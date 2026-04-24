Bandorên şerê li dijî Îranê çawa ji bazara enerjiyê derbasî bazara gerdûnî ya xaniyan (emlakê) bû?

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA– Li gorî ragihandina televizyona El Cezîre, texmînên ku ji aliyê saziyên veberhênanê û nirxandina krediyê ve hatine weşandin, nîşan didin ku girîngtirîn bandora vî şerî li ser bazara gerdûnî ya xaniyan, bi rêya bandora şoka jeopolîtîk li ser enflasyonê, rêjeya faîzê, krediyê, şilavî (lîkîdîte) û şertên dabînkirina darayî pêk tê.
Veguhestina krîzê ji enerjiyê bo xaniyan
Di vî warî de, pargîdaniya gerdûnî ya "Lasalle" ji bo birêvebirina veberhênanê, ku li 13 welatan çalak e, bawer dike ku rêya sereke ya veguhestina şerî bo bazara xaniyan, bi rêya bazara enerjiyê ye; ji ber ku her astengî di dabînkirina enerjiyê de bibe sedema zêdebûna enflasyonê, derengketina kêmkirina rêjeya faîzê û bilindbûna berhemê (randimanê) yê çaverêkirî yê sermayeyên demdirêj. Ev pirsgirêk zextê li nirxgirtina xaniyan û danûstandinên girêdayî deynan (krediyê) dike.
Vê pargîdaniyê bi vegotina Enstîtuya "Kapîtal Economics" texmîn kiriye ku zêdebûna 10 heta 15% ya bihayê neftê, dora 0.2 heta 0.3 xalên ji sedî li enflasyona aboriyên pêşketî zêde dike. Ev tê wateyê ku bazara xaniyan rûbirûyê şokeke nerasterast lê berfireh e.
Şoka neftê û rêjeya faîzê
Hesasiyeta bazara xaniyan ji vî şerî ji ber wê yekê peyda dibe ku ev beş bi giranî girêdayî lêçûna deynstendinê (îstiqrazê) ye, çi ji bo kiryaran, çi ji bo avakeran û çi ji bo fonên veberhênana xaniyan jî be.
Li Amerîkayê, daneyên Enstîtuya Krediya Xaniyan a Federal "Freddie Mac" nîşan didin ku rêjeya navînî ya faîzê ya krediya xanî ya sabît a 30-salî di 16ê Avrêla 2026an de gihîştiye 6.30%, li gel ku ev hejmar di 26ê Sibatê de 5.98% bû. Piştî wê, tensionên jeopolîtîk dîsa rêjeyan bilind kirin û bazar xistin nav lerizînê (osîlasyonê).
Her wiha firotina xaniyên heyî (yên berê hatine avakirin) di Adara 2026an de li gorî meha berê 3.6% kêm bûye; ev nîşanek e ku daxwaza xaniyan hîn jî li hemberî zêdebûna lêçûna dabînkirina darayî an ketina baweriya xerîdaran (serfkaran) hesas e.
Bazarê Amerîkayê; hevsengiya nazik
Daneyên malpera "Realtor dot com" nîşan didin ku bazarê Amerîkayê berî şerê li dijî Îranê jî li ser rêyek hevsengiya hêdî bû; stoka (envantera) xaniyên ku ji bo firotinê hatine pêşkêşkirin di Adara 2026an de li gorî sala borî %8.1 zêde bû û bihayê navînî yê dosyeyên niştimanî (xaniyan) %2.2 kêm bû. Ev rêbaz (trend) nîşana kêmbûna leza biha bû.
Lê belê, her pêla nû ya zêdebûna bihayê neftê an rêjeya faîzê dikare vê hevsengiyê dereng bixe; ji ber ku bandora wê tenê bi krediya xanî (mortgage) ve sinorî nîne, lê belê lêçûnên jiyanê, enerjiyê û sîgorteyê jî zêde dike û hêza kirînê ya malbatên (xanedan) kêm dike.
Ji perspektîfek berfirehtir, Amerîka ji ber ku hilberînerek mezin a enerjiyê ye, bi qasî Ewropa û Asyayê ne zirardî ye; lê ev mijar nahêle ku bandora şerê li dijî Îranê li ser bazara xaniyan a Amerîkayê çênebe.
