"Çarçoveya Hevkarî 3 pîvanên hilbijartina Serokwezîrê Iraqê ragihand"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–
“Hemam Hemûdî”, Serokê Meclisa Bilind a Îslamî ya Iraqê, ragihand ku Çarçoveya Hevkarî sê pîvan ji bo dawîkirina hilbijartina Serokwezîrê vî welatî diyar kiriye.
Hemûdî got: “Çarçoveya Hevkarî pêşengiyên ji bo hilbijartina Serokwezîr diyar kiriye, ku girîngtirîn ew in: pejirandina neteweyî, pabendbûna li hember dîtina Mercieya Bilind, û misogerkirina berjewendiyên Iraqê.”
Tekîda li ser lihevkirinê di Nav Çarçoveya Hevkarî de
Wî zêde kir: “Hilbijartina Serokwezîrê Iraqê li gor dengan yên hilbijartinê, hejmara parlementeran û hêzên neteweyî yên di nav Parlementoyê de tê kirin. Çarçoveya Hevkarî israr dike ku berendama niyarkirî kesê ku karîbûna serketinê di vê berpirsiyariyê de hebe û xwedî lihevkirina hêzên Çarçoveya Hevkarî be.”
Hemûdî, ku yek ji simayên navdar ên Çarçoveya Hevkarî ye, destnîşan kir ku ev hevalbendî dê bibe merciya siyasî ya Serokwezîrê pêşeroja Iraqê.
Ev axaftin di demekê de tên kirin ku nûçe li ser paşvexistina civîna Çarçoveya Hevkarî – ku biryarbû îro (Şemî) ji bo nasandina berendamê serokatiya hikûmeta Iraqê were lidarxistin – belav bûne.
Çarçoveya Hevkarî berê jî di roja Înî de civîna têkildarî diyarkirina berendamê xwe ji bo Serokwezîriya Iraqê dabû Şemiyê; ev paşvexistin sêyemîn car e di vê hefteyê de diqewime.
Çarçoveya Hevkarî mezintirîn û girîngtirîn hevalbendiya siyasî ya şiî li Iraqê tê hesibandin û rola sereke di hilbijartina Serokwezîr û avakirina hikûmeta vî welatî de dilîze.
Ev hevalbendî di 24’ê Çileya (Rêbendana) borî de, Nûrî Malikî ji bo Serokwezîriya Iraqê nasandibû, lê ev berendamî rastî dijberiya Donald Trump, Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, hat – wî ji Iraqê xwestibû ku ji hilbijartina Malikî wekî serokê hikûmeta xwe dûr bikeve.
