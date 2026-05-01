Eraqçî: Qumarê Netanyahû 100 milyar dolarî dahatiye Amerîkayê

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Seyîd Ebas Eraqçî, Wezîrê Karûbarê Derve yê welatê me, di tweitekê de li ser torra X, derewa Pentagonê der barê lêçûnên şer de rave kir.
Wezîrê Karûbarê Derve yê welatê me nivîsî: "Pentagon derewan dike. Qumarê Netanyahû heta niha bi rasterastî 100 milyar dolar ji bo Amerîkayê lêçûye. Çar qatê reqema ku hatiye ragihandin."
Eraqçî zêde kir: "Lêçûnên nerasterast ji bo dîlgirên bacê yên Amerîkî bi qasî pir mezintir in. Para mehane ji bo her malbateke Amerîkî gihîştiye 500 dolarî û bi lez û bez zêde dibe."
Wezîrê Karûbarê Derve yê Îranê tekez kir: «Pêşî Îsraîl» her tim wateya «Dawiya Amerîkayê» ye.
