Zêdebûna êrîşên artêşa dagirker a li ser Xezeyê û herêmên cuda yên Kenarê Rojava

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlêbeyt (s.x) – ABNA–Artêşa dagirker a Rejîma Siyonîst di saetên dawî de carinan dest bi binpêkirina agirbestê kiriye û êrîşî herêmên cuda yên li ser Xezzeyê pêk aniye.
Li gor rapora Filistîn Îro, li gor agahiyan, avahiyên li rojhilata taxa Tufah a li bajarê Xezzeyê hatine wêran kirin. Her wiha, rojhilata Cibaliya li bakurê Xezeyê rastî êrîşên giran ên topxaneyê hatiye.
Li navenda Xezzeyê jî, ji aliyê tirimbêlên leşkerî ve li rojhilata Deyr ul-Belah gulebaran hatiye ragihandin. Di heman demê de, balafirên şer ên Israîlî êrîşeke hewayî li herêmên başûrê Deyr ul-Belahê pêk anîne. Li başûrê Xezeyê jî, herêmên rojhilata Xan Yûnisê bûne hedefa êrîşa topxaneyê.
Keştiyên şer ên Îsraîlî jî peravê bajarê Xezzeyê kirine hedef.
Êrîşa Kenarê Rojava
Ji aliyê din ve, hêzên Rejîma Siyonîst li gelek xalên Kenarê Rojava dest bi operasyonek berfireh kirine ku bûye sedema girtina çend welatiyan, di nav de keçeke ciwan û birîndarbûna sê ciwanan bi guleyên şer di dema êrîşa xaniyên wan de li gundê «Duma» yê li başûrê rojhilata Nablusê. Ev operasyon bi lêdan û birîndarkirina welatiyên din re jî pêk hatiye.
Li bajarê Nablusê, hêzên dagirker keçeke ciwan a bi navê «Dûha Emîn Qûqa» piştî êrîşa xaniyê malbata wê girtine. Ew kesa duyem e ku ji vê malbatê di nav mehekê de tê girtin. Di heman demê de, hêzên Rejîma Siyonîst di dema êrîşa kampa Esker el-Qedîm li rojhilatê vî bajarî, wêneyên şehîdan wêran kirine.
Çar ciwanên Filistînî ji bajarokê «Ezûn» li rojhilata bajarê Qelqîlyeyê jî hatin girtin. Ev kes piştî êrîşa xaniyên xwe û girtina lêdanên giran, hatin girtin. Ev bûyer di çarçoveya êrîşên rojane û domdar ên artêşa rejîma dagirker a li ser bajarên Kenarê Rojava de rû didin ku bi gelemperî bi operasyonên lêkolînên meydanî û desteserkirina mal û tirimbêlên welatiyên Filistînî re têne.
Êrîşa Qudsê
Ji aliyekî din ve, çavkaniyên herêmî ji êrîşeke berfireh a leşkerên dagirker ên Israîlî li herêmên bakurê Qudsê ya dagirkirî radigihînin.
Li gor raporan, hêzên dagirker îro sibehê duşemê êrîşî bajarokê «Kefr Aqeb» yê li bakurê Qudsê kirine û di heman demê de bi şandina hêzên alîkar, hebûna xwe ya leşkerî li vê herêmê xurt kirine.
Di berdewamiya vê operasyonê de, kampa Qelendiya jî bû hedefa êrîşê. Hêzên dagirker malbatekê neçar kir ku ji xaniyê xwe derkeve û vî xanî veguherand baregeheke leşkerî.
Her wiha rapor destnîşan dikin ku li kampa Qelendiya operasyonek berfireh a venêrîn û girtinê hatiye lidarxistin. Di vê operasyonê de, hejmarek Filistînî hatin girtin û xaniyek niştecîh bû cihê lêpirsîna girtiyan.
Li gel van bûyeran, hejmara êsîrên Filistînî li girtîgehên rejîma dagirker zêde dibe. Li gor raporên mafên mirovan, hejmara giştî ya êsîran gihîştiye nêzîkê 9600 kesî. Ji vê hejmarê, 83 kes jin û 350 kes zarok in. Piraniya van kesan di bin girtina îdarî de û bêyî pêşkêşkirina tawanên diyar têne girtin.
