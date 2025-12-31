Balyozê berê yê Îranê li Iraqê: Hacî Qasim hemû projeyên Amerîkayê li herêmê têk bir

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehlebêyt (S.X)-ABNA-Hasan Danaîfar, sefîrê berê yê Îranê li Iraqê û şirovekarê mijarên Asyaya Rojava, di gotinekê de got: Di bûyera têkçûna Fellûceyê de, li gorî nirxandinên Hac Qasim Soleymanî, min loqma xwe ya têkildar bi metirsiyên Îranê gihand serokwezîrê wextê yê Iraqê, derbarê ku Mûsil dibe destê DAIŞê û şert û şertên wê jî. Ev mînak nîşan dide ku Hac Qasim bi çend qasî hûrbînî rewşa herêmê di bin çavdêriyê de digirt; heta demekê ku ez wekî sefîr, berî ku Mûsil were girtin, serdana wê herêmê kirim, min fêm kir ku rewşa ewlehiyê ne bi temamî bi balans û bi rêkûpêk e û ku nirxandina Hac Qasim rast bû.
Danaîfar her weha got: Gava ku min ev hişyariyê gihand Malîkî, serokwezîrê wextê yê Iraqê, wî pirsî: “Ev şirove ye an jî agahî?” Min got: “Hem şirove ye, hem agahî ye û her weha nirxandina rewşê ye.” Wî pirsî: “Bo çi tu ev bi Amerîkayiyan re parve nekirî?” Min bersiv da û got: “Tu dizanî ku Amerîkayiyan bi xwe jî ne beşek ji wê puzzleyê ne.” Dû re pirsî: “Bo çi tu ev bi filan kesan (ji berpirsyarên Herêmê) re jî negot?” Min bersiv da û got: “Bila dem derbas bibe, paşê em dê li ser vê mijarê biaxivin.” Bi giştî, ev bû nêrîna min di wê demê de û Malîkî bi rêz û hurmetê gotara min qebûl kir û got: “Ji aliyê Amerîkayê ve, em di bin zext û tengaviyên giran de ne û ev ne dihêle ku em biryarên rast bistînin; belê, şiroveya we rast e.” Ji vê gotinê tê fêm kirin ku ne tenê em, lê belê ew jî bi awayekî bêdeng gihîşt bû encamê. Ji ber vê yekê pêwîst bû ku dem derbas bibe da ku em bikarin bi hûrbînî li ser vê mijarê biaxivin.
Sefîrê berê yê Îranê li Iraqê, bi îşaretkirina encamên bi xemgin a têkçûna Mûsilê di wê demê de, her çend 6 kêtîbeyên leşkerî, ewlehî û polîsî jî hebûn, ragihand: Şikest ne li wir rawestiyan; DAIŞ bi rêz rêz pêşket û her roj berdewam kir, rewş pir bêhêvî bû û hêdî hêdî parêzgehên din jî ketin nav aloziyê; ji Mûsilê heta Enbarê, paşê Diyalê û Selahaddînê. Rewşa derûnî ya gelê Iraqê di wan rojan de pir nexweşker bû, taybetî di nav Şîe’an de.
Wî di dawiyê de got: Di rewşeke wisa de, Hac Qasim bi min re têkilî danî û raya min pirsî û daxwaza hatina xwe kir. Berî van bûyeran, Hacî kêm caran bi xwe rasterast di meydan û qada şer de xuya dibû; lê gava ku ew hat, demek bû ku tu deriyekî hêviyê ji bo gelê Iraqê nemabû.
Pisporê mijarên Asyayê li ser vê yekê tekez kir û got: Gava Komara Îslamî ya Îranê ragihand ku DAIŞ komeleyeke serî ye ku bi Amerîkayê ve girêdayî ye, hin aliyan bi tinaz û qeşmerî li ser wê gotinê sekinîn û me wekî kesên savîlkê nîşan dan; lê paşê wan dît ku bi xwe Waşington jî danî bi vê rastiyê da. Ev di demekê de bû ku wan di herêmê de hin projeyan hebûn، lê hemû projeyên wan têk çûn. Ji ber vê yekê, gava wan fêm kir ku çima hemû projeyên wan li herêmê têk diçin û tu destkeftinek wan tune ye, wekî ku Hillary jî danî pê da, wan biryara damezrandina pêkhatên tekfîrî ji bo herêmê girt.
Danaîfar her weha eşkere kir: Gava ku Amerîka di wê projeyê de jî têk çû û gihîşt vê encamê ku Komara Îslamî ya Îranê sedema bingehîn a şikestên wan li herêmê ye, wan dest bi nirxandina vê kir ku kî rewşê rê ve dibirî û di dawiyê de gihîştin Hac Qasim; ji ber vê yekê wan biryara ku Hac Qasim jê bibin da.
Sefîrê berê yê Îranê li Iraqê di dawiyê de, derbarê sedemên berdewamîya rêbaza Hac Qasim Soleymanî wekî dibistanekê de, ronî kir: Yekem, ev berdewamî ji ber reseniyeta rêbaza Hac Qasim bû ku bi temamî herêmî û xwecîhî bû û çavkaniyên wê ji Îslamê tê digirt; duyem, avahiya ku Hac Qasim ava kiribû, bi temamî di bin sîbera rêberiyê de hatibû çêkirin; û sêyem, reseniyeta ku di wê avahiyê de hebû, ne gengaz e ku bi hêsanî were hilweşandin. Dibe ku zirar bigihîje wê û lê pê bigihêje, lê avahiya wê qet naxirabî û ew rêbaz heta her demê berdewam e.
Dawiya Peyam/
