Çawa medyayên dijmin rastiyê serobinî nîşan didin?

Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beyt (S.X) – ABNA–Di serdema teqîna agahiyan de, şerê herî mezin, şerê vegotinan (narasyonan) e. Ne yekten; dijminên miletekî êdî tenê bi moşek û topan şer nakin; bi “manîpulekirina hiş” û “tehrîfa rastiyê” dikevin meydanê. Îro yek ji xetereyên herî giran ji bo ciwanan, xortan û heta hin mezinan, diyardeya şûştina mêjî (Brainwashing) ji aliyê medyayên dijber û torên tesîrker (nufûz) ve ye. Ev medya hewl didin bi pêşkêşkirina vegotinên berevajî û serobinî, baweriya gel bi sîstemê, medyaya neteweyî û rastiyên navxweyî xera bikin û hişê wan bixwe xwedî bikin.
Şûştina mêjî çi ye?
Şûştina mêjî pêvajoyek pergalî, gav bi gav û bi gelemperî veşartî ye, ku tê de mirov bi bikaranîna teknîkên derûnnasî, medyayî û agahî, ji şiyana ramana serbixwe û dadmendiya mantiqî tê bêpar kirin. Di vê pêvajoyê de:
1. Ji nû ve pênasekirina rastî û derewê: Sînor di navbera rast û derewê de ji bo mirov winda dibe.
2. Bêhêzkirina nasnama kesane: Mirov hêdî hêdî nasname, bawerî û nirxên xwe yên berê berdev dilê.
3. Bi zorê ragihandina baweriya nû: Pergalek ramanî ya nû - bi gelemperî ji aliyê dijmin ve hatiye çêkirin - cih digire.
4. Aferandina girêdana hestyarî: Mirov ji bo wergirtina “rastiyê” bi çavkaniya dijmin ve girêdayî dibe.
Di şûştina mêjî ya medyayî de, mirov êdî hay jê nabe ku tê manîpulekirin. Ew difikire ku bi “azadî” gihîştiye encamekê, lê rêya ramanî ya wî ji pêş ve hatiye sêwirandin.
Rêbazên şûştina mêjî ji aliyê medyayên dijmin ve
Medyayên dijber ji bo şûştina mêjî ya temaşevanên xwe, ji fêlbaziyên profesyonel û derûnnasî bi kar tînin:
1. Dubarekirina westîner (Bandora derewa mezin):
Ew îdîayeke derewîn an tehrîfbûyî sed caran di çarçoveya nûçe, rapor, fîlm û postên torên civakî de dubare dikin. Piştî demekê, mêjî westiyayî dibe û ew derewê wekî rastiyê dipejirîne.
2. Serobinî nîşandan (Berevajî nîşandana rastiyê):
Dijmin serketinên navxweyî wekî “propagandaya hikûmetê” nîşan dide, lê qelsî û pirsgirêkên asayî yên her civakekê wekî “felaketa neteweyî” mezindike. Bo nimûne, heya rayedarekî navxweyî bêje: “Em di zanista nano de pêşketin çêkirin”, ew wekî “derewê mezin” didin nasîn. Lê heya welatiyekî ji bihabûna benzînê gileyî bike, ew wekî “raperîna giştî” didin xuyandin.
3. Têketina nav platformên navxweyî û bi xuyanga bêalî:
Medyayên dijmen rasterast li ser torên civakî yên biyanî (Instagram, Twitter, Telegram, û heta carinan ser fîltreşkênan) çalak in. Lê ya xeternaktir, têketina nav platformên navxweyî an jî afirandina kanal û komên bi xuyanga herêmî ye. Ew hesabên sexte bi nav û wêneyê îranî diafirînin, dibin endamê komên ciwanan, û bi hîleya “hemdatnasî” (nasîna xwe bi wan re) hişê wan dimizin.
4. Sêwirandin û xemgîniya hişan û aferandina bêbaweriya pergalî:
Armanca dawîn, bêbawer kirina gel li hemberî hemû saziyên navxweyî, bi taybetî medyaya neteweyî (Sedaûsîma) ye. Rêbaza xebatê: Her nûçeya erênî ya medyaya neteweyî wekî “derew” didin nasîn û her nûçeya neyînî (heya sexte be) wekî “tenê em rastiyê dibêjin” didin xuyandin. Piştî demekê, temaşevan bi xweber hemû tiştê ku ji hundir dibihîze red dike.
5. Manîpulekirina hestyarî (Lîstin bi hestan re):
Ew ji wêneyên dilşewat (bi gelemperî kevnare yan jî ji welatekî din e), muzîka xemgîn, vegotinên dramatik û ragihandina tirsê, bêhêvîtiyê û hêrsê bi kar tînin. Ciwan û xort di vê rewşê de dadmendiyeke mantiqî nakin û bi temamî bi hestên xwe biryar didin.
