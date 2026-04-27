"Berteka Pekînê li hember cezakirina kiryaranê nefta Îranê: Divê Amerîka şaşiyên xwe rawestîne"

"Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)–ABNA– Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê roja Înê ragihand ku ew ê pargîdaniya petrokîmyayê ya 'Henglî' li bajarê bendera Dalian, li bakurê rojhilatê Çînê, ji ber kirîna nefta Îranê ceza bike.
Hikûmeta Çînê, ku bi giştî mezintirîn kiryarê nefta Îranê ye, îro li hemberî vê biryara Amerîkayê îtiraz kir.
Berdevkê Wezareta Karên Derve yê Çînê got: 'Em hertim li dijî cezakirên alîgirê yekî, neqanûnî û bêbingeh in.'
'Divê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê rêbazên xwe yên şaş di bikaranîna destdirêjiya cezakirî û sepandina dadrêsiya der-sînorî de rawestîne.'
Etîket: Çîn, Pekîn, Îran, Amerîka, Şerê Sepandî yê Sêyem, Cezakirin
