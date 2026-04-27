Gelemperî dibêjin ku kesê ku dayika wî jê razî nebe

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)–ABNA–Resûlê Xwedê (s.x.a) çû ser nivîna ciwanekî ku di dawiya jiyana xwe de bû. Ew jê re got: “Bêje (La îlehî îllallah).”
Ciwan çend caran hewl da ku bêje, lê zimanê wî lal bû û nekarî. Jineke li cem nivîna wî rûniştibû. Resûlê Xwedê (s.x.a) jê pirsî: “Ev ciwan diya xwe heye?”
Jinê bersiv da: “Erê! Ez diya wî me.”
Pêxember got: “Tu ji vê ciwanî nerazî yî?”
Got: “Erê! Çar sal e ku ez bi wî re nakim û bi wî re naaxivim!”
Pêxember got: “Li wî bibore!”
Jinê got: “Xwedê lê bibore, ji bo razîbûna te ya ey Resûlê Xwedê!”
Dûvre Resûlê Xwedê (s.x.a) ji ciwanî re got: “Bêje (La îlehî îllallah).”
Ciwan got: “(La îlehî îllallah).”
Pêxember (s.x.a) got: “Tu çi dibînî?”
– Zilamekî reş û bêrîk ku cilên qirêj li xwe kiribû û bêhn jî dikir, li cem min dibînim. Ew qirika min digire û min difetisîne!
Hz. got: “Ey Xwedayê ku hindik qebûl dikî û ji gunehên mezin efû dikî, ji min hindik qebûl bike û gunehên min ên mezin bibore! Tu Xwedayê efûkar û dilovan î.”
Ciwan jî got.
Hz. Pêxember (s.x.a) got: “Naha temaşe bike. Tu çi dibînî?”
– Naha zilamekî spî rû, xweşik û bêhn xweş dibînim. Cilên bedew li xwe kiriye. Ew li cem min e û ew zilamê reş çûye ji min dûr dikeve!
Resûlê Xwedê (s.x.a) got: “Dîsa wê dua beyan bike.”
Ciwan careke din dua kir.
Hz. Pêxember (s.x.a) got: “Naha çi dibînî?”
– Ez êdî zilamê reş nabînim û tenê zilamê spî li cem min e. Wî ev got û ji dinyayê çû.
Çavkanî:
Bihar: C. 74, r. 75 û C. 81, r. 232 û C. 95, r. 342.
