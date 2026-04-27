Rûniştina dadgeha Netanyahu di kêliya dawî de hate rakirin / betal bû

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlêbeyt (s.x.) – ABNA –Rûniştina lêkolîna tawanên «Benyamin Netanyahu», serokwezîrê rejîma Siyonîst, di dosyeya gendeliyê ya darayî de, ku diviyabû piştî navberek dirêj ji ber şer ji nû ve dest pê bike, tenê yek saet beriya destpêkirina rûniştinê hate rakirin. Medyayên îbranî sedema vê biryarê wekî «berçavgirtinên ewlehiyê» ragihandine ku bi daxwaza parêzerê wî, «Amît Hedad», ji dadgehê re hatiye pêşkêş kirin.
Ev rûniştîn beşek ji pêvajoya dirêj û bi nakokî ya darizandina Netanyahu ye ku bi tawanên wekî bertilgirtin, xapandin û xiyanetê re rû bi rû ye. Rûniştinên darizandinê yên ji sala 2020’an ve dest pê kirine, carinan bi sedemên cuda, di nav de pêşveçûnên sîyasî û ewlehiyê, hatine paşxistin û naha jî bi rakirina nişkavî, dîsa guman li ser pêvajoya dadrêsî zêde bûne.
Diviyabû ev rûniştin li avahiya dadgeha herêmî ya Tel Avîvê were lidarxistin; cîhê ku ji ber berçavgirtinên ewlehiyê li şûna dadgeha Qudsê ya dagirkirî hatiye destnîşankirin.
Di heman demê de, atmosfera sîyasî ya li dora vê dosyeyê jî bi tengasî maye. «Îsxaq Herzog», serokê rejîma Siyonîst, vê dawiyê daxwaza efûkirina Netanyahu red kiriye û raporan destnîşan dikin ku zextên derveyî, di nav de ji aliyê «Donald Trump» ve ji bo bidawîanîna vê dosyeyê hene. Darizandina Netanyahu di salên dawî de bûye yek ji sedemên nakokiya sîyasî di axên dagirkirî de.
Hin raporan destnîşan dikin ku paşxistina dadgehê ya vê dosyeyê di vê rêgezê de ye ku Netanyahu karibe di hilbijartinên meha Çirî de dîsa bibe serokwezîrê axên dagirkirî.
