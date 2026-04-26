Terorîstê ku herî zêde zarok kuştine li cîhanê, îdia kir ku şidetê şermezar dike!

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlêbeyt (s.x) – ABNA– Netanyahu derbarê hewldana dawî ya êrîşa li ser Trump de gotiye: "Ji bo şîdetê cîh tune; ne li dijî serokên siyasî û ne jî li dijî kesek din."
Gelek bikarhênerên medyaya civakî bi bîrxistina felaketên artêşa Îsraîlê di Şerê Xezeyê de û herwiha terorkirina karbidestên Îranê, Filistînê û Libnanê, van axaftinên Netanyahu rexne û pêkenî kirin.
Bikarhênerekî li ser rûpela X (Twittera berê) nivîsiye: "Tê mahkûmkirin, ji bilî dema ku Îsraîl serokên siyasî dikuje."
Bikarhênerekî din nivîsiye: "Ev gotin ji aliyê qancixekî ve tê gotin ku xwe berpirsiyarê terorkirina gelek serokên siyasî ye û li hember gelê Filistînê li ser kiryara nîjkujiyê ye."
Çalakvanekî din bi kinayeyekê van axaftinan şirove kiriye: "Belê rast e, axayê zarokkuş!"
Bikarhênerekî din jî gotiye: "Ma dikare ji wî kesekî xerabtir ji bo nebûna şîdetê wek berdevk were hilbijartin?"
Yekî din nivîsiye: "Wisa dixuye ku êrîşên bi mûşekan nahêlin di nav şîdet an terorê de bêne hesibandin."
.................
Dawiya peyamê
Etîket:
Îran
Îsraîl
Binyamîn Netanyahu
Zarokkuşî
Rêberê Şehîd ê Îranê
Nîjkujî (Jenosîd)
Netanyahu, serokwezîrê rejîma zarokkuş a Îsraîlê, bi ecêbeke mezin şîdetê şermezar kir. Bikarhênerên medyaya civakî bertekeke berfireh nîşanî vê nûçeyê dan.
Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlêbeyt (s.x) – ABNA– Netanyahu derbarê hewldana dawî ya êrîşa li ser Trump de gotiye: "Ji bo şîdetê cîh tune; ne li dijî serokên siyasî û ne jî li dijî kesek din."
Your Comment