Civata El Wefaq: Sîstendina hemwelatiya 69 Behreyîniyan kiryarek zalimane ye

Li gor rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beytê (s.x) – ABNA – Civata El Wefaq a Behreynê kiryara karbidestên malbata Al Xelîfe ya sîstendina hemwelatiya 69 welatiyên vî welatî bi hemû malbatên wan ve, bi bahane diyarkirina hestên hevxwaziyê bi Îranê re , şermezar kir û vê yekê wekî cezayekî komî, neheq û nemirovî bi nav kir.
Civata El Wefaqê di daxuyaniyekê de tekez kir:
"Ev biryar zarok, pitik û jinan jî di nav xwe de digire û bi awayekî pratîkî bûye sedema ji holê rakirina hin malbatan ji qeyda nifûs û silalan."
El Wefaqê ev kiryarên karbidestan wekî "bidestxwarî, neqanûnî" û "li dijî destûra bingehîn" bi nav kir û hişyarî da ku berdewamiya vî rengî pêvajoyê dê bibe sedema wêrankirina pirrengiya siyasî û civakî û giranbûna binpêkirina mafên mirov li Behreyînê.
Di berdewamiya vê daxuyaniyê de hatiye gotin:
"Ev biryar di çarçoveya krîza siyasî ya zêdetirî 15 salên dawî de li Behreynê têne girtin. Karbidestên fermî bêyî lêpirsînên serbixwe yan jî pêşkêşkirina delîlên qanûnî, îthamên wek 'hevxwazî' an 'pesnê kiryarên dijminatî yên Îranê' didin ber çavan."
Civata El Wefaqê tekez kir:
"Têgihiştina welatperweriyê û dilsoziya welêt bi wateya pejirandina hemû çewtiyên desthilatê nîne. Welatiyan mafê xwe heye ku li hember kiryarên ku ziyanê didin welêt, helwesteke rexneyî bigirin."
Her wiha di vê daxuyaniyê de ji berfirehbûna zorên hikûmî bi navê xeyanetê rexne hate kirin û ji karbidestan hate xwestin ku li van biryaran ji nû ve bifikirin ; wekî din, berdewamiya vê pêvajoyê dikare bibe sedema hilweşîna peymana civakî û xetereya li ser hevjiyana aştiyane li welêt.
Di dawiyê de, Civata El Wefaqê tekez kir ku Behreynê hewceyî pergaleke siyasî ya demokratîk e ku li ser azadiyan, pirrengiya siyasî û prensîpên dadmendî û reforman ava bûbe.
