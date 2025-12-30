Têbînî (Yadî):Bihêzkirina aboriyê dîjîtal؛ xurtkirina rolê pargîdanîyên afirîner û zanist-bingeh wek pêşengên guherîna bingehîn

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyte (S.X) ABNA ـ
Sekreterê Sîtada Rêveberiya Kar û Xebatê ya Qadên Elmî yên welat, bi tekez li ser pêdiviya derbasbûna ji şêwaza jiyanê ya xerckirinê ber bi şêwaza jiyanê ya hilberîna dîjîtal, rolê pargîdanîyên afirîner û zanist-bingeh wek pêşengên guherînê di bihêzkirina aboriyê dîjîtal û xurtkirina jiyana aborî ya berdewam de ronî kir.
Hucet-ul-Îslam -Wel-Muslimîn Mehmed Qotbî، «Sekreterê Sîtada Rêveberiya Kar û Xebatê ya Qadên Elmî yên welat» û «CEO’ê Navenda Nûjenî û Afirîneriyê ya Îşraqê ya Ofîsa Teşwîqa Îslamî»، di têbîniyekê de nivîsand:
Lêkolîna daneyên têkildar bi şêwaza bikaranîna înternetê û rêjeya çalakiyên aborî yên bikarhêneran, wêneyekî zelal û di heman demê de hişyarîdar ji rewşa jiyana dîjîtal a welatê pêşkêş dike. Li gorî amarên heyî, tenê nêzîkî sêyeka sêyemîn ji bikarhêneran di çalakiyên ku kar û jiyana wan bi înternetê girêdayî ye de dixebitin û ji nav wan jî, kêmtir ji heft sedî bi awayekî rasterast bi rêya înternetê firotina mal an jî xizmetan dikin. Ev amar nîşan dide ku bi tevî firehbûna girtî ya gihîştina înternetê, ev qada hîn nekarîye bi temamî wek «binxeta hilberîna nirxa aborî û çandî» were sabît kirin û karûbarê sereke yê wê hîn jî xerckirinî, têkiliyî û şahiyê ye.
Ji aliyê çandî ve, ev rewş nîşanê lawaziyê ye di şekilbûna «jiyana karî ya dîjîtal» wek rêyekî ewle, berdewam û nasname-afirîner di hişmendiya giştî ya civakê de. Beşeke girîng ji bikarhêneran, bi taybetî ciwanan, înternetê bi giranî wek qada şahiyê, torên civakî û têkiliyên kesane dibînin, ne wek zemînek ji bo çalakiyên profesyonel, afirandina nirx û nûjenî. Ev dûrbûn di navbera kapasîteyên rastîn ên teknolocyaya dîjîtal û wêneyê hişî yê civakê de, yek ji astengên sereke yên pêşveçûna aboriyê dîjîtal û beşdarbûna çalak a hêza mirovî ya ciwan di vê qadê de ye.
Ji aliyê aborî ve jî, komkirina çalakiyên dahat-afirîner li ser çend torên civakî û platformên sînorkirî, nîşaneke têkçûn û kêm-qolîya struktura aboriyê dîjîtal a welatê ye. Torên civakî bi bingehîn ji bo têkiliyên civakî û xerckirina naverokê hatine çêkirin, ne wek binxetên berdewam ên karsaziyê. Girêdayîbûna karsaziyên biçûk û nû bi van qadan, wan di ber xetereyên giran de dihêle؛ wek guherîna rêzikên platforman, sînorkirina gihîştinê, kêmkirina ewlekariya daneyan û neberdewamîya dahatan. Li hemberî vê, tecrûbeyên serketî yên cîhanê nîşan didin ku çêbûna karsaziyên dîjîtal ên berdewam hewceyê «bingehên virtual ên serbixwe» ye؛ di şêwaza malperan, sepanan û platformên taybet de, ku şertên çêkirina zencîreya nirxê, marka serbixwe û modelên dahatê yên ewle pêk tînin.
Di vê navbera de, pargîdanîyên afirîner û zanist-bingeh wek beşa herî bihêz û nûjen a sektora taybet, rolekî bingehîn di derbasbûna ji rewşa xerckirin-merkezî ya niha û hereketkirina ber bi aboriyeke dîjîtal a hilberîner de dilîzin. Ev pargîdanî bi piştgirîya sermayeya mirovî ya pispor, teknolocyayên nerm, nûjenî di modelên karsaziyê de û kapasîteya îhracê ya xizmet û berhemên dîjîtal, dikarin motora pêşengê guherînê di ekosîstema aboriyê dîjîtal a welatê de bibin û şertên girêdana çand، teknolocyayê û jiyana aborî ya berdewam pêk bînin.
Ji ber vê yekê, polîtîkên neteweyî di qada înternetê û aboriyê dîjîtal de divê bi awayekî armancdar li ser bihêzkirina van pargîdanîyan û çêkirina teşwîq ji bo ketina ciwanan bo qada karsaziyên dîjîtal were bicihkirin. Rola hikûmetê di vê rê de tenê çavdêriyê nîne, lê belê çalak û hêsankirîner e. Dewlet dikare bi rêza çalakiyên hevkêş ên wek reformkirin û hêsankirina rêzikên qanûnî, pêşkêşkirina teşwîqên bacî û bîmeya, piştgirî ji avakirina binxetên serbixwe yên dîjîtal, veberhênana hevbeş di platformên xwemalî de û xurtkirina torên nasîn, kişandin û parastina estendên ciwan, şertên pêwîst ji bo zêdekirina rêjeya hilberînê di aboriyê dîjîtal de pêk bîne.
Ev rêbaz, ji bilî kêmkirina ferqê di navbera xerckirin û hilberînê de di qada virtual de, dibe sedema şekilbûna hêdî-hêdî ya çanda nûjenî, xurtkirina nasnameya profesyonel a dîjîtal û bilindkirina cîhê pargîdanîyên afirîner û zanist-bingeh di aboriyê neteweyî de. Di dawiyê de, pêşveçûna rastîn a aboriyê dîjîtal gava bi rastî pêk tê ku înternet ji qada tenê xerckirinê veguherî binxeteke ji bo hilberîna nirxê, çêkirina kar û karsaziya afirîner؛ rêyek ku di wê de pargîdanîyên afirîner û zanist-bingeh, bi piştgirîya zîrek û armancdar a hikûmetê, rolê pêşeng û rêber digirin.
.......................
Dawiya peyamê
Etîketan:
Aboriya dîjîtal
Pargîdanîyên zanist-bingeh
Tengiya jiyanê
Xaneya Afirîner a Îşraqê
Pêşveçûn
Hucet-ul-Îslam Qotbî
Your Comment