  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Bereya Berxwedanê ya Iraqê: Em bi ti alîyekî bîyanî ra derbara jiçekirinê da gotûbêjê nakin

6 January 2026 - 00:38
News ID: 1769992
Source: https://kurmanci.sahartv.ir/
Bereya Berxwedanê ya Iraqê: Em bi ti alîyekî bîyanî ra derbara jiçekirinê da gotûbêjê nakin

6 komên berxwedêr ên iraqî ragihandin ku bi ti alîyekî bîyanî ra derbara çekdanînê da yê gotubêjê nekin û gotûbêja bi hikûmetê ra jî maye ser bidawîhatina dagirkerîya li Iraqê.

Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlûlbeyt (S.X)-ABNA- 6 komên çekdar ên ser bi Bereya Berxwedanê ya Iraqê di daxûyanîyeke bi navê ``hevahengîya berxwedanê`` ragihandin ku derbara jiçekirinê da bi ti alîyekî bîyanî ra gotûbêjê nakin û ``serê xwe girtina serwerîya tam a welêt`` wek merc u destpêka her gotubêja bi hikûmetê ya di vî warî da ye.

Di vê daxûyanîyê da ku ji hêla wan 6 komên berxwedêr va hatîye wajokirinê , hatîye ku em hevgavê salvegera şehîdbûna Hecî Qasim Silêmanî û Hecî Ebû Mehdî Muhendis y hevrêyên wan da ku bi serfirazî u rûmetê u di çarçova cinayetê da bi destê xîyanetkerên amerîkî hatin şehîdkirin, pêgirîyê dikin ku ji rêya azadîxwazan venagerin û xwîna şehîdan u fidakarîya wan yê hertimn wek çiraya rêya me be û heta roja qîyametê emanetek e li ustîyê me û hemî kesên xwedîşeref. 

Di dawîya vê daxûyanîyê da hatîye: Di vê boneyê da, em ji hikûmeta Iraqê dixwazin ku meseleyên fenanî şefafbûn u ciddîbûna di raberkirina xizmetan bo gelê fidakar ê Iraqê, bidawîhanîna dagirkerîya bîyanîyan li ax u esmanê Iraqê de, girtina pêşîya her cure ketin u hejmonîya bîyanîyan a di warên emnî, sîyasî u aborî da hewil bide. 

…………….

Dawiya Peyam/

Your Comment

You are replying to: .
captcha