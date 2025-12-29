“Knesset (Parlamenta) rejîma Siyonîstî li dû sînordarkirina weşandina azanê ji bilbilokên mizgeftan e”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X) - ABNA – Parlêmana rejîma Siyonîstî (Knesset) di rewşa lêkolîna pêşniyarek nû de ye ku armanca wê sînorkirina bikaranîna bilindkerên dengê (megotirên dengî) li mizgeftan e. Partiya «Otzma Yehudit» ragihand ku ev pêşniyar bikaranîna pergalên dengî li mizgeftan bi giştî qedexeyê dike, tenê di rewşa wergirtina îznê fermî de, ku tê de asta dengê û dûrahiya wê ji deverên niştecîhî were nirxandin, destûr tê dayîn.
Li gorî vê pêşniyarê, sazkirin an bikaranîna bilindkeran bê îzn qedexe ye û hêzên polîsê desthilata fireh dê hebin da ku karê bi awayek zû rawestînin, amûr û pergalan bistînin û di rewşa têkçûnan de cezayên pereyî yên ku bi deh hezaran şêkelan digihêjin bi kar bînin.
Îtamâr Ben-Gvir, Wezîrê Ewlehiyê Navxweyî ya rejîma Siyonîstî, û Zvika Fogel, Serokê Komîteya Ewlehiyê Neteweyî ya Knessetê, ragihandin ku ev pêşniyar bi armanca «avakirina pergalek rêxistî ya îzn û çavdêriyê» hatî pêşkêşkirin û armanca wê «vegerandina aramiyê û bilindkirina asta jiyanê» ye؛ di heman demê de, pêşniyarên berê îstisnayên fireh di xwe de dihundirandin.