Pargîdaniya "Jones Lang LaSalle" (JLL) bi vegotina rêveberê xwe yê giştî "Christian Ulbricht" ragihandiye ku şer, nezelaliya veberhênanê zêde kiriye û bandorê li biryardayîna li ser kirêyan û peymanên demdirêj dike; ji ber ku veberînerekî xaniyan (emlak) ji bo têketina sermaye bo projeyên çend-salî, pêdivî bi dîmenek (çeşmendaz) zelaltir heye.
Cûdahiya bandoran li herêmên cuda yên cîhanê
Li derveyî Amerîkayê, cûdahî eşkertir in. Pargîdaniya "Lasalle" dibêje ku Ewropa û Asya ji ber girêdayîbûna wan a mezintir bi îthalata enerjiyê, li hember şoka bihayê neftê zirardartir in.
Daneyên Ajansa Enerjiyê ya Navneteweyî (IEA) nîşan didin ku beşa sereke ya nefta ku ji Tengava Hirmizê derbas dibe diçe Asyayê û Japonya û Koreya Başûr di nav wan aboriyên herî girêdayî yên vê rêyê de ne.
Ev ajansa texmîn kiriye ku di sala 2025î de, rojane dora 15 milyon bermîl nefta xav, ku ev yek %34 yê bazirganiya nefta xav a cîhanê pêk tîne, ji Tengava Hirmizê derbas bûye; li gel ku para Ewropayê ji Asyayê pir kêmtir e.
Ev tê wateyê ku her astengiyeke demdirêj, lêçûna enerjiyê li aboriyên îthalatker zêde dike û zextê li dahata malbat (xanedan), qezenca pargîdaniyan û di encamê de li daxwaza xaniyên niştimanî û bazirganî dike.
Asya; zexta ducar
Li Asyayê, xetereyan pîvanên mezintir hene; ji ber ku şerê li dijî Îranê ne tenê lêçûna îthalatê bilind dike, lê belê zincîreyên peydakirinê (tedarîkê) û çalakiya pîşesaziyê jî tehdît dike. Ev mijar bandorê li xaniyên pîşesaziyê, lojîstîkî û îdarî dike, ne tenê li beşa xaniyên niştimanî.
Aboriyên ku herî zêde girêdayî nefta Rojhilata Navîn in, dibe ku rûbirûyê zextên enflasyonê yên nû bibin ku kêmkirina rêjeya faîzê dereng dixe û serdema rêjeyên bilind dirêjtir dike. Ev pirsgirêk nirxa xaniyan (emlak) kêm dike û danûstandinên mezin paş ve dixe.
Ewropa; ketina baweriya aborî
Li Ewropayê, şerê li dijî Îranê bandorê li baweriya aborî (ekonomîk) jî kiriye. Pîvana (indeksa) baweriya veberhêneran a "ZEW" li Almanyayê di meha Avrêlê de gihîştiye asta xwe ya herî nizm di nav zêdetirî sê salên borî de; ji ber ku fikarên li ser kêmbûna enerjiyê û zêdebûna lêçûna hilberînê biliviyane (zêde bûne).
Her çend ev pîvan rasterast bazara xaniyan napîve jî, kêmbûna baweriyê û zêdebûna rîskên pîşesazî û darayî (abolî) bi gelemperî vediguhere biryarên veberhênanê yên li xaniyan, bi taybetî li beşên bazirganî, îdarî û lojîstîkî.
Kendava Farisî; azmûna baweriya veberhêneran
Li cîhana Ereb, rewş cuda ye. Li welatên Kendava Farisî, xetereya sereke ji zêdebûna bihayê enerjiyê nîne, ji ber ku welatên hilberîner dibe ku ji mezinbûna bihayê neftê sûd werbigirin; lê belê xetere ji nûvekirina têgîna (konsepta) "cihê ewle" ji aliyê veberhêneran ve li herêmê peyda dibe.
Ajansa Reuters, bazara xaniyan a Mîrnişînên Erebî yên Yekbûyî (MYY) weke "azmûna yekem a rastîn" piştî salên geşbûnê (ronaqê) binav kiriye; ji ber ku fikarên li ser girêdayîbûna Dubai û Abu Dhabi bi sermayeyên biyanî zêde dibin.
