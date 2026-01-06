Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beytê (s.x)— ABNA—Bi sed hezaran kes ji gelê Brezîlyayê li navenda bajarê “Rio de Janeiro” li dijî êrişên Amerîkayê yên li ser Venezuelayê dest bi xwepêşandanê kirin û dirûşmeyên wekî “Trump ji Venezuelayê derkeve” û “Pêwîst e rêz li Venezuelayê bê girtin” berz kirin.
Ajansa “Novosti” ragihand ku ev xwepêşandan ji hêla sendîka û partiyên çepgir ve hatî organîzekirin û xwepêşanderan ala mezin a Venezuelayê bilind kirin. Her wiha, gelek pankart û dirûşm li ser neftgirtina Venezuelayê ji aliyê Amerîkayê ve israr dikirin.
“Luna Normandy”, berdevaka partiya “Yekîtiya Gel ji bo Sosyalîzmê” li Rio de Janeiro, di hevpeyvînekê de ligel Ajansa “Novosti” de diyar kir: “Ev êriş ne tenê li dijî Venezuelayê ye, lê li dijî hemû Amerîkaya Latîn e. Îro rêveberiya Amerîkayê û Donald Trump difikirin ku xwediyê dinyayê ne û dikarin êrişî her welatekî bikin û îddîa bikin ku tiştekî negihîştiye.”
Tê bîranîn ku hêzên Amerîkî bi fermana Donald Trump û bi hinceta şerê li dijî bazirganiya madeyên hişbir, sibeha Şemiyê, 3ê Çileya 2026ê (13ê Çileya 1404ê ya Îranê), êrişî qada hewayî ya Venezuelayê kirin û Serokê Venezuelayê Nicolas Maduro û hevjîna wî Celia Flores revandin da ku li New Yorkê ji ber îdiayên sûcdarkirinê bên darizandin.
Ji aliyekî din ve, Nicolas Maduro di yekem danişîna dadgeha New Yorkê de bêgunehiya xwe ji îdiayên hatine kirin ragihand û tekez kir ku ew serokê qanûnî yê Venezuelayê ye û ji mala xwe hatiye “revandin”.
Di heman demê de, Wezareta Karên Derve ya Rûsyayê bi ragihandina “piştgiriya bi gelê Venezuelayê re” li hemberî raporên derbarê veguhestina neçarî ya Maduro û hevjîna wî de, “kekekirina giran” nîşan da û “azadiya wan a tavilê” û “pêşîgirtina zêdebûna aloziyê” xwest.
...............................
Dawiya peyamê/
Etîket —Brezîlya —Nicolas Maduro Mudaxeleya leşkerî ya DYA li Venezuelayê
Protestoyên(xwepêşandanên) berfireh li Brezîlyayê li dijî êrişa leşkerî ya Amerîkayê ya li ser Venezuelayê
Bi hezaran kes li Brezîlyayê li dijî êrişa leşkerî ya Amerîkayê ya li ser Venezuelayê protesto kirin, û Rûsya daxwaza azadkirina Maduro kir.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beytê (s.x)— ABNA—Bi sed hezaran kes ji gelê Brezîlyayê li navenda bajarê “Rio de Janeiro” li dijî êrişên Amerîkayê yên li ser Venezuelayê dest bi xwepêşandanê kirin û dirûşmeyên wekî “Trump ji Venezuelayê derkeve” û “Pêwîst e rêz li Venezuelayê bê girtin” berz kirin.
Your Comment