"Mînab 168" navê karwanê tîmê neteweyî yê futbolê di Kasa Cîhanê de ye.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navnetewî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA –Civîna Komîteya Çandî ya Kasa Cîhanê ya Futbolê hat lidarxistin û di wê de "Mînab 168" wekî navê karwanê futbolê yê Îranê hate hilbijartin.
Di vê civînê de, Huccetul Îslam wal Muslimîn Hasan-Xanî, bi ragihandina ku karwanê tîmê neteweyî yê futbolê di Kasa Cîhanê de dê bi navê "Mînab 168" amade bibe, tekez kir: "Xema xwendekarên dibistana Mînabê xemeke mezin e û divê em bi awayekî bêguman li meydanên werzîşê bîranîna şehîdên xwendekar ên Mînabê û tawanên rejîmê Siyonîst û Amerîkayê zindî bihêlin."
Alîkarê Ferhengî û Pêşvebirina Werzîşa Giştî, futbolê wekî amrazek ji bo şahiya civakê bi nav kir û got: "Gel û berpirs li kêleka tîmê neteweyî ne, da ku ev tîm karibe li dû serkeftina Îranê li 'meydana' şer û danûstandinê, li meydana futbolê jî ji ala pîroz a Komara Îslamî ya Îranê biparêze."
Hasan-Xanî Kasa Cîhanê wekî kapasîteyeke bêhemda bi nav kir û wiha pê de çû: "Divê em vê kapasîteyê bi kar bînin, bi vê şertê ku ev qonax ji qonaxên berê cuda ye. Kapasîte û şiyana werzîşê li warê ragihandinê bilind e û divê amadebûna me di Kasa Cîhanê de bi hêz be."
Alîkarê Ferhengî û Pêşvebirina Werzîşa Giştî li ser bi kar anîna kapasîteya Îraniyên li derveyî welêt tekez kir û got: "Divê em kapasîteya Îraniyên li derveyî welêt ji bo piştevaniya tîmê neteweyî bi hevkariya Wezareta Karên Derve bi awayê herî baş bi kar bînin."
Hasan-Xanî di berdewamiyê de, bi îşaretekê li rola werzîşvanan di parastina welêt de, got: "Lîstikvan û werzîşvanên me di Şerê Tecawizkar de li ber welêt sekinîn û bi vê sekinîn û berxwedanê, tîmê neteweyî dê bibe nimûneyek serbilind ji bo Îranê di vê meydana mezin a cîhanî de."
Di vê civînê de, li ser çalakiyên çandî yên di dema pêşbirkiyên Kasa Cîhanê de nîqaş û danûstandina nêrînan hate kirin. Lêkolîna amadekirina pakêta çandî (Paka Çandî) ya ku tiştên fan-bûnê tê de hene, ragihandina navê karwanê Îranê bi navê "Mînab 168", hilberîna naverokê bi karanîna kapasîteya cîhaza virtual, lêkolîna sirûda tîmê neteweyî, û her weha avakirina koma xebatê ya fanan a taybetî ji bo Kasa Cîhanê, ji mijarên ku di vê rûniştinê de hatin gotûbêj kirin bûn.
……………………..
Dawiya Peyam/
Etîket (tags)
Şehîdên xwendekar ên Mînabê, Tîmê neteweyî yê futbolê
Your Comment