Ajansa nirxandina "Fitch" hişyar daye ku dabînkirina darayî (fînansman) ya xaniyên bazirganî (emlakê bazirganî) dibe ku di senaryoya neyînî de, girîngtirîn çavkaniya ketina kalîteya sermayeyên (aktîf) bankên MYY be. Xaniyên bazirganî heya dawiya sala 2025an, dora %13 ji hemû krediyan (deynan) pêk dianî.
Fitch bawer dike ku hêdîbûna mezinbûna aborî, ketina tûrîzmê û kêmbûna mezinbûna nifûsê dikare zextê li xaniyên niştimanî û bazirganî yên MYY bike; ji bilî rastkirina bihaya ku berî şer jî tê payîn.
Ma şer dê bibe sedema hilweşîna bazara xaniyan (emlakê)?
Bi vê raguhiştinê jî, şerê li dijî Îranê bi xweber (bixweber) nayê wateya hilweşîna giştî ya bazara xaniyan. Pargîdaniya "Lasalle" bawer dike ku xaniyên (emlak) li gorî hin sermayeyên darayî yên navî (nomînal), avantajek girîng heye; ji ber ku ew dikare bi zêdekirina buhayê kirêyan an bilindbûna lêçûna cîgirkirinê, beşek ji zêdebûna buhayên telafî bike û berhema (randimana) xwe ya rastîn biparêze.
Lê belê, ev pargîdanî tekez dike ku divê hêj jî sekinên (portfolyoyên) veberhênana xaniyan li hember senaryoyên rêjeya faîzê ya bilindtir, rîska mezintir û krîza enerjiyê ya dirêjtir, bên ceribandin.
Encamên cuda
"Komîl El Sarî", profesorê aborî û têkiliyên navneteweyî, di axaftinekê de bi kanala El Cezîre re got ku bandorên şer li ser bazara gerdûnî ya xaniyan dê li herêmên cuda cuda bin, ji ber ku têkiliya sereke bi rêya rêjeya faîzê, enerjiyê û mezinbûna aborî derbas dibe.
Wî rave kir ku Ewropa û Amerîka rûbirûyê pirsgirêka zêdebûna bihayê enerjiyê ne ku enflasyonê bilind dike û şansê kêmkirina rêjeya faîzê kêm dike; ev pirsgirêk lêçûna krediya xanî zêde dike û daxwazê kêm dike.
Li welatên Erebî yên ne-neftî jî, bandor bi rêya ketina hêza kirînê, zêdebûna kêmasiya budceyê û deynan (bêhên) xuya dibe û zextê li kirîna xanî û veberhênana xaniyan dike.
El Sarî zêde kir ku welatên Kendava Farisî rûbirûyê celebek din a xetereyê ne ku di nav de xetera kêmbûna baweriya veberhênerên biyanî û îhtîmala ku ew ji têketina sermayeyên nû dûr bikevin an jî sermayeyan bi demkî veguherînin herêmên kêmtir tengasî (stratejîk).
Li gorî gotina wî, dibe ku ev zext li Mîrnişînên Erebî yên Yekbûyî (MYY) zêdetir were hiskirin, ji ber ku sermayeya biyanî li bazara xaniyan a vî welatî pişek mezin heye; her çend ev bandor bi xweber domdar nîne û bi vegerandina aramiya siyasî û ewlehiyê re, dibe ku sermaye dîsa vegerin.
Wî her wiha bazara xaniyan a Asyayê bi rêya mezinbûna gerdûnî bi şer ve girêda û got ku heke şoka enerjiyê berdewam bike, bazirganî were asteng kirin û lêçûna hilberînê û veguhastinê (transportê) bilind bibe, wê demê zexta li ser daxwaza xaniyan li Asyayê jî zêde bibe; bi taybetî li bazarên ku berê bi qelsiya avahîsazî (strûktûrel) an hêdîbûna hinardekirinê (egsportê) û pîşesaziyê re rû bi rû ne.
...............................
Dawiya peyamê
Etîket: Şerê li dijî Îranê, Bazara enerjiyê, Bazara gerdûnî ya xaniyan (emlakê), Îran, Encamên şerê li dijî Îranê, Encamên aborî yên şerê Amerîkayê li dijî Îranê
Your Comment