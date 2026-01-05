Gotinên Maduro li dadgehê؛ Ez esîrê şerim û îtîhamên ku hatine pêşkêş kirin qebûl nakim

Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlûlbeyt (S.X)-ABNA- New York – Serokomarê Venezuelayê, yê ku van rojên dawî piştî destdirêjiya (êrîşa) Amerîkayê li ser Caracasê hate revandin û bi zorê veguhestin New Yorkê, di rûniştina dadgehê de axivî.
Di rûniştina dadgehê de ya ku ji bo wî û hevjîna wî bi tohmeta qaçaxçîtiya madeyên hişbir (narkotîk) hatibû lidarxistin, Nicolás Maduro destnîşan kir: “Ez Serokomarê Venezuelayê me û xwe dîlê şer dibînim.”
Maduro tekez kir ku ew bêguneh e û ti tohmetên ku di dadgehê de hatine kirin qebûl nake. Wî ev hevok dema ji dadgehê derket jî dubare kir. Hevjîna Maduroyî jî di doza qaçaxçîtiya madeyên hişbir a li Amerîkayê de bêgunehiya xwe ragihand.
Parêzerê Maduroyî ji rojnameya The New York Times re got ku ew niha daxwaza berdana bi kefalet (wesîqe) nakin, lê ev îmkana hanê ji bo pêşerojê vekirî ye.
Li gorî rapora vê rojnameya Amerîkî, Maduro ji dadwer re gotiye ku wî berî ku beşdarî dadgehê bibe, îdianame nedîtiye û ji mafên xwe yên yasayî haydar nîne.
Dadwerî maf da Maduro û hevjîna wî ku bi konsolxaneya welatê xwe re bikevin têkiliyê. Parêzerê Maduroyî daxuyand ku muwekîlê wî daxwaza azadiya bê kefalet dike, lê di heman demê de mafê daxwaza kefaletê di pêşerojê de jî diparêze.
