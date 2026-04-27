  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

"Piştgiriya biryardar a 261 parlementerên Meclîsa Şûraya Îslamî ya Îranê ji heyeta danûstandinê ya Îranê re"

27 April 2026 - 17:52
News ID: 1807092
Source: kmr.abna24.com
"Piştgiriya biryardar a 261 parlementerên Meclîsa Şûraya Îslamî ya Îranê ji heyeta danûstandinê ya Îranê re"

"261 parlementerên Meclîsa Şûraya Îslamî ya Îranê bi derxistina daxuyaniyekê, bi bal kişandina li ser pêwîstiya parastina yekîtiya neteweyî û bêbandorkirina komploya dijminan, piştgiriya xwe ji heyeta danûstandinê ya welatê xwe re ragihandin û tekez kirin ku biryarsazî û biryargirtin li dora Rêberê Şoreşê bi konsensekî berbiçav tê kirin."

"Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)–ABNA–261 parlementerên Meclîşa Şûraya Îslamî ya Îranê bi derxistina daxuyaniyekê, bi bal kişandina li ser pêwîstiya parastina yekîtiya neteweyî û bêbandorkirina komploya dijminan, piştgiriya xwe ji heyeta danûstandinê ya welatê xwe re ragihandin û tekez kirin ku biryarsazî û biryargirtin li dora Rêberê Şoreşê bi konsensekî berbiçav tê kirin.

Di vê daxuyaniyê de hatiye gotin: «Operasyona hevedudanî ya dijminê Emerîkî-Siyonîst nîşan dide ku şerê leşkerî dikeve qonaxeke tevlihev a ku ji kiryarên siyasî, aborî, ewlekarî, şerê psîkolojîk û ragihandinî pêk tê û di serdema nû ya şer de, dijmin li pey çêkirina carîsiyê li navbera eniya meydanê, kolanê û dîplomasiyê di navbera karmendên sîstem û gelê ku bi amadebûna xwe ya heyranhêj a di du mehên borî de cîhan matmayî hiştiye, digere.»

261 parlementerên Meclîsê di vê daxuyaniyê de tekez kirine: «Dijmin baş dizane ku sedema sereke ya têkçûna wî di eniya leşkerî de yekîtî û hevgirtina gelê Îranê û piştevana wan a ji fermandar û meydana şer re bûye, ku nimûneyên wê yên bêhempa em li kolanên hemû welatê xwe yê hêja şahidê bûne û ne. Ji ber vê yekê, niha ku xuyaye em di qonaxa bêdengiya qada şerê leşkerî de ne û tûrekê danûstandin bi dijmin re hatiye kirin, Emerîka û rejima Siyonîst dixwazin xeletiya hesabî di nav gel de çêbikin û nebaweriya bi berpirsan re, di nav de heyeta danûstandinê ya welatê me, belav bikin.»

Di vê daxuyaniyê de hatiye tekezkirin: «Em parlementerên gelê şerîf û hêja yê Îranê, pêbaweriya xwe bi vê heyetê û bi taybetî bi serokê rêzdarê desteya qanûndanînê Dr. Mihemed Baqir Qalibaf, ku wekî berpirsê heyeta danûstandinê ketiye nav qada nû ya şerê bi dijmin re, tînin û em piştgirî û alîkariya wan dikin û bi israr û domdariya wê heyetê li ser parastin û dabînkirina berjewendiyên neteweyî û mafên welêt baweriyeke qayîm heye.»

Parlementerên Meclîşa Şûraya Îslamî di vê daxuyaniyê de anîbîra xwe: «Di vê navberê de dijmin hewl didin bi rêya operasyonên ragihandinî, vegotinên çêkirî, ne temam û dedafkirina cihêrengiyan di navbera berpirsan de, bi afirandina alozî di rayya giştî de bi taybetî di navbera dîndar û parêzvanên şoreş û welêt de û têkbirina civakê bi vegotinên nakokî li hundurê, balê ji dijminê sereke beralî bikin û bi rastî li pey telafîkirina têkçûna leşkerî û îstifayên gelek di hikûmet û artêşa Emerîkayê de, di şerê siyasî û nasînî de ne. Bêguman ev dizaînîya dijmin jî dê ji aliyê gelê ku bi xwîna paqij a Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî ve rabûye, têk biçe.»

261 parlementerên Meclîsê di vê daxuyaniyê de anîbîra xwe: «Em parlementerên gelê ku gavekê ji kolanê berdaye, tekez dikin, tevî hebûna kuştina dijmin a giran, bi taybetî şehîdbûna Îmamê Şehîdê me Hazretê Ayetullahê Hezretê Seyîd Elî Husênî Xameneî, li astên cihêreng ên birêvebirina welêt, biryarsazî û biryargirtin li dora Rêberê jîr û mezin ê şoreşê bi wêrekî, zana û konsensekî berbiçav tê kirin.»

Di berdewamiya vê daxuyaniyê de hatiye gotin: «Li ser vê bingehê em ji hemû xebatkar û awayîşvanên siyasî û civakî dixwazin ku ji texmîn û analîzên ku xwe dispêrin bêje û agahiyên ne temam dûr bikevin û nehêlin ku dizaînîyên dijmin di şerê nasînî de devê gel tal bikin û hêvî heye ku di siya berxwedanê, yekîtî û sebirê vî gelî qehreman û di bin rêberiya makamê mezin ê welayatê de, zû cîhan şahidê serkeftina Îrana Îslamî û eniya berxwedanê li ser kufr û zordariya cîhanî be.»

..........
Dawiya peyamê /

Etîket: Serokê Meclîşa Şûraya Îslamî, Danûstandinên Îran û Emerîkayê

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha