîşê de, di piştgiriya Cihadê de.”
Nêrîna alçax a rojava li hemberî jinan, bê guman, li dijî taybetmendiyên fıtrata mirovî ya Xwedê ye. Heta jinên ku herî kêm cil û berg li xwe dikin (bêyî ku hay ji vê rastiyê hebin ku cil û berg û tevliheviya bi mêran re bingehek ji bo nêrîna wan a cinsî û objektîfîkera mêran amade dike), tu car naxwazin ku ji aliyê mêran ve bêne îstismar kirin.
Di encama vê nêrîna xelet de, medeniyeta rojavayî ya nûjen, jin di bin navê azadiyê de kiriye amûra zayendî ya mêran û amûra berhemanîna sermayeyê, û ew qas avahiya malbatê, ku evîndartirîn avahî ye li cem Xwedê, wê xera kiriye ku wê rûxandiye.
Ji ber vê yekê, Rêber, wekî alimekî dînî yê ku xwediyê zanîna teqez li ser taybetmendiyên fıtrata mirovî ye, difikire ku bi rastî rojavayî jin xistine bin dest, lê jê re dibêjin azadî, û ya duyemîn, ev pirsgirêka mezin a rewşa jinê di civak û malbatê de kirine çandeke sexte û xapîner.
Ji ber vê yekê, Îmam Xameneyî, mijara hicabê ne tenê wekî tehdîdek ji bo civakên Îslamî, lê wekî fursetek ji bo belavkirina Îslamê dibîne, ji ber ku ew dikare gelek jinên ku di bin bandora çanda xelet a rojavayî de mane, ber bi Îslamê ve vekişîne û wan ber bi rizgariya wan ve bibe.
Qanûnên Îslamê Ji Bo Jinên Ku Jiyana Wan Ji Azadiyê Hatîye Sitandin, Çavkaniya Jiyanê Ne?
Rêber destnîşan dike ku pozîsyona jinê di çanda Îslamê de, mantiqî, pir bilind û li gorî fıtrata jinê, hewcedariya civakê û berjewendiyê ye, û wiha dibêje: “Di nêrîna Îslamê de, jin û mêr du unsurên mirovî yên hevseng in; bi tevahî hevseng in, xwedî gelek taybetmendiyên hevpar û hinek taybetmendiyên taybetî ne li gorî avahiya laşê wan. Divê ev her du unsur di rêvebirina jiyanê de, di berdewamiya nesla mirovan de, di pêşveçûna medeniyetê de û di warê hewcedariyên giyanî de rol bilîzin; yanî jin û mêr dinyayê birêve dibin, lê herwiha hundurê xwe jî birêve dibin. Yek ji karên wan ên herî girîng damezrandina malbatê ye, ku mixabin di mantiqa xelet a çanda kapîtalîst a rojava de malbat hatiye jibîrkirin.”
Ji ber vê yekê, Rêber hişyarî dide ku divê ji dûrketina ji qanûnên Îslamê di mijara cil û bergê de û teşwîqkirina şêwaza rojavayî were dûrketin, û dibêje: “Eger ew qanûn (Îslamî) neyên bicîanîn, ev bê kontrol dê bibe sedema tiştên ku îro li Rojavayê diqewime, hûn jî li kom û rêxistinên gendel ên Amerîka û Ewropayê guh didin.”
Sedema Danîna Cil û Bergê (Hicab) Îslamê, Kontrolkirina Keşîtîna Zayendî ye
Li gorî nêrîna Rêber, yek ji wan xalan ku Îslam balê dikişîne ser wê, sînorên têkildarî mêran e; ev yek di çanda gendel a rojavayî de bi tevahî nehatiye hesibandin.
Ew sedema ku Îslam balê dikişîne ser cil û bergê jinan (hicab) wiha rave dike: “Sedema vê yekê ev e ku kişandina hestên zayendî, kişandineke pir bi hêz e; divê bê kontrolkirin, û Îslam bi qanûnên xwe [karîbû vê] kontrol bike… Cil û berg, ji bo mêr û jin herduyan jî, yek ji van e; cil û berg ji wan sînoran e. Cil û bergê jinê jî ji van yek e; dûrahiya laşî di navbera jin û mêran de jî ji van e; teşwîqkirina zewacê jî ji van e; ev in tiştên ku wan faktora xeternak û rîskdar kontrol dikin.”
Li gorî gotinên Rêber, rewşa xerab a jin û malbatê li cîhanê, bi taybetî li Ewropa û Amerîkayê, fursetek afirandiye ku bi teşwîqkirina hicabê, gelek kes ji Îslamê re eleqedar bibin û wan ber bi Misilmantiyê ve vekişîne. Ji ber vê yekê, teşwîqkirin û belavkirina hicaba Îslamî divê ne wekî tehdîdek, lê wekî fursetek ji bo belavkirin û berfirehkirina Îslamê were dîtin.
Bi Kurte: Nivîs, nêrîna Rêber Xameneyî wekî hicabê dibîne ku şerefa Îslamê ye û amûreke îlâhî ye ji bo kişandina jinên rojavayî ber bi Îslamê ve, ji ber ku ew bawer dike ku moda rojavayî jin bêşeref kirine û wan ji azadiya rastîn mehrûm kiriye.
