Nûçeya îstîfaya Qalibaf ji serokatiya heyeta danûstandinê ya Îranê derew e

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA– Ji şevê ve nûçeyek derbarê îstîfaya Qalibaf ji serokatiya heyeta danûstandinê ya Îranê belav bûye, heman demê ji aliyê medyayan ve bi vegotina berpirsên karûbarên medyayî yên Meclîsê hate derewkirin, lê ji çend saetan ve belavbûna vê nûçeyê dîsa dest pê kiriye û tewra cîgirên muhtemel ên Qalibaf jî hatine diyarkirin. Serokê Navenda Ragihandin, Medya û Karûbarên Çandî yên Meclîsê, îdiayan derewikirin, got Qalibaf ji cîhekî îstîfa nekiriye û diyarkirina dora nû ya danûstandinan jî nehatiye ku ew an kesek din bibe serokê heyeta Îranê. Şemsayî zêde kir ku vajiyayên belavbûyî tenê ji bo tevlihevkirina hişê giştî ne û Qalibaf bi cidiyet mijûlê karên xwe ye.
Îman Şemsayî, Serokê Navenda Ragihandin, Medya û Karûbarên Çandî yên Meclîsê, îdiayên derbarê îstîfaya Muhemmed Baqir Qalibaf ji serokatiya heyeta danûstandinê ya Îranê de derew kir.
