Rêza hevpar a Xedîce (s) û Zeyneb (s):Vekirina girêdanê ji hevçûniyên du jinên dîrok-avakêş ên Îslamê.

Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlûlbeyt (s.x)-ABNA- Girîngiya modelgirtina ji kesayetên bilind û navdar di pêşveçûna ferdî û civakî de ji tu kesî veşartî nîne. Dînê pîroz ê Îslamê, gencîneyeke bêhempa ya van nimûneyan di xwe de cih kiriye, ku ne tenê ji bo Misilmanan, lê ji bo tevahiya mirovahiyê hêvîdar û îlhamdar in. Di nav van esweyên geş de, cihekî taybetî yê jinên mezin heye, yên ku di qonaxên hesas ên dîroka Îslamê de rolên sereke lîstine.
Di vê navberê de, gotineke kûr û watedar ji Pêxemberê Rêzdar (S.X.A) di derbarê yek ji van xanimên hêja, Hezret Zeyneb Kubra (S), me vedixwîne ku em kûr bifikirin. Wî di danasîna qada bilind a Hezret Zeyneb (S.A.) de gotiye: “Ez li ser hazir û xeyibên ummetê wesiyet dikim ku rêz li vê keçê bigirin, bêguman ew mîna Xedîce Kubra ye” (1).
Ev hedîsa pîroz, bi eşkeretî, hevşibiyên kûr û bingehîn di navbera her du xanimên mezin de, Hezret Xedîce Kubra (S.X) û Hezret Zeyneb Kubra (S.X), tekez dike.
Şîrovekirina Hedîsa Pîroz a Pêxemberê (S.X.A)
Hezret Xedîce Kubra (S), jina yekem a Misilman, hevjîna fedakar û dilsoz a Pêxemberê Rêzdar (S.X.A), û stûna sereke ya piştgiriya Wî di demên herî dijwar ên destpêka Risaletê de bû. Dewlemendî, tedbîr û îmana wê ya bêhempa, roleke girîng di bihêzkirina bingehên Îslamê de lîst.
Ji aliyê din ve, Hezret Zeyneb Kubra, keça Elî û Fatime , neviya Pêxember (Silav liwanbin), û lehenga sebir û zîrekiyê di bûyera Kerbelayê û piştî wê de bû. Rola wê ya bêhempa di parastin û ragihandina peyama Aşûrayê û eşkerekirina rûyê zordestan de, ji tu kesî veşartî nîne.
Niha, bi piştrastbûna li ser vê hedîsa pîroz û tevî cudahiyên dem û rewşê, ev pirsa bingehîn tê pêş: Çi aliyên hevpar ên kûr di navbera van her du xanimên mezin de hene ku wan di rêza jinên herî bilind ên dîroka Îslamê de bi cih dike?
Beşa Yekem: Piştevaniya Bêdeng (Bêdawî) Ji Welayet û Îmametê
Piştevaniya “Îmamê li ser Heqî” û “Rêberê Îlahî” yek ji prensîbên herî bingehîn ên Îslamê ye.
Vê piştevaniyê piştgiriya madî, manewî, fikrî, û heta canî jî di nav xwe de digire.
Hezret Xedîce (S) bi hemû hebûna xwe piştgirî da Pêxember (S.X.A):
- Piştevaniya Malî: Beşkirina tevahiya dewlemendiya xwe ji bo belavkirina Îslamê. Pêxember (S.X.A) got: “Tu malek bi qasî mala Xedîce neket xêra min.” (2)
- Piştevaniya Hestî û Derûnî: Dilrehetkirina Pêxember (S.X.A) di zehmetiyan de, piştrastkirina Risaleta Wî di destpêka wehyê de, û anîna aramiyê bo malê.
- Sembola “El-Qanîtat” û “El-Mû’mînat”: Çawa ew bû nimûneya eşkere ya îtaeta (fermanberiya) tam ji Xwedê re û îmana bêkêmahî bi Pêxemberê Wî re, ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ…﴾ (3) (Bêguman, mêrên Misilman û jinên Misilman, û mêrên bi îman û jinên bi îman, û mêrên fermanber û jinên fermanber…).
Hezret Zeyneb (S) jî di dema xwe de piştgirî da qada Îmametê:
- Piştevaniya ji Îmam Huseyn (S.X) re li Kerbelayê: Hazirbûna li cem birayê xwe, hevparkirin di rêya cîhadê de, û ragirtina nexweşiyan ji bo berdewamiya Îmametê.
- Parastina Îmametê piştî Aşûrayê: Rola wê di parastina Îmam Seccad (S.X) (Îmamê nexweş) de, û parastina canê Wî di tevahiya dîlîtîyê de.
- Sembola “El-Qanîtat” û “El-Mû’mînat”: Çawa îtaet û îmana wê gihîşt astekê ku amade bû nexweşiyên herî giran ragire da ku ala Îmametê li erdê nemîne.
