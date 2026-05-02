Şirovekarê Amerîkî gotinên Trump ên li ser bidawîhatina şerê bi Îranê re wekî "kenawer" (an jî "pêkenok") binav kir

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —WASHINGTON, 2ê Gulanê. /Hate nivîsandin ji aliyê hevpeyînvanê TASS Dmitry Kirsanov/. – Ragihandina fermî ya Donald Trump, Serokkomarê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, ji Kongreyê re li ser bidawîhatina şerê bi Îranê re, hewlek e ji bo afirandina valahiyekê qanûnî, wiha ji TASS'ê re got Andrew Napolitano, analîst û blogerê amerîkî.
Napolitano, dadgerê berê yê Dadgeha Bilind a Eyaleta New Jerseyê, di şirovekirina nameya Koşka Spî ya li ser bidawîhatina şerê bi Îranê re, ku di 1ê Gulanê de ji bo serokatiya Meclisa Nûneran û Senayê hatiye şandin, got: "Ez difikirim ku ev (name) ji aliyê qanûnî ve sivik û pêkenok e."
Xwendina çewt a qanûnê
Napolitano got ku name li ser ramana ku agirbest heyama 60 rojî ji nû ve dest pê dike, ava bûye. Di vê heyamê de hêza rêveberiyê ya Amerîkayê dikare bêyî pejirandina Kongreyê li derveyî welat hêza leşkerî bi kar bîne. Lê analîst bal kişand: "Ev li ser xwendineke çewt a qanûnê hatiye avakirin."
Wî got: "Qanûn dibêje '60 roj ji destpêkirina bicihkirina leşkerî ve'. Di qanûnê de peyva 'destpêkirin' hatiye bikaranîn, da ku ev cure ji nû ve destpêkirinê, ku Serok Trump û Wezîrê Parastinê Pete Hegseth pêşniyar kirine, were astengkirin."
Napolitano bal kişand ku heyama 60 rojî ya operasyona leşkerî ya Amerîkayê li dijî Îranê bêyî pejirandina Kongreyê, di 1ê Gulanê de bi dawî bûye. Analîst got: "Kongreyê hewce nake ku tiştekî bike. Bi tiştekî nekirinê, ew li gor qanûnê pejirandina xwe red dike. Ji ber vê yekê, li gor qanûnê, ji îro pê ve divê serok dest bi kêmkirina operasyonên leşkerî li dijî Îranê bike. Ew vê nake ji ber ku rêz li qanûnê nagire û rêz li destûra bingehîn nagire."
Prensîba pirsgirêka siyasî
Li gor Napolitano, desteya qanûndanînê ya Amerîkayê nikare serî li desteya dadweriyê bide da ku hewl bide pirsgirêkê çareser bike. Analîst got: "Eger Kongre serok bike dadgehê, an jî endamekî Kongreyê, wek Rand Paul an Thomas Massie, serok bike dadgehê, dadgeh dê red bike ku dozê bibihîze."
Wî destnîşan kir ku ev mijar dê bikeve bin prensîba 'pirsgirêka siyasî' ya qanûna destûrî ya Amerîkayê, ku li gor wê dadgeh tenê bi nakokiyên qanûnî re mijûl dibin, ne yên siyasî.
Analîst got ku dawîn car dozek wisa di bin serokatiya Jimmy Carter de qewimiye, dema ku Senator Barry Goldwater di sala 1979'an de dozekê qeyd kir da ku pêşî li vegerandina Kanala Panama'yê ji Panama re bigire. Napolitano got: "Dadgeha Bilind dozê qebûl kir, lê got ku ew pirsgirêkeke siyasî ye, ango ew e ku divê her du desteyên din (rêveberî û qanûndanîn) biryarê bidin."
Di 1ê Gulanê de, serokê Amerîkayê bi awayekî fermî ji Kongreyê re ragihand ku Koşka Spî şerê bi Îranê wekî bidawî dibîne, û bal kişand ser agirbesteke ku di 7ê Avrêlê de pêk hatiye û paşê hatiye dirêjkirin. Lê ev gav bi piranî ji ber hewcedariya lihevhatina bi qanûnên neteweyî yên ku bikaranîna leşkerên Amerîkayê li şerên derveyî welêt birêve dibin, hatiye avêtin.
Li gor Qanûna Destûra Şer (War Powers Resolution) ya sala 1973'an, hêza rêveberiyê ya hikûmeta Amerîkayê nikare zêdetirî 60 rojan leşkerên xwe li derveyî welêt bi kar bîne bêyî pejirandina desteya qanûndanînê. 1ê Gulanê roja 60'emîn a şerê bi Îranê bû, û Koşka Spî ji Kongreyê pejirandinek ji bo berdewamiya alîkariya di vê nakokiyê de nexwestiye. Li gor Destûra Bingehîn a Amerîkayê, desthilata ragihandina şerê di destê Kongreyê de ye, ne serokkomar e.
Şirovekarê Amerîkî gotinên Trump ên li ser bidawîhatina şerê bi Îranê re wekî "kenawer" (an jî "pêkenok") binav kir
Endrû Napolîtano, analîst û blogerê amerîkî, ji ajansa nûçeyan a TASS'ê re got: Ragihandina fermî ya Donald Trump, serokkomarê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, ji Kongreyê re di derbarê bidawîkirina şerê bi Îranê de, hewlek e ji bo afirandina valahiyekê qanûnî.
