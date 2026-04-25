"Mersiyeyek(Şînek) ji bo dijberiya siyasî li Herêma Kurdistanê"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)–ABNA–Dr. Serdar Ezîz, pisporê meselên kurdan, di gotarekê de nivîsiye: Opozisyona siyasî li Herêma Kurdistanê ya Iraqê bi peyveke ji zimanê Fransî, ango L’opposition, tê nasîn; têgeheke ku nîşan dide ev diyarde di çarçova siyasî ya kurdî de, bi rengekî nûjen û îtxalî ye. Mîna gelek têgehên nûjen ên siyasî, opozisyonê jî di avahiya kevneşopî ya hêzê li Kurdistanê de paşerojeke dirêj tune.
Di salên piştî hilweşîna hikûmeta Sedam Huseyn û avabûna avahiya nû ya Herêma Kurdistanê de, her çiqas nerazîbûn û pêşbaziyên siyasî hebûn, lê bi salan ji opozisyona fermî û parlamenterî, li derveyî partiyên serdest û çekdar, tu nûçe nebû.
Derketina Gorran; xala herî girîng a siyaseta neçekdar
Ev rewş bi derketina "Tevgera Gorran" (Guhertin) di sala 2009ê de guherî. Gorran di sazkirina siyasî ya neçekdar, gotara siyasî, medya û tevgera civakî de li Herêma Kurdistanê guherîneke bingehîn bû.
Berî wê, "Yekîtiya Îslamî ya Kurdistanê" ku di sala 1994an de hate damezrandin, pêşîna hewldana cidî ya ji bo afirandina opozisyonê bû. Ev partî ku bingeha wê li ramanên Îxwanulmuslîmîn bû, di sala 2005an de tevlî hevpeymaneke berfireh a partiyên kurdî bû, lê zû ji wê derket û bi serbixwe kar kir. Nêzîkatiya vê tevgerê bêtir li ser guherandina civak û malbatê wekî bingehê sereke yê siyasetê bû. Lê dîsa jî, nasnameya wê ya siyasî ya nezelal û tevlihev bû sedem ku ji bo beşek mezin a civakê nezelal be.
Lê bi damezrandina Gorran, hevsengiyên siyasî guherîn. Ev tevger bi serokatiya "Nuşîrwan Mistefa" (1944–2017), yek ji damezrînerên Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) di sala 1975an de, hat avakirin.
Nuşîrwan Mistefa; karîzma û sinorên wê
Nuşîrwan Mistefa siyasetmedarekî bi tecrube û bibandor bû. Wî meylên çepgirî hebûn û di demekê de nêzîkî ramanên Maoîstî bû. Tecrubeya jiyana wî ya li Londonê di salên şerê navxweyî yên kurdan di salên 1990î de, nêrîna wî nêzîkî modela demokrasiya parlamenterî ya Brîtanyayê kiribû. Gorran di destpêkê de ji partiyekî kevneşopî zêdetir, dişibiya navendek ramyarî, aborî û civakî. Ev tevger di destpêkê de şokek mezin da pergala siyasî ya Herêmê, lê nekarî bingeha dengan xwe di demek dirêj de biparêze û îro êdî di Parlamentoya Iraqê de nûnertiya wê tune. Nasnameya Gorran li ser "opozisyonbûnê" hatibû avakirin; ango xwe li derveyê avahiya hêzê pênasekirin. Karîzma kesayetî ya Nuşîrwan Mistefa motora vê tevgerê bû, lê ev taybetmendiyê paşê bû asteng ji bo sazîbûnê. Tevger nekarî ji serokatiya karîzmatîk derbas bibe û avahiyeke domdar ava bike.
Piştî wefata Mistefa, Gorran rastî krîza serokatiyê û yekîtiyê hat. Di heman demê de, zextên her du partiyên sereke yanî Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) zêde bûn. Wekî di sala 2015an de, piştî hewldana Gorran ji bo guherandina yasaya serokatiya Herêmê, Parlamento hate girtin.
Serdema piştî Gorran; serdestiya kesayan li ser saziyan
Di serdema piştî Gorran de, partî û tevgerên nû hîn jî ji şiar û şêwaza siyasî ya wê bikar anîn, lê di pratîkê de ber bi modelên kevneşopî û kesane hatin. Gotara siyasî ya gelêrî bû û çembera biryargirtinê sinordar bû.
