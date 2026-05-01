Krîza xwarinê li Libnanê Gaziya Asta Hişyariyê: 1.2 Milyon Kes di Metirsîyê de

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x)– ABNA: "Ebîr Etîfe", berdevka Programa Xurekê ya Cîhanî (WFP), ragihand ku Libnan rûbirûyê yek ji astên herî giran ên bêewlehiya xurekê yên di dîroka xwe de ye. Her wiha, Programa Xurekê ya Cîhanî ji ber şerê Îsraîlê li dijî Libnanê, rûbirûyê astengiyên di warê dabînkirina darayî ya ji bo bernameya xwe li Libnanê de ye.
Etîfe di hevpeyivînekê de bi kanala El Cezîreyê re got: "Dawî lêkolîna polênkirina yekbûyî ya qonaxên ewlehiya xurekê (IPC) nîşan dide ku nêzîkê 1 milyon kes li Libnanê – ango ji her çar kesan yê kesek – ji bêewlehiya xurekê ya tûj dikişînin; rewşeke ku piştî şerê dawî yê Îsraîlê li dijî Libnanê, destkeftiyên salên borî ji nav birine."
Wê xirabiya rewşê bi şerê Îsraîlê li dijî Lubnanê û encamên wê yên wekî koçberbûna li Başûrê Lubnanê, her wiha rêxistina aborî û zêdebûna bihayên xurek û sotemeniyê ve girêda. Her wiha, wê tekez kir ku ev faktorên bûne sedema kêmbûna hêza kirînê ya malbatên Libnanî û gihîştina xurekê veguherîtiye dijwariyeke rojane ji bi milyonan kesan re.
Etîfe destnîşan kir ku Programa Xurekê ya Cîhanî rojane û mehane bi qasî 600,000 kesan li Libnanê bi rêya belavkirina xwarinên germ û alîkariyên dravî re alîkarî dike, lê di heman demê de ji hebûna astengiyên li ser gihîştina herêmên başûrê Libnanê jî agahdarî da.
Li gorî vê berdevkê, ev rêxistin rûbirûyê astengiyên di dabînkirina çavkaniyên darayî de ye, lê digel vê jî, rojane hewl dide ku karwanên alîkariyê têxe Libnanê û bala xwe daye ser xizan û qatên herî zirardar ên civaka vî welatî.
Berdevka Programa Xurekê ya Cîhanî tekez kir ku çareserkirina krîza mirovî li Lubnanê bi sazkirina agirbestê û vegerandina aramiyê ve girêdayî ye.
Her wiha, raporeke hevbeş a Rêxistina Xurek û Çandiniyê ya Neteweyên Yekbûyî (FAO) û Programa Xurekê ya Cîhanî (WFP) nîşan dide ku 1.2 milyon kes li Libnanê di navbera Avrêl û Tebaxa sala 2026-an de dê rûbirûyê astên bilind ên bêewlehiya xurekê ya tûj (qonaxa sêyem) bibin.
...............................
Dawiya peyam /
Etîket:
Lubnan, Krîza xurekê li Libnanê, Programa Xurekê ya Cîhanî (WFP), Şerê Îsraîlê li dijî Libnanê, Îsraîl
Your Comment