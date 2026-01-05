Vîdyo | Li Berlînê Almanyayê, li ber pêşiya sefartxaneya (Balyoza) Dewletên Yekbûyî, ala Amerîkayê bi agirê hat şewitandin.
5 January 2026 - 19:12
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) ـ ABNA ـ Xwepêşanderan di nav xwepêşandana ku li ber sefartxaneya (Balyozxane) Amerîkayê li bajarê Berlînê, paytexta Almanyayê, pêk hat, bi agirdanîna ala Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, dijberiya xwe li dijî êrîşa leşkerî ya Amerîkayê li Venezûêla û revandina serokomarê qanûnî yê vê welatê eşkere kirin. Etîketan:Almanya-Amerîka-Ala Amerîkayê-Berlîn
