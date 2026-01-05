“Pekîn: Ti welat nikare rola ‘polisê cîhanê’ bilîze”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA - Hatî wergirtin, nîşan dide ku Çîn bi tundî li dijî tevgera Amerîkayê ya li hemberî Venezuelayê ye û di vê çarçoveyê de prensîbên xwe yên siyaseta derve dubare kir.
1. Helwesta Serok Şî Cîn Pîng (Xi Jinping):
- Tevgerên Yekalî bi awayekî eşkere ji aliyê Serokê Çînê ve hatin şermezarkirin. Wî got ku “Çalakiyên yekalî û serdestîdar, pergala navneteweyî ya qanûnî qels dikin.”
- Girtina Maduro: Şî Cîn Pîng ji ber girtina Nîkolas Maduro û hevjîna wî ji aliyê Amerîkayê ve gilî kir.
- Bang ji bo Rêzê: Wî di hevdîtina xwe ya bi Serokwezîrê Îrlandayê, Mîşel Martîn re, destnîşan kir ku cîhan di “rewşa aloziyê” de ye û ji hemû welatan xwest ku rêz ji rêyên pêşveçûna welatên din bigirin û bi Peyman û Armancên Neteweyên Yekgirtû ve girêdayî bin.
2. Helwesta Wezîrê Karên Derve Weng Yî (Wang Yi):
- Redkirina “Polîs û Dadgeriya Cîhanî”: Weng Yî bi awayekî hişk tekez kir ku “Divê tu welatî xwe nexe cihê polîs an dadgeha navneteweyî.” Ev gotin bi awayekî rasterast dijberîya li hemberî rola Amerîkayê wekî hêza serdest nîşan dide.
- Parastina Serweriyê: Wî li ser girîngiya “parastina temam a serwerî û ewlehiya hemû welatan di bin qanûnên navneteweyî de” israr kir.
- Li Dijî Zorê: Di hevdîtina bi Wezîrê Karên Derve yê Pakistanê, Îsaq Dar, de, Weng Yî destnîşan kir ku Çîn bi tundî li dijî “tehdîdkirina an bikaranîna hêzê di têkiliyên navneteweyî de û ferzkirina îradeya welatekî li ser welatê din” ye.
Encam:
Li gorî Çînê, rewşa niha ya navneteweyî bi “zêdebûna aloziyê, bêîstîqrariyê û zêdebûna zextên yekalî” tê nîşandan, û guhertina nişkaşkî ya rewşê li Venezuelayê vê nerînê xurt dike.
