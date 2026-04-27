"Piştgiriya biryardar a 261 parlementerên Meclîsa Şûraya Îslamî ya Îranê ji heyeta danûstandinê ya Îranê re"

"Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)–ABNA–261 parlementerên Meclîşa Şûraya Îslamî ya Îranê bi derxistina daxuyaniyekê, bi bal kişandina li ser pêwîstiya parastina yekîtiya neteweyî û bêbandorkirina komploya dijminan, piştgiriya xwe ji heyeta danûstandinê ya welatê xwe re ragihandin û tekez kirin ku biryarsazî û biryargirtin li dora Rêberê Şoreşê bi konsensekî berbiçav tê kirin.
Di vê daxuyaniyê de hatiye gotin: «Operasyona hevedudanî ya dijminê Emerîkî-Siyonîst nîşan dide ku şerê leşkerî dikeve qonaxeke tevlihev a ku ji kiryarên siyasî, aborî, ewlekarî, şerê psîkolojîk û ragihandinî pêk tê û di serdema nû ya şer de, dijmin li pey çêkirina carîsiyê li navbera eniya meydanê, kolanê û dîplomasiyê di navbera karmendên sîstem û gelê ku bi amadebûna xwe ya heyranhêj a di du mehên borî de cîhan matmayî hiştiye, digere.»
261 parlementerên Meclîsê di vê daxuyaniyê de tekez kirine: «Dijmin baş dizane ku sedema sereke ya têkçûna wî di eniya leşkerî de yekîtî û hevgirtina gelê Îranê û piştevana wan a ji fermandar û meydana şer re bûye, ku nimûneyên wê yên bêhempa em li kolanên hemû welatê xwe yê hêja şahidê bûne û ne. Ji ber vê yekê, niha ku xuyaye em di qonaxa bêdengiya qada şerê leşkerî de ne û tûrekê danûstandin bi dijmin re hatiye kirin, Emerîka û rejima Siyonîst dixwazin xeletiya hesabî di nav gel de çêbikin û nebaweriya bi berpirsan re, di nav de heyeta danûstandinê ya welatê me, belav bikin.»
Di vê daxuyaniyê de hatiye tekezkirin: «Em parlementerên gelê şerîf û hêja yê Îranê, pêbaweriya xwe bi vê heyetê û bi taybetî bi serokê rêzdarê desteya qanûndanînê Dr. Mihemed Baqir Qalibaf, ku wekî berpirsê heyeta danûstandinê ketiye nav qada nû ya şerê bi dijmin re, tînin û em piştgirî û alîkariya wan dikin û bi israr û domdariya wê heyetê li ser parastin û dabînkirina berjewendiyên neteweyî û mafên welêt baweriyeke qayîm heye.»
Parlementerên Meclîşa Şûraya Îslamî di vê daxuyaniyê de anîbîra xwe: «Di vê navberê de dijmin hewl didin bi rêya operasyonên ragihandinî, vegotinên çêkirî, ne temam û dedafkirina cihêrengiyan di navbera berpirsan de, bi afirandina alozî di rayya giştî de bi taybetî di navbera dîndar û parêzvanên şoreş û welêt de û têkbirina civakê bi vegotinên nakokî li hundurê, balê ji dijminê sereke beralî bikin û bi rastî li pey telafîkirina têkçûna leşkerî û îstifayên gelek di hikûmet û artêşa Emerîkayê de, di şerê siyasî û nasînî de ne. Bêguman ev dizaînîya dijmin jî dê ji aliyê gelê ku bi xwîna paqij a Rêberê Şehîd ê Şoreşa Îslamî ve rabûye, têk biçe.»
261 parlementerên Meclîsê di vê daxuyaniyê de anîbîra xwe: «Em parlementerên gelê ku gavekê ji kolanê berdaye, tekez dikin, tevî hebûna kuştina dijmin a giran, bi taybetî şehîdbûna Îmamê Şehîdê me Hazretê Ayetullahê Hezretê Seyîd Elî Husênî Xameneî, li astên cihêreng ên birêvebirina welêt, biryarsazî û biryargirtin li dora Rêberê jîr û mezin ê şoreşê bi wêrekî, zana û konsensekî berbiçav tê kirin.»
Di berdewamiya vê daxuyaniyê de hatiye gotin: «Li ser vê bingehê em ji hemû xebatkar û awayîşvanên siyasî û civakî dixwazin ku ji texmîn û analîzên ku xwe dispêrin bêje û agahiyên ne temam dûr bikevin û nehêlin ku dizaînîyên dijmin di şerê nasînî de devê gel tal bikin û hêvî heye ku di siya berxwedanê, yekîtî û sebirê vî gelî qehreman û di bin rêberiya makamê mezin ê welayatê de, zû cîhan şahidê serkeftina Îrana Îslamî û eniya berxwedanê li ser kufr û zordariya cîhanî be.»
