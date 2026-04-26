Hêdî hêdî zewala xewnekê; terîfîna derbaza Herêma Kurdistanê ji armangiriyê ber bi olîgarşiyê / Mansûr Rehîmî

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Herêma Kurdistanê ya Iraqê ku piştî ketina Sedam di sala 2003'an de, xwe wekî "Deriyê Aramiyê" û "Serpêhatiya herî serketî ya federalîzmê li Rojhilata Navîn" nasandibû, niha di zivirînek dîrokî de asê maye.
Serpêhatiya rêveberiyê li Herêma Kurdistanê ya Iraqê, çîroka bir dersekê ye ji veguherîna "derfetên dîrokî" bo "astengiyên alîgirî". Kokên rewşa trajîk a heyî divê li roja piştî rabûna 1991'an bên lêkolîn; wê demê ku kurdan piştî dehan salên tepeserkirinê, tama xweseriya yekem çêjand. Lê ew tovê hêviyê, di nîvê salên 1990'an de bi şerê navxweyî (Brakûjî) di navbera du partiyên hakim de, bû lekeya yekem a reş li ser rûyê rêveberiya kurdî. Di wê qonaxê de, alîkarîxwaziya yek ji qutbên hêzê ji Sedam Huseyn û ya din ji hêzên herêmî, destnîşan kir ku mayîna partiyê û malbatê, her çend di forma xwe ya herî pêşîn de jî be, li ser berjewendiyên kolektîf pêşî digire. Vê mîrata bêbaweriyê, piştî ketina Bexdayê di 2003'an de, li şûna ku di avahiya dewleteke neteweyî de bihele, di çarçoveyeke nûjen a "teoriya parvekirina ganîmetê" de ji nû ve hate hilberandin.
Piştî sala 2003'an, serokên kurd bi karanîna "bêsûciya dîrokî" û "karbidestiya leşkerî", çeke spî ji civaka cîhanî wergirtin. Lê avahiya hêzê li şûna veguherîna bo saziyên sivîl, di şiklê "rêveberiya malbatî" de asê ma. Serdema zêrîn a piştî 2003'an, ku bi seleke dolarên neftê û piştgiriyên bêsinor ên hevpeymaniya navneteweyî re digel bû, dikaribû Herêmê bike "Singapura Rojhilata Navîn". Trafîka dîplomatîk li Hewlêrê gihîştiye lûtkeyê û konsolosxane yek bi yek vebûn, lê binê vê rûyê geş ê pêşketinê, avahiya "patrîmonyalîzmê" (rêveberiya malî) diya xwe xurt dikir. Serokên kurd bi karanîna dahatên dewlemend ên neftê û peymanên gumanbar ên dabînkirina sotemeniyê — yên ku îro pîvanên wan ên mezin ên spîkirina diravê di dosyeyên wekî Mensûr Barzanî û dewên efsanewî yên li Kalîforniyayê de hatiye eşkerekirin — bi rastî aboriyê kirin girtiyê siyasetê. Vê "aboriya talankirinê" rê li ber her çeşîd reforman girt û saziyên hikûmetê kir şaxên kargêrî yên partiyan. Bi rastî, ya ku Îro Washington wekî "windabûna çekan" an "gendelîya darayî" radigihîne, encama xwezayî ya pergalek e ku tê de sinor di navbera xesîneya partiyê û xesîneya hikûmetê de winda bûye.
Di vê navberê de, trajediya sereke li astengiya sîstematîk a cîhê siyasî rû da. Tevgerên reformxwaz û opozisyonê ku bi dirûşmên wekî "dadmendî" û "dawî li rêveberiya malbatî" derketin, ji ber girtina bêbaz ya partiyan li ser çavkaniyên aborî û leşkerî, zû ketin tela rizgarî an tepeserkirina nerm. Serokên opozisyonê an jî bi soza postên hikûmetî hatin karkenarîkirin û an jî di navenda lîstika hevsengiya hêzê di navbera PDK û YNK de, bingeha xwe ya civakî winda kirin. Nebûna alternatîfek siyasî ya bihêz, kiriye ku nerazîbûnên giştî li şûna ku bibin guherîna avahîsaz, bibe bêhêvîbûn û koçberiya komî. Vê valahiya siyasî, Herêmê li hemberî zextên Bexdayê û hêzên herêmî bêparast kiriye; ji ber ku rêveberiyeke ku li ser "razîbûna neteweyî" nebe, neçar e ku mayîna xwe di "danûstandina bi biyanîyan" de bigere.
