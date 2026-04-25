"Şerê li dijî Îranê, Amerîkayiyan ber bi xerckirina bi îhtiyat/baldayî ve bir"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–
Li yek ji aşxaneyên navenda bajarê Waşingtonê, paytexta Amerîkayê, krîz bi şêweyê hilweşîneke nişkavî nayê dîtin, lê di çarçoveya mêzên vala yên ji ya asayî zêdetir û dengê hêmintir ji qaj-qaja ku berê cih dagirtibû, xwe nîşan dide. Têketin-çûn rawestiyaye, lê geşiya berê winda bûye û ferman bi dudilî û hejmartina mezintir têne tomar kirin.
Li gor ragihandina televizyona El Cezîre, "Mayk", yek ji karkerên vê aşxaneyê, vê guherînê wekî tedrîcî lê xemgînker teswîr dike û dibêje ku kêmbûna mişteriyan bûye sedem ku xwediyê aşxaneyê hejmara karkeran kêm bike, ji ber ku dahatên nema ji mesrefên berê bes bûne. Wî got: "Hema her şev aşxane tijî dibû… êdî wisa nîne."
Wî dewam kir: "Bekarek ji çîna navîn a Amerîkayê bi awayekî birêkûpêk ji bo aşxaneyê xerc dikir, lê naha bi zêdebûna buhayê tiştên bingehîn û benzînê, çûna aşxaneyê bêtir bûye wekî luksek." Wî got: "Gel naha her tiştî dijmêre û bi vebijarkên erzan radiweste."
Ev guherîna di tevgera xerckirinê de bi texmînên nû yên Banka Navendî ya Amerîkayê re li hev tê; texmînên ku nîşan didin ku hejmareke mezintir ji pargîdaniyan di atmosfera zêdebûna bêîstîkrarê de, rêbaza sebir û li bendêmaniyê pêş xistine; rewşeke ku bi tedrîcî bandor li biryarên rojane yên xerîdarên Amerîkayî jî kiriye.
Xerckirina bi îhtiyat
Li navendeke kirînê ya ne pir dûr, "Lînda" li ber camekeya firoşgehekê rawestiyaye, buha kontrol dike û dabeşek ji kirînên xwe li cihên xwe yên berê vedigerîne. Ew dibêje ku biryara kirînê êdî wekî berê otomatîk nîne, lê bi hesabên durust re hatiye.
Wê ji televizyona El Cezîre re got: "Şerê li dijî Îranê dest pê kiriye bandorê li şêweya xerckirina Amerîkîyan bike; gelek kiriye xweyî îhtiyat, û bûye sedema ku ew bêtir li ser pêşengiyan hûr bibin û di biryarên kirînê de baldarîtir bin. Zêdebûna buhayê benzînê dibe ku bandorê li planên seferên havînê jî bike, ji ber ku mesrefên jiyanê roj bi roj giranûtektir dibin."
Lînda rexne li siyasetên hikûmeta Trump dike û dibêje: "Ez nafêmim çawa bi milyonan dolar têne xerc kirin li ser şerekî ku ez wî nedwê pêwîst dibînim û ji ber kesekî (yekî) bilbûye, lê çawa baştir bûya ku jiyana Amerîkîyan hêsantir bûya."
