"Ayetullah E'rafî: Gotinên vala yên Tramp ji têkçûna stratejîk û bêçaretîyê li meydanê derketine."

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) – ABNA–Ayetullah Elîriza E'rafî, Rêvebirê Hawzeyên Zanistî yên Welat, di peyamekê de, tevlihevî, derewçînî û gotinên vala yên dawî yên berdewam ên Tramp, ji têkçûna stratejîk û bêçaretîya li meydanê hesiband û tekiya li ser wê yekê kir ku: "Ev gotinên vala, qet û qet di refên pola yên miletê mezin yê Îranê û hêzên çekdar û berpirsên wê de qul bikeve."
Metna Peyama Ayetullah E'rafî bi vî awayî ye:
Bismillahirrehmanirrehîm û silaven Xwedê li ser Muhemmed û Ehlu Beytê wî yên pakbin
إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ
"Rêza peyam, twît û helwestên şeytanî yên Tramp ji aliyekî ve, ji hîle û kîna şeytanî ya li hemberî rastî, dadmendî, azadî, rûmeta mirovî û gotûbêja pêşeng a Şoreşa Îslamî derdikeve; ji aliyê din ve, wî nayêna şeytanî ya wî û neynika çand û ruhê şaristaniya emperyalîst (îstîkbarî) û hovîtiya ajalî nîşan dide. Ji van jî zêdetir, nîşana tevliheviya giyanî, bêhêvîbûna li meydanê û bêçaretîya li hemberî ramanên cîhanî û gelemperî û eniya Îrana Îslamî û berxwedana serbilind e.
Kûrahiya nakokî, belavbûn û valahiyên berfireh ên di civaka Amerîkayê û saziyên fermî yên wê û di nav hikûmet û partiyên wê de, bêbiryardariya di helwestên heval û hevpeymanên Amerîkayê li Ewropayê û cîhanê de, bûye sedema sersarî û tevliheviya Amerîkayê û siyonîstan. Hevgirtina miletên herêmê û cîhanê li dijî şer, dagirkirin, zalimî û xwînrijandinê, û herwiha qayîmbûn û berxwedana Îranê û Tevgera Berxwedanê li ser şermezarî û tevliheviya eniya Amerîkayî-Siyonîstî zêde kiriye.
Tevlihevî, derewçînî û gotinên vala yên dawî yên berdewam ên Tramp, ji vê têkçûna stratejîk û bêçaretîya li meydanê derdikevin û qet û qet nikarin di refên pola yên miletê mezin yê Îranê, hêzên çekdar û berpirsên wê de qul an xeltekî pêş bînin.
Bila hemû cîhan bizanibe ku niha dil, gav û refên miletê Îranê, berxwedanê, hemû saziyên Îrana Îslamî, berpirs, dezgeh û tevgerên berxwedanê, ji her demê zêdetir yekgirtî, hevgirtî û ji bo rûbirûbûna li hemberî komplo û xapandinên dijmin, amade ne. Ew bi hevgirtin, yekîtî û bi peyrewiya Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî (ku birketên wî bidome) dê riya parastina rûmet, qedir û şerefa xwe bi rê ve bibin.
Saziya dîn û ruhaniyetê ya mezin, hawzeyên zanistî, dezgeh û saziyên hawzeyî û zanistî û hemû hawzeyî bi pêgirtina ji Îmam Xumeynî (rehmetullahî eleyh), Rêberê hêja û Şehîd (rehmetullahî eleyh) û Referanê Mezin ên Teqlîdê (ku birketên wan bidome) di riya serxwebûn û rûmeta Îranê û li ser riya armancên Îslam, Şoreşê û şehîdên hêja, li ser peymana xwe yekgirtî ne. Ew bi dengê bilind, yekîtîya di nav xwe, hevgirtina bi miletê Îranê, peyrewiya Rêberê hêja û fermandarê giştî yê hêzên çekdar û hevkarîya bi hêzên çekdar ên hêja û Tevgera Berxwedanê re, dike qîmet û tînin ziman. Ew gotinên vala û xeyalperest ên Tramp yên ji bo çêkirina xeyala belavbûn, nakokî û valahiyê di refên milet û berpirsên hêja de, vala û bêqîmet dibînin û wê şermezar dikin.
Ez serkeftina Îslam, Şoreşa Îslamî ya Îrana serbilind û Tevgera Berxwedanê ji Xwedayê yekta û bi xêr û birketa Xwedê yê Demê (Wedî Eser (ku Xwedê zûya wî pêş bîne) di xwazim.
Elîriza E'rafî
Rêvebirê Hawzeyên Zanistî
Dawiya Peyamê