Berhevkirina qebareya danûstandinên dîplomatîk ên sala 2015'an bi sala 2026'an re, rastiyeke tal eşkere dike. Hewlêr ku rojê ji bo dîplomat û veberhêneran penahek ewle bû, niha rûbirûyê çend krîzan ên hevdem e:
Kêmbûna girîngiya stratejîk: Bi bidawîhatina şerê klasîk ê bi terorîzmê re, êdî Washington naxwaze bi bahaneya "aramî" gendelîya pergalî li Herêmê paşguh bike.
Tensîyon bi Bexda û cîranan re: Siyasetên berçav ên bêpiştvanekî (wek referandûma 2017'an) û nezelaliya di dosyeyên darayî û leşkerî de, kiriye ku Dadgeha Federal a Iraqê û hêzên herêmî (Îran û Tirkiye), zextê li damarên jiyanî yên Herêmê (neft û sînoran) zêde bikin.
Îro, veqetîna dîplomatîk a Hewlêrê û kêmbûna berbiçav a trafîka siyasî li vî bajarî, encama mentiqî ya vê ketina azad di qedara navneteweyî de ye. Civaka cîhanî ku rojê di dema şerê bi DAIŞ'ê re, Herêmê wekî hevrikekî stratejîk didît, niha rûbirûyê avahiyekê ye ku çekên diyarî di şerên medyayî yên navxweyî de xerc dike û zelaliya darayî dide ber vîlayên luks ên serokên xwe.
Ji sala 1991'an heta îro, derfetên zêrîn yên ku bi xwînê hezaran pêşmerge û tengasiyên dîrokî hatine bidestxistin, di ber berjewendiyên kurt-dem ên alîgirî û xwazgînên malbatî de hatine qurbanîkirin. Herêma Kurdistanê êdî ne nimûneyek ji bo dîmokrasiyê, lê "herêmeke gewr" e di doktrîna ewlehiyê ya hêzan de ku tenê demê tê bîranîn ku danûstandinek an zextek ewlehiyê li dijî reqîbê tê de be. Ev çarenivîsa rêveberiyê ye ku tê de "malbat" ji "weten" mezintir bûye.
KurdPress: Herêma Kurdistanê ji "derewaza aramiyê" çawa bû "herêmeke gewr" a dîplomatîk?
Hêdî hêdî zewala xewnekê; terîfîna derbaza Herêma Kurdistanê ji armangiriyê ber bi olîgarşiyê / Mansûr Rehîmî
Servîsa Iraq û Herêma Kurdistanê – Vekolîna pêvajoya guherîna Herêma Kurdistanê ji rabûna 1991-an heya koça dîplomatîk a 2026-an, têkiliyek ji veguherîna bi êş a xewnekî neteweyî ber bi olîgarşiyeke malbatî re heye. Her çend ketina Bexdayê di sala 2003-an de firsendeke bêhempa ji bo veguherîna rêveberiya sazî-navendî peyda kir, lê yekdestbûna çavkaniyên hêzê di destê malbatên hakim de û veguherîna aboriyê amûrek ji bo dilsojandinê, vê herêmê ber bi "aboriyeke talankirinê" û astengiya siyasî ve bir.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Herêma Kurdistanê ya Iraqê ku piştî ketina Sedam di sala 2003'an de, xwe wekî "Deriyê Aramiyê" û "Serpêhatiya herî serketî ya federalîzmê li Rojhilata Navîn" nasandibû, niha di zivirînek dîrokî de asê maye.
Your Comment