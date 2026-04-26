Zêdebûna xwekujiyê di nav leşkerên siyonîst de

Li gor nûçegihaniya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Rojnameya Haaretz ragihand ku di meha heyî ya zayînî de xwekujiya di nav leşkerên artêşa rejîma siyonîst de bi rengekî xemgîn zêde bûye.
Ev rojnameya siyonîst ragihand ku ji destpêka sala 2026-an ve zêdetirî 10 leşkeran xwekujî kiriye, ku ji wan 6 leşker in di meha heyî de xwekujî kirine.
Şerên li pey hev ên rejîma siyonîst bûne sedema pirsgirêkên derûnî di nav leşkerên vî rejîmê û hemwelatiyên siyonîst de.
...........................
Dawiya peyamê
Your Comment