"Tevgera Nifşa Nû" ku di sala 2017an de ji aliyê bazirganê kurd "Şaswar Ebdulewahîd" ve hat damezrandin, girîngtirîn tevgera vê serdemê bû. Şaswar du amûrên sereke yên siyasetê li Herêmê di destê xwe de bû: dewlemendî û medyaya taybet (tora NRT). Lê dîsa jî, wî bernameyeke siyasî ya zelal tune bû û nêrîna wî li ser vê ramanê bû ku herkes dikare dewlemend bibe; ramaneke balkêş di civakeke ku zû bajarokî bûye û dewlemendiyê nirxeke civakî ya bilind standiye. Girtina Şaswar di sala 2025an de ji aliyê YNKê ve, destpêka daketina rola wî ya siyasî hat hesibandin.
Elî Hemme Salih û daketina tevgerên nû
Kesayeta din a navdar a opozisyonê "Elî Hemme Salih" bû ku di sala 2024an de serokatiya "Tevgera Helwesta Niştimanî" (NSM) girt. Ev tevger jî bi giranî girêdayî popûlerbûna kesayetî ya wî bû. Koma parlamenterî ya vê tevgerê di Parlamentoya Herêmê de hilweşiya û ev partî jî bi awayekî pratîkî ji qada siyasî derket.
Çima opozisyona Herêmê qels bûye?
Li gor nivîskar, opozisyona Herêma Kurdistanê niha di rewşa daketinê de ye. Girîngtirîn sedemên vê rewşê ev in:
• Bêçarebûna ji bo yekîtiyê û pêşkêşkirina alternatîfeke rastîn
• Serdestiya kesanetî û fersendparêziya siyasî
• Tesîr, zext û kirîna dilsoziyê ji aliyê partiyên serdest ve
• Veguherîna demokrasiyê bo bazarek ji bo danûstendina dengan
• Qelskirina saziyên wek Parlamentoyê
• Dewlemendî û hêzê di bin destê partiyên sereke de girtin
Nivîskar her wiha destnîşan dike ku faktorên derveyî yên bandor li ser qelsbûna opozisyonê li Herêma Kurdistanê ev in: paşvekişîna gerdûnî ya demokrasiyê, bi taybetî kêmbûna piştgiriya Amerîkayê ji bo pêvajoyên demokratîk, û her wiha bandora zêde ya Bexdayê û komên paramilî li ser siyaseta Iraqê.
Rêya derketinê çi ye?
Li gor nivîskar, avabûna opozisyonek bi bandor li Herêma Kurdistanê hewceyî perwerdehiyeke sivîl a berfireh e; ku civak bizane demokrasî çi ye, opozisyonê çi rolê heye, û çawa hikûmet û dijber dikarin di heman demê de di çarçova qanûnê de çalakiyê bikin.
Di civaka Herêmê de nerazîbûnên berbelav di warên aborî, siyasî, ewlehî û nasnameyê de hene. Lê ev nerazîbûn hîn nebûne hêzeke siyasî ya yekgirtî. Pêkanîna vê yekê hewceyê berfirehkirina mafên welatiyê, xurtkirina hesta çalakiyê ya civakî û derfetên wekhev e.
Zirara herî mezin: Belavbûna gumanbariya gelemperî (sînîzm)
Nivîskar di dawiyê de tekez dike ku zirarek herî mezin li opozisyona siyasî li Herêma Kurdistanê, belavbûna "sînîzm" an jî gumanbariya gelemperî ye di civakê de; ev bawerî ku tu tişt naguhere, tu tişt girîng nîne û her tişt dikare bibe danûstendin.
Di vê atmosferê de, beşek ji civakê diçe ser heqaretê li torên civakî, beşek ji qada giştî vedikişe û hin jî bi tenê li gor pêvajoyên serdest tevdigerin. Encam, xurtkirina hêzên ku amûrên desthilatê, dewlemendiyê û bandorê di destê xwe de ne.
Çavkanî: Al-Monitor
Servîsa Cîhanê – Opozisyona li Kurdistana Iraqê ji hêzeke hêvîdar veguheriye navgîneke kêm-bandor û ketiye krîza nasnameyê.
