Bereya Berxwedanê ya Iraqê: Em bi ti alîyekî bîyanî ra derbara jiçekirinê da gotûbêjê nakin

Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlûlbeyt (S.X)-ABNA- 6 komên çekdar ên ser bi Bereya Berxwedanê ya Iraqê di daxûyanîyeke bi navê ``hevahengîya berxwedanê`` ragihandin ku derbara jiçekirinê da bi ti alîyekî bîyanî ra gotûbêjê nakin û ``serê xwe girtina serwerîya tam a welêt`` wek merc u destpêka her gotubêja bi hikûmetê ya di vî warî da ye.
Di vê daxûyanîyê da ku ji hêla wan 6 komên berxwedêr va hatîye wajokirinê , hatîye ku em hevgavê salvegera şehîdbûna Hecî Qasim Silêmanî û Hecî Ebû Mehdî Muhendis y hevrêyên wan da ku bi serfirazî u rûmetê u di çarçova cinayetê da bi destê xîyanetkerên amerîkî hatin şehîdkirin, pêgirîyê dikin ku ji rêya azadîxwazan venagerin û xwîna şehîdan u fidakarîya wan yê hertimn wek çiraya rêya me be û heta roja qîyametê emanetek e li ustîyê me û hemî kesên xwedîşeref.
Di dawîya vê daxûyanîyê da hatîye: Di vê boneyê da, em ji hikûmeta Iraqê dixwazin ku meseleyên fenanî şefafbûn u ciddîbûna di raberkirina xizmetan bo gelê fidakar ê Iraqê, bidawîhanîna dagirkerîya bîyanîyan li ax u esmanê Iraqê de, girtina pêşîya her cure ketin u hejmonîya bîyanîyan a di warên emnî, sîyasî u aborî da hewil bide.
…………….
