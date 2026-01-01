  1. Home
Hegerên jidestdana moralê û rêyên vegerrandina wê

Jidestdana vîn û moralê pirsgirêkeke aloz e ku rola gellek hokaran di pêkhatina wê de heye.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Ehlu’l-Beytê (S.X) – ABNA – Di van şert û mercan de, berêxwedana li karên hêsan weke xwarin an jî xwemijûlkirinê tenê rewşê xirabtir dike. Lê rêkarine bilez û pratîkî ji bo serkeftina li ser vê rewşê hene.

Hokarên sereke yên têkçûna vîn û moralê:

1 – Qewirîna ji aliyê civakê ve

2 – Berçavnegirtina hewcetiyên leşî

3 – Westiyana mejî ji ber biryardanên berdewam
 

Rêkarên pratîkî ji bo vegerriyana vîn û moralê:

1 – Qanûna 5 deqe: Soz bide xwe ku tenê 5 deqeyan ji karê têkildar re terxan bikî. Destpêkirina kurt, serkeftina li hember berxwedana zihnî hêsantir dike.

2 – Guherandina hawîrdorê: Rêkûpêkkirina atmosfera kar, çûyîna bo cihekî nû yan belavkirina mûzîkeke aram dikare bibandor be.

3 – Rêbaza Pomodroyê: Pêkanîna kar di navbirên demî yên kurt û diyarkirî de

4 – Pêkanîna karekî xwerû: Weke rêkxistina maseyê, ji bo avakirina hesta pêşketinê

5 – Wênekirina armancê: Nivîsîna armancan û dabeşkirina wan li ser pêngavên biçûk û pratîkî.

6 – Çalakiya leşî: Livdariya fîzîkî bi azadkirina hormona Endrofînê, şert û mercên derûnî baştir dike.

7 – Bikaranîna pêrista sehkirinê (Çêklîst): Pêkanîna karên biçûk û wergirtina xelata zihnî (Dopamîn) bi rêya nîşandarkirina wan.

8 – Hevrêyê berpirsyar: Haydarkirina kesekî pêbawer derbarê bernameyê û bersivdana bo wî, soz û moralê bilindtir dike.

