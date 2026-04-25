Sîxurekî kardêr ê Siyonîst û 15 terorîstên parçexwaz hatin desteserkirin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Wezareta Îstixbaratê (Ragihandinê) ragihand ku leşkerên nenavdar ên Îmamê Zeman (Xwedê leza wî pîroz bike) li Wezareta Îstixbaratê karîbûn sîxurekî kardêr ê rejîma Siyonîst bi navê "Omid A" li parêzgeha Îlamê bigrin. Ev sîxurê welatfiroş agahiyên hesas dişand bo Mûsadê û bi komên tacîtxwaz ên ku piştgirî li desthilatiya berê dikin, planên terorîst pêk dianîn.
Li parêzgeha Sîstan û Belûçistanê jî, endamekî operasyonel ê komeke terorîst a cudaxwaz bi navê "Dawûd Ş" berî operasyoneke terorîst li derûdora bajarê Zahedan hate nasîn û desteser kirin.
Endamên komeke terorîst a sê kesî li parêzgeha Gîlanê bi serokatiya kesekî bi navê "Mehyar S" ligel yek hêwirzeke (xeşokeke) topavêjiyê, komeke du kesî li parêzgeha Lorestanê û 9 terorîstên cudaxwaz li parêzgeha Azerbaycana Rojava jî berî kiryarên terorîst hatin nasîn û desteser kirin.
Wezareta Îstixbaratê ji gel xwest ku her tiştekî gumanbar ji Navenda Nûçegihaniya Wezareta Îstixbaratê li ser hejmara 113 an jî rêçên fermî yên Navenda Nûçegihaniyê li ser mesajgirên Eita, Bale, Rûbîka û Sîrûş Plusê li ser navnîşana vaja113@ (bi nîşana kesê pir( ✓ )) ragihînin.
Wezareta Îstixbaratê ragihand ku sîxurekî kardêr ê rejîma Siyonîst û 15 terorîstên cudaxwaz li 5 parêzgehan hatin desteserkirin.
