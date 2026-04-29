Serokê berê yê Mossadê piştî serdana Xerbûrdê: Ji cihûtiya xwe şerm dikim!

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beytê (S.X) – ABNA – Tamir Pardo, serokê berê yê Mossadê, piştî serdaneke meydanî ya li Xerbûrdê ya dagîrkirî, bûyerên vê herêmê wekî “ne mirovî û şokker” binav kir û got ku ji cihûtiya xwe şerm dike.
Tamir Pardo, di dema serdana xwe ya li hin herêmên Filistînî yên Xerbûrdê de, rûbirûyê malbatên ku bûne qurbaniyên êrîşên tundûtûjî yên ku êrîşa fîzîkî, rûxandin û dizîna mal û milkî tê de hene, bû. Wî herwiha şahidê bûyerên din ên ku wî wekî “şokker û ne mirovî” bi nav kir.
Li gorî rapora malpera Sedi al-Beled, Pardo got: “Tiştê ku li dîmenê dîtim, ez kirim ku ji cihûtiya xwe şerm bikim. Van kiryaran bi tevahî li dijî nirxên mirovî û exlaqî ne yên ku divê civak li ser wan bingehê bên avakirin.”
Kanala 13’em a rejîma Siyonîst ji gotinên wî ragihand: “Wêneyên ku min dîtin, bîranînên janbar ên ji rewşa tarî ya Cihûyan li Ewropayê ya sedsala borî li hişê min vejandin.”
Pardo bi berhevdaneke bêhempa ji aliyê efserên berê yên Îsraîlî ve, êrîşên cihnişînan bi serdemên tarî yên ku Cihû di qonaxên cuda yên dîrokî de rûbirûyê wan bûn (bi îşaretekê li gunehên li dijî Cihûyan di dema Naziyan de) re berhevdan.
Serokê berê yê Mossadê hişyarî da ku zêdebûna tundiya cihnişînan li Xerbûrdê û berdewamiya neheqiyê, neçûna darizandinê û paşnegirtina sûcdaran, dikare bibe sedema teqînek berfireh.
Ev gotin di heyamekê de tên ku rexneyên navneteweyî li ser polîtîkayên Îsraîlê li Xerbûrdê zêde bûne; bi taybetî bi zêdebûna êrîşên cihnişînan li dijî gund û civakên Filistînî û hişyariyên li ser encamên ewlekarî û siyasî yên ku dikarin tevaya herêmê têkîl bidin.
Tamir Pardo yek ji navdarên ewlekarî yên berê yên rejîma Siyonîst e ku rexneyên eşkere yên li ser polîtîkayên hikûmetên li pey hev ên Îsraîlê kirine; mijara ku di şert û mercên niha yên siyasî û ewlekarî de girîngiyek taybet dide gotinên wî yên dawî.
