Ebu Samir Mûsa got: Fîlîstîn bingeheke sabît a siyaseta Komara Îslamî ya Îranê ye.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA -Ebu Samir Mûsa, berpirsê têkiliyên komên Fîlîstînî û yek ji fermandarên Tevgera Cihada Îslamî ya Fîlîstînê, di pêncemîn webinarê navneteweyî yê bi navê «Îrana Îslamî; cehêya rûmetê ya Îslamî di rûbirûbûna bi rejîma Siyonîstî re» de, ku bi hewl û rêxistina Meclisa Cîhanî ya Qadimûn hate lidarxistin, bi tekez kirina li ser rola stratejîk a Komara Îslamî ya Îranê di piştgirîya armana Fîlîstînê de got: Îrana Îslamî ji demê serkeftina Şoreşa Îslamî heta îro, her dem helwestek sabît, zelal û pratîk li dijî rejîma Siyonîstî girtîye û Fîlîstîn wekî pirsgirêka navendî ya ummeta Îslamî naskiriye.
Wî bi îşare kir ku piştgirîya Îranê ji Fîlîstînê tenê ne di asta slogan û helwestên medyayî de bûye, û got: Ev piştgirî bi awayekî pratîk û stratejîk di piştgiriya vebijarka berxwedanê de xwe nîşan daye; berxwedanek ku tenê rêya rewa ji bo rûbirûbûnê bi dagirkeriyê û avakirina hevsengiyê li hember makîneya leşkerî ya rejîma Siyonîstî tê hesibandin.
Ebu Samir Mûsa zêde kir: Komara Îslamî ya Îranê bi têgihiştineke kûr ji mahiyeta projeya Siyonîstî, baş dizane ku armanca vê projeyê tenê dagirkirina Fîlîstînê nîne, lê belê serdestî danîna li ser tevahiya herêmê û jêbirina îradeya gelan e. Ji ber vê yekê, piştgirîya Îranê ji berxwedana Fîlîstînê û cehêyên din ên berxwedana herêmî, beşek ji stratejiyeke mezin e ku armanca wê avakirina astengkeriyê û parastina rûmeta gelan e.
Ev fermandarê Tevgera Cihada Îslamî, bi îşarekirina li damezrandina Axisa Berxwedanê, got: Axisê Berxwedanê bi awayekî tesadufî çênebûye, lê encama xwezayî ya deh salan zulm, dagirkerî û têkçûna hevsengiya hêzê ye. Ev axis alaya xwe ya berxwedana rewa ji bo gelên bindest bilind kiriye û karîye li hember berfirehkirina dagirkeriya Siyonîstî û destwerdanên Amerîkayê li herêmê, bendekî bihêz ava bike.
Wî bi rexneya pêvajoya asayîkirina têkiliyan a hin dewletên Erebî bi rejîma Siyonîstî re got: Di demekê de ku hin rejîman ber bi aştiyê û asayîkirina têkiliyê bi dijmin re diçin, Îran bi tevahî ku di bin sanksiyonan, dorpêçkirinan û zextên giran ên siyasî û aborî de ye, li ser helwesta xwe ya bingehîn rawestiya û hîn jî mesrefa piştgirîya berxwedanê didide.
Ebu Samir Mûsa di dewamê de, bi îşarekirina li guherînên nû yên meydanî, got: Kuştin û têkçûna li Gazeyê û herêmên din divê nebibe sedema bêhêvîtiya gelan; ji ber ku tecrûbeya berxwedanê li Fîlîstînê, Libnanê û cehêyên din nîşan daye ku rejîma Siyonîstî, bi tevahî piştgiriyên fireh ên navneteweyî, nikare îradeya gelên berxwedar têk bibe.
Wî tekez kir: Fîlîstîn pîvana rastî û dilsoziya helwestên welatan û herikên siyasî ye û berxwedan hîn jî sernavê sereke yê şerê li herêmê dimîne. Li gorî gotina wî, Komara Îslamî ya Îranê bi rawestana xwe, nimûneyeke pratîk ji bo piştgirîya armancên dadperwer û rûbirûbûnê bi dagirkeriyê pêşkêş kiriye.
Di dawiyê de, berpirsê têkiliyên komên Fîlîstînî yên Tevgera Cihada Îslamî, bi spaskirina gel, rêberî û dezgehên Komara Îslamî ya Îranê, got: Heta ku rûha berxwedanê zindî be û Axisê Berxwedanê bimîne, projeya Amerîkayî–Siyonîstî li herêmê nikare bigihîje armancên xwe û serkeftina dawîn, bi îradeya Xwedê, dê bibe ya gelên berxwedar.
Fîlîstîn | Îran | Tevgera Cihada Îslamî ya Fîlîstînê | Îsraîl | Komara Îslamî ya Îranê
