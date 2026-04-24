"Mamoste Rustemî got ku karker bingeha hilberîn û avakirina welêt pêk tînin."

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA– Senendec Mamosta Fayiq Rustemî di xutbeyên nimêja Înî ya vê hefteyê de li Mizgefta Cami'a ya Senendecê, bi pîrozkirina Hefteya Karker û Kar, got: "Karker di pêşxistina hilberîn, pîşesazî û avadaniya welêt de roleke bingehîn heye û bê hewldana wan, çerxa aboriyê naçerixe."
Wî tevî ku got: "Karker ne bi tenê yek beşek taybetî ve sînordar in, lê di warên cihêreng de, ji xizmetên bajarî bigire heya yekîneyên hilberînê, firne û beşên binesaziya welêt, karûbarê xwe didomînin û divê cihê wan bi rêkûpêk were dîtin."
Fikara ji enflasyon û rewşa jiyanî ya gel
Îmamê Înî yê Senendecê, bi destnîşankirina rewşa aborî ya welêt, got: "Zêdebûna bihayê û zexta enflasyonê, jiyana çînên curbicur, bi taybetî komên qels, bi pirsgirêkên cidî re rû bi rû kiriye."
Wî her çiqas ji hewldana hikûmetê di dabînkirina malên bingehîn de spas kir, jî tevî got: "Hêvî tê kirin ku bi xurtkirina çavdêriyan û plansaziyeke hûrtir, zemîna kêmkirina enflasyon û başbûna rewşa jiyanî ya gel were hazirkirin."
Tekîda ser lihevketina bi binpêkirinên warê tendirustiyê re
Mamosta Rustemî her wiha bi destnîşankirina xemên warê tendirustî û çareseriyê, got: "Zêdebûna mesrefên derman û hin binpêkirinên di vî warî de, zextek din li ser gel bar kiriye û divê lihevketina bi van pirsgirêkan li pêşiya saziyên berpirs de be."
Wî di beşek din ya axaftina xwe de, bi pîrozkirina roja damezrandina Hêza Parastina Pasdaran û Hefteya Hecê, got: "Hecê Îbrahîmî sembola yekitiya ummeta Îslamî ye û Pasdaran jî di riya parastina Şoreşa Îslamî de roleke girîng lîstiye."
Berxwedana milet di şerê 50 rojî de
Îmamê Înî yê Senendecê bi destnîşankirina guherînên dawî yên herêmî, got: "Miletê Îranê di qonaxa şerê 50 rojî de bi yekîtî û hevgirtinê li hember êrîşên dijminan rabû û vê berxwedanê peyama hêz û azadiyê ragihand cîhanê."
Wî tevî got: "Ev millet qet ne destpêkera şer bû, lê li hember gefan bi hêz radiweste û nîşan da ku serxwebûn û pêşketinê li ser girêdayîbûnê tercîh dike."
Mamosta Rustemî bi rexnekirina performansa saziyên navneteweyî, got: "Saziyên ku doza mafên mirovan dikin, li hember gelek tawanan bêdeng mane û vê nêzîkatiyê baweriya cîhanî ya van saziyan qels kiriye."
Wî tevî got: "Ev bêdengî di dozên dîrokî de li hember miletên bindest, di nav wan de miletê Kurd, jî dubare bûye."
Spas ji gelê Kurdistanê
Wî di dawiyê de, bi spasandina amadebûna gelê Kurdistanê li qadên cihêreng, tekiya li ser wê yekê kir ku: "Gelê vî parêzgehê di rewşên dijwar de jî ne terikand qadê û nîşan da ku ew di parastina nirxên olî û neteweyî de hertim pêşeng in."
Mamosta Rustemî her wiha bi destnîşankirina rêbernameyên Rêberê Mezin ê Şoreşê, got: "Divê hemû çînên civakê di riya yekîtî û hevgirtinê de ji bûyerên xwe re fersendê çêbikin da ku riya pêşketina welêt hêsantir bibe."
………………...
Dawiya Peyamî/
Sine - Îmamî Înî yê nimêja înê yê Sine, behsa pirsgirêkên aborî û debara xelkê kir û tekez kir ku pêwîst e rayedar girîngiyek cidî bidin kesên qels û got: "Karker stûna sereke ya hilberîn û pêşkeftina welêt in û divê piştgirî li wan bê kirin."
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA– Senendec Mamosta Fayiq Rustemî di xutbeyên nimêja Înî ya vê hefteyê de li Mizgefta Cami'a ya Senendecê, bi pîrozkirina Hefteya Karker û Kar, got: "Karker di pêşxistina hilberîn, pîşesazî û avadaniya welêt de roleke bingehîn heye û bê hewldana wan, çerxa aboriyê naçerixe."
Your Comment