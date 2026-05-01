Vatîkan: Bikaranîna aştiyane ya enerjiya nukleerî pêwîst e

Li gor nûçegihaniya navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA – Çavdêrê daîmî yê Vatîkanê li Neteweyên Yekbûyî, bi munasebeta 11-emîn konferansa vekolîna beşên peymana nebelavkirina çekên nukleerî (NPT), got: "Hemû welat, bi tevayî bicîanîna berpirsiyariyên xwe yên nebelavkirinê, ji mafê bikaranîna aştiyane ya enerjiya nukleerî sûd werdigirin."
Vê heyetê zêde kir: "Bi vê yekê re, bilindtirîn standardên ewlehiyê, parastinê û berpirsiyariya li hember jîngehê pêwîst in, ji ber ku parastina saziyên nukleerî, bi taybetî di rewşên nakokiyên leşkerî de, fikareke bingehîn ji bo civaka navneteweyî ye."