Ji ber vê yekê, her du xanimên mezin, ne tenê bi gotinê, lê bi hemû kirin û hebûna xwe, parastin û piştgirî dan welî û hûcceta dema xwe.
Beşa Duyemîn: Îsâr û Fedakariya Bêhempa
Konsepta Îsarê (Fedayê) di Qur’anê de:
Ayetên ku teşwîqî îsar û fedakirina mal û canê xwe ji bo Xwedê dikin, dibêjin: «وَیُؤْثِرُونَ عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ…» (4) (Û [kesên din] li ser xwe tercîh dikin, her çiqas ew bi xwe jî hewcedar bin…). Ji ber vê yekê, îsar hewldana bo bexşandina mal, can, aramî û heta zarokan jî dihundirê xwe de digire.
Îsara Hezret Xedîce (S):
- Îsara Malî: Xanimê bi temamî, bê dudilî, tevahiya serveta xwe ya mezin danî bin destê Pêxember (S.X.A) û ji bo rêya Îslamê. Ev kiryar, di wê rewşa dijwar de, rola sereke di pêşveçûna Îslamê de lîst.
- Îsara Aramiyê: Tevî jiyana xwe ya dewlemend, wê zehmetiyên Şi’bê Ebî Talib û dorpêça aborî ragirtin û heta dawiya jiyana xwe ji bo Xwedê fedakarî kir.
- Sembola “El-Mutasaddiqîn û El-Mutasaddiqat”: Ev îsara madî, nimûneke eşkere ya “sedeqekirinê” bi wateya berfireh e, ku di ayeta 35 ya Sureya El-Ehzab de hatiye behskirin.
Îsara Hezret Zeyneb (S):
- Îsara Canî û Hestî: Ragirtina şehîdbûna bira û biraziyên xwe, zarokên xwe (Ewn û Mihemed), û hevalên Îmam Huseyn (S) li Kerbelayê. Ev îsar, ji yê madî wêdetir e û bexşandina perçeyên laş (zarokên wê) dihundirê xwe de digire.
- Îsara Aramiyê: Tevî hemû belayan, ji tu hewldan ji bo gihandina peyama Aşûrayê û parastina mafê xwe paşve neda û aramî û rehetî xwe ji bo armanca îlahî qurban kir.
- Sembola “Es-Sabirîn û Es-Sabirat”: Ev îsar û fedakariya mezin, bi sebir û sebrineke zêde re hevpar bû, ku di ayeta 35 ya El-Ehzab de behsa wê hatiye kirin.
Ji ber vê yekê, her du xanim, di rêya bilindkirina gotina rastiyê û parastina Welayetê de, ji her cure îsarê tawî neda, her çendî cînsê îsarê wan li gorî rewşa wan cûda bûya.
Beşa Sêyemîn: Zîrekiya (Bîsîret) û Nasîna Kûr
Konsepta Bîsîretê (Zîrekiyê) di Qur’anê de:
Bîsîret bi wateya dîtina kûr, fêmkirina rastiyan bi awayekî rast, cihêkirina heqî ji neheqîyê, û şiyana dîtina wêdetir ji rûberan tê pênasekirin. Ew ayetên ku balê dikin ser “Ehl-ul-Elbab” (xwediyên hiş) an girîngiya “dûrbînî di ayetan de” tînin ziman.
Bîsîreta Hezret Xedîce (S):
- Basîret di Nasîna Pêxember (S.X.A) de: Wê berî ku wehy bê, mezinahî û wijdanê Pêxember (S.X.A) nas kiribû û ew yekem kes bû ku Pêxembertiya Wî piştrast kir. Ev nîşana bîsîreta wê ya kûr di nasîna rastiyê de ye, lê gelek mezinên Mekkeyê di guman û înkarê de bûn.
- Nasîna Mafdariya Îslamê: Bi zanîna rast, wê xetereya kêmayî û xeletiyên dema xwe fêm kir û bi hemû hebûna xwe bawerî bi dînê nû anî.
Bîsîreta Hezret Zeyneb (S):
- Basîret di Fêmkirina Armancên Aşûrayê de: Ne tenê ew şahidê bûyera Kerbelayê bû, lê ew ji kûrahiya felsefeya şehîdbûna Îmam Huseyn (S) û armancên wî yên îlahî hayedar bû.
- Basîret di Ragihandinê de: Xutbeyên wê yên bibandor û ronîker li Kûfe û Şamê, nîşana bîsîreta wê ya bêhempa bû di analîzkirina rewşê de, eşkerekirina rastiyê, û têkbirina propagandayên dijmin. Hatiye gotin ku wê gotiye: “Min qet tiştekî din ji bedewîyê nebîniyê” (Ma re’eytu illa cemîlan), ku ev lûtkeya bîsîret û razîbûna bi qedera îlahî nîşan dide.