Nîşaneyên kesê ku ketiye şûştina mêjî
Kesê ku ji aliyê medyaya dijmin ve hatiye şûştina mêjî, bi gelemperî van taybetmendiyan bi dest dixe:
• Dabeşbûna hişk a ramanî: Her tiştî wekî kesê spî an reş dibîne. Sîstema navxweyî = %100 xerab, derve = %100 baş.
• Bêbaweriya zêde li medyaya neteweyî û berpirsan: Her nûçeyeke navxweyî bê lêkolînê red dike.
• Dubarekirina şiarên qalibandî û dubare yên dijmin: Hevokên wekî “Hemû tişt derew e” , “Medyaya neteweyî radyoya derewvaniyê ye” , “Ciwan hişyar bûn” bê sedemeke mantiqî dubare dike.
• Hêrs û êrîşkarî li hemberî dijberan: Piçûktirîn rexneyê li çavkaniya biyanî, dibe sedema bertekeke tûj û nemantiqî.
• Îzolasyona civakî û ramanî: Tenê bi kesên hevramanê xwe re têkiliyê datîne û yên din wekî “gela raketî” yan “xayîn” bi nav dike.
• Windakirina nasnama neteweyî û olî: Hêdî hêdî sembol, nirx û dîroka welatê xwe bêrûmet dike.
Çima ciwan û xort bêpar in?
Mêjî ya ciwan û xort hê bi temamî pêş nekşaye (bi taybetî korteksa pêşiyê ku berpirsê biryara mantiqî û dirêjdemî ye). Ew:
• Pêdiviya tund a bi “pejirandinê” di komê de heye.
• Ji bo serxwebûn û dijberîya bi nifşa berê re tî ne.
• Hêza têgihîştina çavkaniyên pêbawer ji yên sexte bi temamî bi dest nexistiye.
• Demeke dirêj li cîhaza virtual derbas dikin û li ber bombebarana agahiyan bimînin.
Medyaya dijmin tim ji van xalên qels bikar tîne: ji ciwan re dibêje “Tu li dijî dêbavên xwe rastiyê dizanî” û wekî “rewşenbîr û agahdar” bi nav dike. Ev pesn dayîna hêsan, gelek kesan dike xefikê.
Encamên şûştina mêjî ji bo civakê
• Belavbûna girêdanên malbatî: Ciwanê ku hatiye şûştina mêjî, dêûbavên xwe wekî “mekanîzma” dibîne û têkiliya xwe bi wan re birr dike.
• Tunebûna sermiyanê civakî: Gel li hemberî medyaya neteweyî, dadweriyê, hêzên çekdar û heta cîrana xwe jî bêbawer dibe.
• Revîna mêjî û jîndaran (elît): Xortê bikêrhatî bi vê baweriyê ku “Îran tu pêşerojek tine ye” welat terikîne.
• Bêparbûna ewlekarî: Kesê ku hatiye şûştina mêjî, dikare bibe amûrek ji bo sîxurî, tevlihevî an xiyanetê.
Tedbîrên têkoşînê: Çawa li hemberî şûştina mêjî ewle bimînin?
1. Swada medyayî hîn bibin: Her nûçeyekê ji çavkaniyekê bi tenê neşopînin. Nûçeyekê ji sê çavkaniyên cuda (navxweyî, biyanî ya nerm, bêalî) lêkolîn bikin.
2. Nûçeyên sexte nas bikin: Dîroka wêneyan, cihyan, lihevhatina îdîayan bi rastiyê re kontrol bikin.
3. Hestên xwe kontrol bikin: Her dema ku nûçeyek bibe sedema hêrs an tirseke tund a we, bisekinin û bi aqil înce bikin.
4. Firsendê bidin medyaya neteweyî: Medyaya neteweyî dibe ku kêmasiyên wê hebin, lê ew çavkaniyek pêbawer a navxweyî ye. Bi baldarî û rexneyeke dadperwer bikar bînin.
5. Danûstendina mantiqî bi ciwanan re: Dêûbav û mamoste bi sebir û delîl, ne bi zordarî, alavên şûştina mêjî ji bo ciwanan eşkere bikin.
6. Xurtkirina nasnama neteweyî û olî: Kesê ku koka wê di çand û nirxên xwe de zexm be, kêmtir ji vegotinên biyanî re dixapê.
Şûştina mêjî ya medyayî, şerekî giyanî yê tam a li dijî nifşa ciwan ya Îranê ye. Dijmin bi karanîna hemû platformên gengaz - heta bi rêya têketina nav torên navxweyî - hewl dide rastiyê serobinî nîşan bide, baweriya gel bi medyaya neteweyî xera bike û hişê ciwanan xwe xwedî bike. Agahdarbûna ji van teknîkan re, xurtkirina swada medyayî, û parastina ramana rexnegir, qewîltirîn mertal e li hemberî vî êrîşa bêdeng. Bîra me bê: Kesê ku tenê vegotinekê bihîst, koleyê wê vegotinê ye. Kesê ku gelek vegotinan bihîst û dadbarî kir, azad e. Hişyar bin.
Nivîskar: Fatimê Por Ebas
