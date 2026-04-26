Artêşa Îsraîlê pejirand ku yek ji leşkerên xwe li başûrê Libnanê hatiye kuştin

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlêbeyt (s.x.) – ABNA – Artêşa Îsraîlê pejirand ku yek ji leşkerên wan hatiye kuştin û şeş kesên din jî li başûrê Libnanê birîndar bûne.
Radyoya Artêşa Îsraîlê di hûrguliyên vê bûyerê de ragihand ku tankek ji yekîneya zirxî ya ku di bin fermandariya tabûra 12-emîn a Tîpa Gulani de kar dikir, li gundê Et-Teybe yê Libnanê rastî kêmasiyeke teknîkî hat. Piştî ku tank hate rawestandin, hêzên zirxî zincîra tankê vekirin û neçar man ku bi awayekî meydanî pirsgirêkê çareser bikin.
Li gorî daxuyaniya vê radyoyê, nêzîkî saet 9:30 ê sibehê, îhamiyek (drone) teqemenî ku ji aliyê hêzên Hezbullahê ve hatiye berdan, li nêzîkê tankê yê têkçûyî yê hêzên Gulani li dora gund ketiye erdê. Li pey teqîna vê îhamiyê, leşkerekî hatiye kuştin û şeş leşkerên din jî birîndar bûne ku rewşa 4 ji wan giran hatiye ragihandin û du kesên din jî birînên rûkî û navîn hene.
Vê radyoyê zêde kir ku helîkopterek ji hêza hewayî ya artêşa Îsraîlê ji bo veguhastina birîndaran ji cihê bûyerê bo nexweşxaneyekê li nav axên dagîrkirî, hatiye bangkirin û ev helîkopter li nav axa Libnanê daketiye.
Herwiha di dema operasyona veguhastina birîndaran de, Hezbullahê du îhamiyên din ên teqemenî ber bi hêzên alîkariya artêşa Îsraîlê ve gulebaran kirine.
Di berdewamiyê de hatiye gotin ku hêzên Îsraîlê karîbûn yek ji van îhamiyan bisekinînin, lê îhamiya duyem li dûreke pir nêzîkê helîkopterê alîkariyê yê hêza hewayî û di dema ku operasyona valakirina birîndaran dihat kirin de kete erdê.
Artêşa Îsraîlê ragihand ku li pey êrîşa îhamî (dron) a Hezbullahê li hemberî hêzên vî rejîmî, leşkerekî Siyonîst hatiye kuştin.
