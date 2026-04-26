Serokwezîrê Almanyayê: Şerê li dijî Îranê bingeha aboriya Almanyayê tehdît dike

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)–ABNA–Medyayên Amerîkî ragihandine ku kesê tawanbar di bûyera guleberînê ya merasîma şîva rojnamevanên Qesra Spî de hatiye nasîn; kesê ku li gor çavkaniyan, mamosteyekî taybet û bernameyekarê ji eyaleta Kalîforniyayê ye.
Li gor van ragihan, "Cole Tomas Allen" (Cole Thomas Allen), 31 salî, ji bajarê Torrance (Torrance, li eyaleta Kalîforniyaya Amerîkayê), wekê gumanbarê vê bûyerê hatiye girtin. Wêneyên ku li torên civakî hatine weşandin, di nav de hesabê wî yê LinkedIn, bi wêneyê kesê hatî girtin re li hev dikin.
Tê gotin ku Allen xwediyê pileya masterê ya zanista kompûturê ji Zanîngeha Dewletî ya Kalîforniyayê – Dominguez Hills e û berê jî di sala 2017-an de pileya lîsansê ya endezyariya mekanîkî ji Enstîtuya Teknolojiyê ya Kalîforniyayê li Pasadena (Pasadena, bajarek li Kalîforniyayê) wergirtiye. Wî di dema xwendina xwe de beşdarî hin çalakiyên xwendekarî yên wekî komeleyên olî û komên zanîngehê bûye.
Li gor bergehên hatine weşandin, ev kes di şeş salên borî de li pargîdaniya perwerdeyî ya "C2 Education" wekî mamoste kar kiriye û di warê şêwirmendiya akademîk û amadekirina ezmûnan de ji xwendekaran re karûbar pêşkêş kiriye. Her wiha hatiye ragihandin ku ev kes di warê pêşvexistina lîstikên kompûturê de jî çalakî kiriye û projeyên di vî warî de, di nav de sêwirandina lîstikekî bi kîmyaya molekularî ve girêdayî, bişopandiye.
Divê were gotin ku piştî bihîstina dengekî bilind di şîva Qesra Spî de, ku êvara şemiyê li gor dema herêmî bi amadebûna endamên hikûmeta Amerîkayê lidar dihat, beşdar xwe veşartin û Karûbarê Nehiştî yê Amerîkayê serokê Dewletên Yekbûyî ji merasîmê derxist.
Cole Thomas Allen, Şîva Rojnamevanên Qesra Spî, Qesra Spî, Guleberîn, Bûyer li Qesra Spî, Trump
