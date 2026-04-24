Ayetullah Remezanî: Serxwebûna Îranê modelek bêhempa ye di cîhana îslamî de/Şerê îro şerê şaristaniyan e

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) – ABNA–
Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) – ABNA
Ayetullah Riza Remezanî, Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlul Beyt (s.x), şeva Pêncşembeyê, 3'ê Ordîbeheşta 1405 (23'ê Avrêla (Nîsane)(2026'an), di kombûna şevî ya gelê Astane Eşrefiye de, bi destnîşankirina guherînên herêmî û navneteweyî, got:
"Ev hemû mücahede û fedakariyên di riya pêkanîna dadmendiya cîhanî û amadekirina zemînê ji bo zuhûrê de ne. Di vê riyê de gelek xwînên pak hatine rijtin û miletê Îranê ziyanên gelek mezin jî dîtiye."
Wî bi gotina ku gihîştina armancên bilind her tim hewceyê dayîna mesrefê ye, tevî got:
"Ji destpêka serkeftina Şoreşa Îslamî heta niha, miletê Îranê mesrefên giran dayîne; ji pitikên çend rojî bigire heta ciwanan, fermande, zanistvan, xwendekar, ruhaniyan û çînên cuda yên gel, hemû di vê riyê de rol lîstine. Ev sermiyeyên mezin ên giyanî yên Şoreşê ne."
Ayetullah Remezanî bi destnîşankirina şehîdên Eniya Berxwedanê, eşkere kir:
"Di vê riyê de, kesayetiyên mezin wek Îsmaîl Heniye, Yehya Sinwar, Seyîd Hesen Nesrullah, Seyîd Haşim Sefîyedîn, Haç Qasim Silêmanî û Ebu Mehdî el-Muhendis hatine şehîdkirin. Ev mesrefên mezin bûn ku Eniya Berxwedanê ji bo pêkanîna armancên xwe dan."
Endamê Meclîsa Şûra ya Rêberiyê, encama van mücahedan wekî berfirehbûna Eniya Berxwedanê li cîhana Îslamê nîşan da û got:
"Ev tevger ji Îranê dest pê kir û li Libnan, Iraq, Sûriye, Amerîkaya Latîn, Afrîka û herêmên din ên cîhanê bi bibersivbûna milletan re rû bi rû ma. Îro ev rêgez li pey pêkanîna dadmendiyê li asta cîhanê ye."
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlul Beyt (s.x) bi destnîşankirina bidawîhatina serdema zordariyê, got:
"Serdema zilm, kolonyalîzm û sûtirîna aborî bi dawî bûye. Îro hêzên zordar ên ku mîna rêbirên deryayê hereket dikin, hewl didin ku mafên milletan ji nav bibe, lê miletê Îranê li hemberî van destdirêjiyan dê berxwedanê bike."
Wî bi destnîşankirina hebûna berfireh a gel li meydanê, tevî got:
"Miletê Îranê bi hemû hêza xwe li meydanê heye. Hebûna jinan li gelek waran, ji yên mêran jî zêdetir e. Ev hebûna berfireh, piştevanîyeke mezin ji bo Sisteme Îslamî ye."
Ayetullah Remezanî bi gotina ku miletê Îranê xwedî şaristaniyeke kevnar û kûr e, got:
"Yên ku dîrokeke wan a kurt û bi dagirkirinê tevlihev heye, îro destûrê didin xwe ku têkçûnê bikin. Lê miletê Îranê qet ê vê destdirêjiyê û zordariyê tehemûl neke."
Wezîra gelê Gîlan di Meclîsa Şûra ya Rêberiyê de, bi destnîşankirina rewşa heyî ya cîhanê, wiha pêve kir:
"Îro em li azmûneke mezin a dîrokî ne. Ev hebûna qadirî ya gel li meydanê, girîngtirîn piştevanîya berpirsan û şervanan li eniyên pêş e. Hebûneke wiha di dîrokê de kêm e."
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlul Beyt (s.x) tekiya li ser wê yekê kir:
"Îrana Îslamî îro di nava guherînên herêmî û navneteweyî de ye. Bi bereketa Şoreşa Îslamî, tenê Sistemen olî ya serbixwe li cîhanê ava bûye û ev rê dikare zemîna pêkanîna dadmendiya cîhanî amade bike."
Wî bi gotina ku îro şer, şerekî çandî / tewra tedarrukî (şerê cîvakî û medenî) ye, eşkere kir:
"Dijmin bi kiryarên terorîstî hewl dan ku rûyên bandorker ên Eniya Berxwedanê jê bikin, lê ev kiryar ne tenê ne astengî pêşketina vê rêgezê bûn, di rastiyê de bûne sedema xurtbûna wê."
Ayetullah Remezanî bi destnîşankirina hînkirinên olî, tevî got:
"Dîna ku Îmam Xumeynî (rehmetullahî eleyh) naskirî me, ew dîn e ku na zilmê dike û na zilmê qebûl dike, na baca (cizyayê) dide û na wergirtina wê. Ev dîn zemînê bextiyariya dinyayê û axiretê ya mirovan amade dike."
Wî bi destnîşankirina pêwîstiya hebûna gel li meydanê, got:
"Eger ev hebûn qels bibe, dijmin dê li pex şînbûnê bibin. Lê hebûna domdar a gel, hemû komployan betal kiriye û dê jî bike."
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlul Beyt (s.x) bi gotina ku dijmin di pêkanîna armancên xwe de têk çûne, got:
"Armanca wan parçekirina Îranê û têkbirina Sistemen Îslamî bû, lê di vê riyê de têk çûne. Îro Komara Îslamî ya Îranê bi hêz bi destê xwe li meydanê heye."
Endamê Meclîsa Şûra ya Rêberiyê tevî got:
"Her çi qas ziyanên mezin ên madî û giyanî welat dîtiye, ev mesref ji bo gihîştina bilindahiyên pêşketin û rûmetê pêwîst in. Heya niha serkeftinên mezin ji miletê Îranê re nasîb bûne."
Wî bi destnîşankirina serxwebûna Komara Îslamî ya Îranê, got:
"Di nav welatên îslamî de, Îran tenê welatê ye ku karîye serxwebûn, rûmet û azadiya xwe biparêze û Sistemen Îslamî bi rengekî pratîkî (operasyonel) bicehrîne."
Ayetullah Remezanî bi rexnekirina hin welatên herêmê, eşkere kir:
"Hin hikûmetên îslamî bi danîna erdên xwe li ber dijminan, zemînê êrîşê li ser miletên misilman amade kirin. Ev kiryar ji bo wan şermeke mezin e."
Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlul Beyt (s.x) bi destnîşankirina guherînên navneteweyî, got:
"Hin welatên Ewropayê jî ev rastî fam kirine û ji hevkarîya bi kiryarên neyar re dûr ketine, ji ber ku ew bi hêz û serdestiya Komara Îslamî ya Îranê baş dizanin."
Ayetullah Remezanî di dawiyê de, bi destnîşankirina beyta miletê Îranê ji bo Rêberiyê, tekiya li ser wê yekê kir:
"Miletê Îranê bi ronahî û hayjixwebûnê, riya welayatê hilbijartiye. Heya ku ev girêdana xurt a hev were domandin, têkçûneke li welat naxwe."
________________________________________
Dawiya Nûçeyê
(Tags):Ayetullah Riza Remezanî-Kombûna şevî ya gelê Astane Eşrefiye-Sekreterê Giştî yê Civata Cîhanî ya Ehlul Beyt (s.x)
Your Comment