- Sembola “Es-Sadikîn û Es-Sadikat”: Basîret û nasîn, bingeha rastgoiyê di gotin û kirinê de ye, ku di ayeta 35 ya El-Ehzab de behsa wê hatiye kirin.
Ji ber vê yekê, her du xanim, ne tenê xwediyê îmana dilî bûn, lê xwediyê nasîn û dîtineke kûr jî bûn ku ew şiyan da wan ku di qonaxên dîrokî de, biryarên herî rast bigirin.
Beşa Çaremîn: Sebir û Serhişkiya (Istiqamet) li Rêya Xwedê
Konsepta Sebrê (Sebrê) di Qur’anê de:
Sebir wekî yek ji fezîletên exlaqî yên herî girîng di Îslamê de tê pênasekirin, ku ev yek di beramberî belayan, di rêya îtaetê de, û li hemberî gunehan de şikibartin hewce dike. Gelek ayet bala dikişînin ser fezîleta sebrê, di nav wan de ayeta: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ﴾ (5) (Û bi rastî em ê we bi tiştên wekî tirbûn û birçîbûn, û kêmbûna mal û can û berheman biceribînin, û ji sebrkaran re mizgînî bide.)
Sebra Hezret Xedîce (S):
- Sebir li hemberî Îşarkirina Zordariyê: Ragirtina îşarkirin û zordariyaHejmarên Qurêşê, bi taybetî di dema dorpêçkirina aborî û civakî ya Pêxember (S.X.A)û hevalên wî li Şey’bê(gelî) Ebî Talib.
- Sebir li hemberî Feqiyêtiyê: Wê, ku jineke dewlemend bû, bi riza temam zehmetiyên feqî û birçîbûnê li Şi’bê ragirt û qet dest ji piştgiriya Pêxember (S.X.A) berneda.
- Sembola “Es-Sabirîn û Es-Sabirat”: Ew bûye mînakê sebrê li hemberî belayê û îtaeta îlahî, ku ayeta 35 ya El-Ehzab behsa wê dike.
Sebra Hezret Zeyneb (S):
- Sebir li Kerbelayê: Ragirtina şehîdbûna Îmam Huseyn (s.x) û hemû hevalên wî, windakirina zarok û birayên xwe. Ev belayek bêhempa bû.
- Îstiqamet di Esaretê de: Parastina hurmet û cesaretê di tevahiya rêya esaretê ji Kerbelayê heta Kûfe û Şamê, û axaftinên ronîker di navînî westîn û xemgînîyê de.
- Sembola “Es-Sabirîn û Es-Sabirat”: Sebra wê ya “remz” (sebra xweşik) li hemberî musîbetên mezin, ew kirye yek ji mezintirîn sembolên sebrê di dîroka Îslamê de û bûye mîsaka temam a “Mizgînî bide sebrkaran” (Beşşir Es-Sabirîn).
Her du xanim bi sebr û îstiqameta xwe ya bêhempa, nîşan dan ku çawa dikare li ser rêya Xwedê û li hemberî zehmetiyan, mirov zexm bimîne û ji ezmûnên îlahî bi serfirazî derkeve.
Encam:
Ji ber vê yekê, piştgiriya ji bo Welayetê, îsar û fedakarî, bîsîret û nasîna kûr, û sebr û îstiqamet, ev wekhevîyên wan tesadûfî nînin, lê kokê wan di îmana kûr û peywîra bi dilsozî ji hînkarîyên îlahî de hene. Jiyana van her du xanimên mezin, nîşandana pratîkî ya gelek taybetmendî û fezîletên ku di Qur’ana pîroz de hatine behskirin e, bi taybetî ayeta 35 ya Sureya El-Ehzab ku wêneyekî giştî yê mêr û jinên bawermend pêşkêş dike.
Ev jin, mîsaka berbiçav a ayeta «وَالذَّاکِرُونَ وَالذَّاکِرَاتِ» (Yadêkarên Xwedê) ne, ji ber ku tevahiya jiyana wan di rêya xizmetkirinê û yadkirina Xwedê de derbas bû. Di cîhana îroyîn de ku em rastî gelek dijwariyên exlaqî û manewî tên, têgihîştin û mînak girtin ji jiyana van mezinan ji bo jin û mêran di rêya terbiyeya dînî, îstiqamet li ser rêya rastiyê, û rola erênî di civakê de, bi taybetî di perwerdekirina nifşê nû de, pir arîkarker e.
Hezret Xedîce (S) û Zeyneb (S), du stêrkên herî geş ên li ezmanê Îslamê ne ku tevî cudahiya wan di dem û qada kar de, di armanc û îdeala îlahî de hevpar bûn û ji bo her demê, meşaleya hîdayetê û ronahiya rêya rastîxwazan dimînin.
Firuze Dildari; Lêkolîner, Şêwirmendê Malbatê, Aktîvîsta Medya û Ragihandina Civakî.
