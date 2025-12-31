Sêyek ji Îsraîliyan hewceyê piştgiriya psîkolojîk a pispor in

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x)- ABNA- Encamên anketek ku îro, Çarşemê, hat weşandin nîşan didin ku krîzên psîkolojîk di civaka Îsraîlê de bi nêzîkbûna dawiya sala 2025an re pir zêde bûne, û niha nêzîkî %32ê Îsraîliyan ji ber encamên şerê berdewam ê li Xezeyê, ku ji du salan zêdetir berdewam dike, hewceyê piştgiriya psîkolojîk a pispor in.
Li gorî malpera Times of Îsraîl, anket ji aliyê Xizmetên Tenduristiyê yên Maccabi, yek ji mezintirîn saziyên tenduristiyê yên Îsraîlê, di Mijdara borî de hat kirin û nimûneyek nûner a 1,100 kesan di navbera 20 û 75 salî de ji herêmên cûda yên deverên dagirkirî di nav xwe de girt.
Encam nîşan dan ku rêjeya mirovên ku hewceyê piştgiriya psîkolojîk in gihîştiye astek bêhempa û li gorî salên berî şer pir zêde bûye, ku nîşan dide ku bandorên psîkolojîk û civakî yên şer kûr in.
Her wiha, %17ê beşdaran ragihandin ku tenduristiya wan a derûnî nerm an xirab e, li gorî tenê %13ê berî şerê Xezzeyê.
Leşker herî zêde bandor dibin
Anketê dît ku tenduristiya derûnî di nav leşkerên ku di sala borî de xizmet kirine de xirabtir bû, ji sedî 39 gotin ku ew hewceyê piştgiriya psîkolojîk in, ji sedî 26 ji depresyonê ditirsin û ji sedî 48 bi nexweşiyên xewê re têdikoşin.
Encam hatin dayîn di demekê de ku artêşa Îsraîlê roja Sêşemê ragihand ku ji destpêka sala 2025an vir ve 21 xwekuştin di nav leşkeran de tomar kiriye, ji ber ku stresa psîkolojîk a ji ber şerê dirêj berdewam dike.
Daneyan nîşan didin ku krîza tenduristiya derûnî di nav Îsraîliyan de encamên din jî hene, di nav de zêdebûna karanîna titûnê, ji sedî 30ê bikarhênerên titûnê dibêjin ku wan di sala 2025an de ji ber stres û zexta derûnî karanîna xwe zêde kirine.
Qeydên bijîşkî li Îsraîlê jî nîşan didin ku jidayikbûn li gorî sala 2024an %4 kêm bûye, ku bandora şer li ser biryarên malbatî û aramiya civakî di civaka Îsraîlê de nîşan dide.
Ev dane têne weşandin di demekê de ku Îsraîl ji 7ê Cotmeha 2023an vir ve şerê xwe yê li ser Xezzeyê didomîne; şerekî ku heta niha zêdetirî 71,000 şehîd û 171,000 birîndar hiştine, ku piraniya wan jin û zarok in, û bûye sedem ku civaka navneteweyî Îsraîlê bi kirina jenosîdê tawanbar bike.
..............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Îsraîl
Şerê Xezzeyê
Civaka Îsraîlê
Piştgiriya Derûnî
Saziyên Tenduristiyê yên Îsraîlê
Your Comment