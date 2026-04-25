Pezîşkiyan: Armanca dijmin ji têkbirina binesaziyê û dorpêçkirinê ew e ku di nav gel de nerazîbûnê çêbike

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA – "Mesûd Pezîşkiyan" di berdewamiya dîtinên xwe yên ji wezaretan û saziyên bicîhker de, îro serdana Wezareta Navxweyê kir û ji nêz ve beşdariya civîna serhêl (online) ya walîyên tevaya welêt bû.
**Serokkomar di destpêka vê serdanê de di axaftinekê de got: "Me destûrên temam (îxtiyarên tam) daye walîyan. Îro walî ji aliyê rêveberiyê ve ew destûr (îxtiyar) hene ku Serokkomar jî hene. Ev mijar bi nivîskî jî ji wan re hatiye ragihandin. Lê ev ku ew çiqasî dikarin van destûran bikar bînin, bi şiyan, kapasîte, afirînerî, daxwaz û hevahengiya wan bi dezgehên bin xwe ve girêdayî ye."
Wî di heman demê de ji ber hewildanên walîyên tevaya welêt spasiya wan kir û ji 30 milyon tiştgo (fedakar) ên îranî daxwaz kir ku di xerckirina enerjiyê de xilasî (teserûf) bikin û lê zêde kir: "Ji xelkê hêja yê ku amade û li meydanê ne, daxwaz dikim ku xerckirina elektrîk û enerjiyê kêm bikin. Dibe ku niha hewceyî fedakariya van hêja nebin (li qada mêdanê) lê em hewceyî kontrolkirina xerckirina enerjiyê ne."
Serokkomar motîva dijmin ji hedefgirtina binesaziyan û danîna dorgeriyê (ablokayê) wek çêkirina nerazîbûnê di nav gel de nirxand û got: "Dijmin plana wî heye ku razîbûna îro ya gel bike nerazîbûn, û em ji bo şerê bi plana dijmin re divê nehêlin ku cihê nerazîbûna gel çêbibe."
... ... ... ... ... ... ...
Pakêta dawî / Dawiya nûçeyê
Etîket:
Mesûd Pezîşkiyan
Your Comment