Erkê hêzên asayîşê yên Encûmena Neteweyên Yekbûyî li Bilindiyên(Girên) Golan hat dirêjkirin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt (s.x)-ABNA ـ Encûmena Ewlekariyê ya Rêxistina Neteweyên Yekbûyî, mîsyona hêzên çavdêriyê yên Neteweyên Yekbûyî (UNDOF) li Bilindiyên Golana ya Sûriyê yên dagirkirî heta 30ê Hezîrana 2026 dirêj kir.
Encûmena Ewlekariyê, ku ji 15 endaman pêk tê, şevê borî bi yekdengî ev biryarname li ser bingehê pêşnûmeya ku ji aliyê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Rûsyayê ve hatibû pêşkêşkirin pejirand; ev biryar mîsyona van hêzan ji bo şeş mehên din dirêj dike.
Ev biryarname li ser pêdiviya girêdayîya temamî ya her du aliyan bi peymana ne-şerî ya sala 1974 tekez kir û daxwaz kir ku şertên pêwîst ji bo ku hêzên Neteweyên Yekbûyî karên xwe bi temamî bicîh bînin were piştrastkirin û hemû çalakiyên ku hêzên parastina aştiyê di xeterê de didin were rawestandin.
Hêzên parastina aştiyê yên Neteweyên Yekbûyî (UNDOF) ji sala 1974’an ve li Bilindiyên Golanê çalak in, da ku li ser vekişîna hêzan ji herêma ku di şerê Hezîrana 1967’an de ji aliyê Îsraêlê ve hatibû dagirkirin çavdêrî bikin; ev çavdêrî li gorî peymana vekişîna hêzan e ku di 31ê Gulanê 1974’an de di navbera Sûriyê û Îsraêlê de hatibû îmzekirin û bi dawî kirina şerê Cotmehê ya 1973’an û serdemê xerpêkirinê ya piştî wê têkildar bû.
Piştî hilweşîna hikûmeta Beşar Esed, serokomarê berê yê Sûriyê, di 8ê Kanûna Yekem a 2024’an de, Îsraêlê ragihand ku peymana ne-mudaxeleya hêzan hilweşî, herêma hêsin (buffer zone) ya Sûriyê dagir kir û hema her roj li başûrê Sûriyê êrîş kir؛ di nav wan de girtin, damezrandina xala kontrolê û kontrolkirina kesên peya.
.................
Dawiya peyamê
Etîketan:
Colanî
Colan
Rêxistina Neteweyên Yekbûyî
Your Comment