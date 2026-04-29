Li gorî rojnameya Washington Post:Destpêka hilweşîna ramyarî ya Trump bi şerê li dijî Îranê re ye.

Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S) – ABNA – Analîzeke ku di medyaya Amerîkî Waşington Post de hatiye weşandin, destnîşan dike ku nîşaneyên hilweşîna rewşa siyasî ya Donald Trump, Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, ji her demê zêdetir eşkere bûne û guherînên dawî, bi taybetî şerê li dijî Îranê, vê pêvajoyê lezandine.
Di vê raporê de hatiye gotin: Berevajî pêşbîniyên berê yên pir caran yên li ser hilweşîna siyasî ya Trump, yên ku bi gelemperî nerast derketin, vê carê “nîşaneyên dawîbûna serdemekê” di siyaseta Amerîkayê de zêde dibin. Li gorî gotina nivîskar, rewşa niha dikare wekî “destpêka dawiyê” ya bandora Trump were hesibandin. Rapor tekez dike ku kontrola û serweriya Trump li ser qada siyasî ya Amerîkayê bi awayekî berçav qels dibe.
Ev analîz yek ji sedemên sereke yên qelsbûna rewşa Trump têketina wî ya şerê li dijî Îranê dibîne û diyar dike ku ev kiryar bi gotinên wî yên berê yên li ser dûrketina ji “pêkhatinên derveyî yên bêkêr” re li dijî hev e. Di raporê de hatiye gotin ku Trump “bêyî ku argumanekeke lihevhatî ji bo raya giştî pêşkêş bike” ketiye vî şerî û “ti stratejiyeke derketinê ya diyar” jî ji bo wê diyarkiriye; mijara ku wekî xaleke qels a girîng a hikûmeta wî hatiye nîşankirin.
Li gorî vê raporê, encamên vî şerî belavê qada aboriyê jî bûne û zêdebûna bihayê neftê li pey guherînên têkildarî Tengava Hirmizê, bûye sedema zêdebûna enflasyonê li Amerîkayê. Di vê çarçoveyê de hatiye tekezkirin ku bêhêziya Trump di pêşbîniya reaksiyona Îranê de, di nav de îhtîmala astengiya derbasbûna tîrên neftê, bûye sedem ku nîşaneyên razîbûna giştî ji karûbarên wî yên di warê aboriyê û lêçûnên jiyanê de bi giranî kêm bibin.
Ev analîz herwiha behsa ketina nepenî ya populerbûna Trump di anketan de dike û dinivîse: Nêzîkî %58 ji Amerîkayiyan ji karûbarên wî nerazî ne, lê tenê %39 piştgiriyê didin wî. Raporê zêde dike ku Trump ne tenê di nav Demokrat û Serbixweyan de, lê di nav hinek ji parêzkaran de jî rûbirûyê kêmbûna piştevaniyê bûye û kesayetiyên berbiçav yên hêza rastgir a Amerîkayê jî li hember wî dudaliya xwe diyar kirine.
