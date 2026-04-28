Rola çanda îranî di pêşxistina çanda şîeyî li Çînê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navnetewî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA – Li gorî baweriya hin lêkolîneran, yekemîn amadebûna misilmanan li axa Çînê, di serdema xelafeta xelîfeyê duyem de bûye. Amadebûna leşkerê çar hezar misilmanan ji bo piştevaniya împaratoriya "Sûzûng"ê di navbera salên 140 û 145î yên koçî de û di serdema xelafeta Mensûr Ebbasî de, û her weha rûniştina daîmî ya van kesan li Çînê, roleke bingehîn di amadebûna misilmanan de li vî welatî lîstiye.
Yekemîn amadebûna îraniyên misilman li welatê Çînê di serdema desthilatiya "Tang" de, bi awayên wekî ragihandin û bazirganiya deryayî ya di navbera îraniyan û erebên misilman de bi Çînê re, ji bendera peravên Kendava Farisî û Deryaya Omanê yên wekî Besre, Sîraf û Omanê dest pê kir. Di sedsala heştemîn a zayînî de, komeke mezin ji îraniyan bi awayên wekî şandiyên siyasî, bazirgan, leşker û êsîrên şer ji welatên Asyaya Navîn û Rojava re ji bo bazirganiyê an jî ji bo erkeke dewletî an leşkerî ketine Çînê. Piştre, di serdema desthilatiya "Sûng"ê de, ev ragihandin pêş ketin û di serdema desthilatiya "Yûan"ê de, amadebûna çand û zimanê farisî gihîşt lûtkeya xwe, bi awayekî ku "Zimanê Farisî" bû yek ji sê zimanên fermî yên welatê Çînê û kesayetiyên îranî hatin tayînkirin li postên girîng ên dewletê.
Li gorî rapora hin çavkaniyên dîrokî, di navbera salên 658 û 768 ên koçî de, zêdetirî 98 kesayetiyên misilman ên ku piraniya wan îranî bûn, postên girîng ên dewletê yên wekî serokwezîriya dergahê, wezaret, parêzgarî û darûẍeçî (fermandarê polîs) li hukûmeta navendî girtibûn. Di nav wan de, navên kesayetiyên wekî "Mehmûd Yelûwacê Xwarezmî" û kurê wî "Burhanedîn Mesûd Beg", "Seydî Eccel Şemsedîn Omerê Buxarayî", "Emîr Ehmêdê Benaketî" tên dîtin, ku bi eslê xwe îranî û ji herêmên "Xwarezm" û "Buxara" bûn. Avakirina avahiyên têkildarî misilmanan, wekî: Huihui sitianjian (回回司天监) bi wateya Midûriyeta Rasexaneya Misilmanan, Huihui Yaowuyuan (回回药物院) bi wateya Enstîtuya Dermanxaneya Misilmanan, Xiyu Qinjun Douzhihui Shisi (西域亲军都指挥使司) bi wateya Fermandariya Giştî ya Leşkerên Misilmanan, û heta Huihui Guozijian (回回国子监) bi wateya Mekteba Qraliyetî ya Misilmanan, di heman serdemê de hat avakirin, ku ev yek belavbûna mezin a çanda Îslamî li axa Çînê nîşan dide.
Amadebûna helbestên Sadiyê Şîrazî, helbestvanê navdar ê îranî, li axa Çînê, û rapora "Îbnî Betûte" yê seyahatnivîsê navdar a eleqeya Çîniyan bi helbestên Sadiyê û ziman û çanda îranî re, nîşanên têketina çanda îranî li axa Çînê ne.
Belavbûna navên taybet ên Şîeyî yên wekî Elî, Fatime, Hesen û Huseyn, û her weha naverokên hatine nexşandin li ser hin ji mizgeftên Îslamî û goristanên Îslamî yên li vî welatî, amadebûna Şîeyan di qonaxên cuda de li vî axê nîşan dide.
Heta îro jî, di çanda Çînî de peyvên îranî tên dîtin, ku piraniya van peyvan nasnameya olî heye. Wekî nimûne: zanyarê olî "Axûnd" (آخوند), nimêjên pênc qat bi rêzê: "Nimêja berbangê, nimêja pîvîn (nîvro), nimêja Esrê, Nimêja Maxriba, nimêja îşayê şevê", û rojên hefteyê bi rêzê: "Şemî, Yekşem, Duşem, Sêşem, Çarşem, Pêncşem, Înî" têne gotin. Her weha li şûna peyva "Ellah" (Allah) dibêjin "Xwedê", destar (دستار) li şûna êzing (دستار), li şûna destnivêj (وضو) dibêjin "Avdest" û li şûna pakî (پاکیزگی) dibêjin "Taharet". Di hin herêman de jî nimêja xwe bi gotina "Bi navê Xwedayê dilovan ê piyar" dest pê dikin.
Her çend gengaz be ku lêkolînek temam a bandorên çandî yên îranî û şîeyî li dîroka welatê Çînê di vê nivîsara kurt de ne mimkin be, lê dilxwaz dikarin ji bo xwendina bêhtir di vê warî de serî li çavkaniyên cuda yên ku ji aliyê zanyarên misilman û nemisilman ên çînî ve hatine nivîsandin bidin. Wekî nimûne, pirtûka "Têketin û Belavbûna Îslamê li Çînê" (The Spread of Islam in China) ya zanyarê japonî "Tazaka Kûdû" (Tazaka Kudo), lêkolînên "Hûnda Mînûbo" (Honda Minobu) û wergera wê ya bi farisî di sala 2000î ya zayînî de, gotara "Îslam û Misilmanan di Serdema Yûan de" ya Cemaledîn Bay Şûyî, pirtûka "Îslam li Çînê" ya Îbrahîm Fêng Jîn Yûan, pirtûka "Îslam û Çanda Çînî" ya Mihemed Yûşea Yang û Elî Yû Jêngûî, û koma sê cildî ya "Lêkolînên Biyaûra Jîn" (Biyaura Jin Studies) ya "Liû Yîng Şêng" (Liu Ying Sheng) ku di sala 2013a zayînî de hatiye weşandin, beşek ji pirtûkên ku bi nasandina bandorên ziman û çanda Îslamî û Şîeyî li dîroka Çînê re mijûl bûne, pêk tînin.
Nivîskar: Seyîd Elî Esxer Huseynî / ABNA
Şînasiya Şîeyan, Îrannasî, Çanda Çînê, Dîroka Şîabûnê li Çînê
