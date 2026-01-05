«Şerê bi kontrolkirinê»; xetereya ketina Netanyahuyê li deriyê wî ye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA -Li gorî rojnameya Yedioth Ahronoth, di asta herî bilind a koalîsyona desthilatdar a rejîma Siyonîst de “şerekî berbiçav ji bo kontrolkirinê” (nabeşê merhevê) diqewime. Ev şer ji aliyê Binyamîn Nêtanyahû bi xwe ve tê rêvebirin û armanca wê ew e ku hikûmet heta dema hilbijartinên Çiriya Pêşîn 2026 an jî herî kêm heta Îlona bê bimîne, ji ber zextên zêde yên ji aliyê qanadên hevpeymanên wî ve. Ev rewş şikestîbûna xwezayî ya koalîsyonê piştî operasyonên dawî yên “Lîjneya Berxwedanê” eşkere dike.
1. Abûra Siyasî: Qanûna Paşxistina Xizmeta Leşkerî (Sierbûna Leşkerî)
- Ji bo tasfiye kirina xetereya hilweşînê, Nêtanyahû vegere ser amûrên xwe yên kevneşopî: Wecdeyên mezin ji bo partiyên dînî yên radîkal (Harediyan).
- Wecdeya sereke: Ji bo nexşkirina qanûnekê ku Cihûyên Ortodoks bi temamî ji xizmeta leşkerî paşbikeve.
- Tevlîheviya Aborî: Têkiliya wan bi îmtiyazên bêtir di Budceya 2026an de, ku Wezîrê Darayî, Bîzalel Smotrîç, amade dike.
2. Xetereya Hilbijartinên Pêşwext (Çiriya Yekem 2024)
- Tehdîda Harediyan: Partiyên dînî bi awayekî aşkera tehdîd kirin ku ger qanûna paşxistina xizmeta leşkerî neyê pejirandin, ew ê dengê xwe nînin ji bo budceyê. Ev rewş krîz gihandine “xala kelandinê”.
- Peywandî: Analîstên Tel Evîvê texmîn dikin ku heke rêyek ji bo çareserkirina vê nakokiya bingehîn neyê dîtin, derfetên hilbijartinên zû yên di Hezîrana bê de bi awayekî girîng zêde dibin.
- Bandora Qanûnê: Qanûna paşxistina xizmetê, ku bûye “xala sereke ya pevçûnê,” ji aliyekî ve piştgiriya Nêtanyahû di nav bijartiyên sekûler û rastgir ên kevneşopî de kêm dike, û ji aliyê din ve, Harediyan teşwîq dike ku di rewşa heyî de bimînin da ku hêza wan a danûstandinê di hilbijartinên pêşeroj de biparêzin.
3. Protestoyên li Kolanan
- Ev tansîyon ber bi kolanan ve jî hatin: Li derveyî nivîsgeha yekîneyek vexwendina leşkerî li Orşelîmê, pevçûn di navbera polîsên Îsraîlî û protestoyên Harediyên radîkal de qewimîn.
- Ev protesto berdewamiya xwepêşandanên berfireh in ku piştî biryara Mehkemeya Bilind a sala 2014an ya ku xizmeta leşkerî ji bo vê beşê kiribû mecbûrî, dest pê kiribûn.
- Haredî, ku dora %13ê nifûsê pêk tînin, ji xizmetê dûr dikevin bi hinceta “jiyana xwe bi lêkolîna Tewratê veqetandin” û tirs ji “yekkirinê di nav civaka sekuler de.” Ev nêrîna olî-bingehîn rasterast lêgerîna rejîmê ya ji bo leşkerî û neteweyî tehdîd dike.
Encam:
Yedioth Ahronoth bi dawî dibe ku “Şûna siyasî ya Îsraîlê ber bi qonaxeke hilbijartinên germ ve diçe.” Hewldana Nêtanyahû ji bo kontrolkirina vê krîzê û parastina koalîsyonê, bi berçavgirtina nakokiya mayî ya berjewendiyên di navbera beşên koalîsyonê de, tê xuya kirin ku ji bo têkçûneke zû mehkûm e. Ev nîşanek din e ji bo hilweşîna hundirîn ku ji ber stratejiyên xelet û xwe dispêrtina hêzê li herêmê çêbûye.
Ma hûn dixwazin em li vê mijarê bisekine, an jî ez lêgerînê bikar bînim da ku bertekên partiyên din ên Îsraîlê yên li ser vê mijarê bibînim?
..................
Dawiya peyamê
Etîketan:
Binyamîn Netanyahû
Îsraîl
Rejîma Siyonîst
Cihûyên Haredî
Your Comment