Tankereke petrolê ya Îranî ambargoya DYA'yê şikand

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) – ABNA– Daneyên şopandina deryayî nîşan didin ku tevî dorpêça îdiakirî ya Hêzên Deryayî yên Amerîkayê, keştiyeke supertanker a bi navê Cuba (Yuri), ku di bin ala Curacao de dixebite, vê dawiyê ji Tengava Hormuzê derbas bû û li rojhilatê Girava Lark lenger da.
Tanker ji sala 2024an vir ve di lîsteya cezayên Amerîkayê de ye ji ber şandina petrola Îranê bo Çînê.
Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê îdia dikin ku Tengava Hormuzê dorpêç kiriye û rê nedaye keştîyan ku ji Îranê derbas bibin. Ev yek di demekê de tê ku çend keştîyên Îranî berê ji tengavê derketine an jî bi rêya vê rêya avê ketine herêmê.
