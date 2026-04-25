«Emaîlîq» ; navê şîfre (kod) ê ku Îsraîl bi wê biryara kuştina giştî (jenosîdê) dide!

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) –ABNA – Vê dawiyê Binyamîn Netanyahû, Serokwezîrê Rejîma Siyonîst, îraniyan wekî "Emaîlîq" bi nav kir. Berê jî wî gelê Xezeyê wekî Emaîlîq bi nav kiribû. Lê armanca Serokwezîrê rejîma zarokkuj a Siyonîst ji vê bêjeyê çi ye?
Ziman û edebiyat her tim ji amûrên herî bihêz di qada siyasetê de bûne. Siyasetmedar di dîrokê de, ji bo ragihandina peyamên xwe, afirandina yekîtiya navxweyî an jî rastdarkirina kiryarên xwe, bi gelemperî diçin ser têgînên kevnar, efsaneyî û olî. Ev têgîn ji ber ku di bêhişiya komî û baweriyên kûr ên olî de reh girtine, hêza razîkirinê ya bilind heye.
Vê dawiyê di edebiyata siyasî ya Rojhilata Navîn de, me dît ku Netanyahû peyva kevnar a Tewratî "Emaîlîq" (1) di vegotina gelê Xezeyê û piştre jî îraniyan de bikar aniye. Bikaranîna vê peyvê di nakokiyek jeopolîtîk a nûjen de, ne tenê axêvineke hêsan e, lê referansek kûr e li yek ji nimûneyên herî tevlihev û hov ên lihevberdanê di metinên pîroz ên Cihûyan de.
Nîşana yekem: Koka Emaîlîq di metinên pîroz de
Ji bo têgihîştina çima ev peyv tê bikaranîn, pêşî divê em vegere metinên olî yên Cihûyan. Li gor vegotina Pirtûka Pîroz, Emaîlîq navê qewmekî koçer ê di serdema kevnar de bû. Pêşî lihevketina vî qewmî bi Zanyarî ve qewimî dema ku Cihû bi serokatiya Mûsa ji Misrê derketin û di çolê de belav bûn. Di wê rewşa qelsî û betilandinê de, Emaîlîqiyan bi şaşwazî êrîşî beşên herî qels ên karwanê kirin. Ev êrîş di teolojiya Cihûyan de wekî sembola xerabiya mutleq hate tomar kirin.
Nîşana duyem: Fermana tunekirina mutleq; nimûneya lihevberdana bi xerabiya safî
Di nav dîrokê de nakokiya bi Emaîlîq re doma heta ku nêzîkî sê sedsal şûnda, di serdema padîşahiya Talût (Shaûl) de, ev nakokî gihîşt asta herî bilind. Di Pirtûka Yekem a Samûyêl de fermana tolhildanê û ji holê rakirina vî qewmî tê dayîn. Ji bo vê nimûneya lihevberdanê, tu cûdahî di navbera leşker û sivîlan de, û tewra di navbera mirov û heywanan de jî nîne.
Her çend Talût fermana Samûyêl ji bo tunekirina Emaîlîq pir pêk anî, lê bi zindî hiştina padîşahekî wan, vî erkê pîrozî bi kêmasî hişt. Ev bêîtaetî bû sedem ku rehê vî dijminê kevnar nebirrîn û bûyera berdewam kir. Ji ber vê yekê, di beşên din ên Pirtûka Pîroz de, em nakokiyên Dawid bi rizgariyên Emaîlîq re dibînin. Ev lihevberdanên xwînî bi dawî di serdema Hizqiya de bi dawî bû.
Nîşana sêyem: Guherîna Emaîlîq ji qewmekî dîrokî bo semboleke meta-dîrokî
Bi derbasbûna demê û ji holê rabûna dîrokî ya qewmê Emaîlîq di serdema kevnar de, ev peyv di edebiyata Cihûyan de guherîneke watedar pêk hat. Emaîlîq ji têgînek "nijadî û xwînî" bû têgînek "sembolîk û meta-dîrokî". Di kevneşopa ronîkerî ya Cihûyan de, her dijminê ku hebûna Cihûyan bi bingehîn tehdît bike û xwesteka tunekirina wan hebe, çi nijad û cografya wî, dikeve nav têgîna "Emaîlîq".
Yek ji mînakên herî berbiçav, di metinên têkildarî dîroka kevnar ya Îranê û bûyera Ester û Mordexay de tê dîtin. Çîrok bi serfiraziya Cihûyan û kuştina Haman û alîgirên wî diqede. Li gor wergerên kevn ên Pirtûka Ester, di vê bûyerê de Cihûyan li tevahiya împaratoriyê tol hilda û bi qasî 77 hezar ji dijminên xwe kuştin. (4)
Nîşana çarem: Karûbariya siyasî û psîkolojîk a peyva Emaîlîq di serdema nûjen de
Dema ku desthilatdarekî siyasî an leşkerî yê bilind ê Îsraîlê peyva "Emaîlîq" ji bo vegotina dijminên îroyîn bikar tîne (wek Hemas li Xezzeyê an jî dewlet û miletê Îranê), ew bi dijminî re sinorekî pir tûj çêdike. Ev navdan, nakokiya siyasî û axê ya îroyîn, ji şerekî jeopolîtîk û nûjen, bilind dike asta şerekî olî, dîrokî û hebûnî (yanî daketî). Karûbariya sereke ya vê peyvê, ragihandina vî peyamî ye ku dijminê îroyîn tenê ne dijminê siyasî an leşkerî ye, ew xerabiya mutleq ya kevnar e.
Encam:
Li gor van rastiyan, diyar dibe ku bikaranîna peyva "Emaîlîq" li hember gelê Xezzeyê û îraniyan ji aliyê desthilatdarên Îsraîlî ve, bertekek ji tevliheviya kûr a ol, efsane û siyasetê ye. Ev peyva ku di fermanên metinên pîroz de ji bo ji holê rakirina qewmekî taybet di serdema kevnar de reh girtiye, di nav sedsalan de bûye sembola dijminan. Hilgirtina vê peyvê, hewldaneke bi hişmendî ye ji bo rewayîkirina nêzîkatiyên herî ekstrem û rastdarkirina lêdanên dijwar ên bê behî li dijmin.
Pişnot (Notes):
1. "Emaîlîq"
2. Pirtûka Yekem a Samûyêl, 15: 1-3
3. Ester, 9: 5-32
4. Neusner, Jacob, Alan J. Avery-Peck, and William Scott Green, eds. The Encyclopedia of Judaism. New York: Museum of Jewish Heritage, 1999, r. 49.
«Emaîlîq» ji qewmeke dîrokî bûye sembola nebaşiya mutleq di çanda Cihûyan de û îro ji bo rastdarkirina şerên îdeolojîk ên Îsraîlê tê bikaranîn.
