Encamên avakirina konsolosxaneyeke mezin a Amerîkayê li Hewlêrê

Vekirina konsolosxaneya nû ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) li Hewlêrê, navenda Herêma Kurdistanê ya Iraqê, di Kanûna borî de bi reklamekê fireh a siyasî û dîplomatîk re pêk hat. Ev proje Iraq kir mazûvana du navendên mezin ên dîplomatîk ên Amerîkayê li cîhanê: balyozxaneya mezin a Waşingtonê li Bexdayê û naha jî konsolosxaneya berfireh li Hewlêrê. Lê dîsa jî, pirsa sereke ev e ka ev kompleksa nûavakirî nîşanek ji xurtkirina bandora Amerîkayê li Iraqê ye, yan jî dê bibe sedemek ji bo zêdebûna gefên ewlehiyê?
Di salên dawî de, xema ku navendên dîplomatîk ên Amerîkayê li Iraqê bibin hedefa êrîşên bi mûşek û balafirên bêmirov (drone), carinan hatiye bilêvkirin. Kêmkirina leşker û karmendên balyozxaneya Amerîkayê li Bexdayê jî di heman çarçoveyê de pêk hat. Naha bi zêdebûna êrîşên li hemberî cihên Amerîkayê piştî tengasiyên herêmî yên dawî, ev xem ji berê bêtir rastîn xuya dikin.
Di heman demê de bi vekirina konsolosxaneya Hewlêrê re, pêvajoya veguhastina beşek ji hêzên Amerîkayê ji deverên di bin kontrola hikûmeta navendî ya Iraqê de ber bi bingehan li Herêma Kurdistanê jî dest pê kir. Lê berdewamiya hebûna Amerîkayê li vê herêmê ne tenê astengî (deterrence) pêk neanî, lê diyar e ku axa Herêmê jî kiriye hedefa êrîşên bêhtir.
Rêya dirêj a avakirina projeyê
Konsolosxaneya nû ya Amerîkayê naha bûye yek ji avahiyên herî berbiçav ên bajarî yên Hewlêrê. Erdê vê kompleksê di sala 2013'an de ji aliyê Şaredariya Hewlêrê ve hat veqetandin û karê wê yê avakirinê ji sala 2018'an ve bi budceyekî nêzîkî 800 milyon dolarî dest pê kir; ev jî mîqdar e ku li gorî texmîna destpêkê ya 568 milyon dolarî bi awayekî berbiçav zêde bûye.
Heta berî temamkirina projeyê jî, ev kompleks tenê wek avahiyekî îdarî dihat hesibandin. Di sala 2023'an de, Îrwin Hîks, serkonsolosê wê demê yê Amerîkayê li Hewlêrê, ragihandibû ku ev proje "peyamek e ku Amerîka nakeve tu derê." Ev axaftin peyamek di heman demê de ji bo lîstikvanên navxweyî yên Iraqê, hevalbendên herêmî û bi taybetî ji bo Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) re bû. Ev partî hertim Hewlêrê wek hevalbenda herî nêzîk a Waşingtonê li Iraqê nasandiye.
Di dema destpêkirina vê projeyê de, sedemên kevneşopî yên nêzikbûna Amerîkayê û Herêma Kurdistanê ― bi taybetî hevkariya di şerê li dijî DAIŞê de piştî sala 2014'an ― diguherîn. Konsolosxaneya kevn a Amerîkayê li Hewlêrê di avahiyekî biçûk de dixebitî û sembola hebûnekê stratejîk a demdirêj dihat hesibandin.
Peyam bo Bexdayê
Di heman demê de, Herêma Kurdistanê di bin zextên aborî û siyasî yên ji aliyê Bexdayê ve bû; ji sînordariyên hinardekirina neftê bigire heta biryarlara Dadgeha Bilind a Federal, ku desthilatên darayî yên bêhtir veguhestin hikûmeta navendî. Di vê atmosferê de, projeya konsolosxaneya nû ji bo Hewlêrê wek piştevanekî siyasî û ewlehiyê yê ji aliyê Amerîkayê ve dihat dîtin.
Lê dîsa jî, çavkaniyên siyasî li Herêmê bawer dikin ku ev kompleks ji wê zêdetir ku nîşana soza Amerîkayê ji bo ewlehiya Herêmê be, refleksa tevliheviya têkiliyên Waşingtonê bi hikûmeta navendî ya Iraqê û tevgerên şîe yên li Bexdayê yên desthilatdar e. Li gorî van çavkaniyan, Amerîka dibe ku ji Hewlêrê wek cîhekî bi mesrefa kêmtir û dûrî sînorkirinên siyasî yên Bexdayê bikar bîne ji bo birêvebirina dosyeyên hesas ên Iraqê.
Ev nêrîn bi nêzîkatiya nû ya Amerîkayê re jî li hev tê. Hin karbidestên Amerîkayê di mehên dawî de ji bêbandoriya mudaxeleyên leşkerî axiftin û li ser zêdekirina rola amûrên dîplomatîk, di nav de konsolosxaneya Hewlêrê, ji bo bicihanîna bandorê giranî dan.
Leverek siyasî ji bo Hewlêrê
Ji bo Partiya Demokrat a Kurdistanê, mazûvaniya vî kompleksî hîn jî wek destavekî giring tê dîtin. Hebûna berfireh a Amerîkayê li Hewlêrê, îdiaya vê partiyê li ser karîgeriya rêvebirina Herêmê û têkiliya xwe yê bi Waşingtonê re xurt dike.
Ji aliyê aborî ve jî, ev proje wêneyek ji aramî û ewlehiya Herêmê li beramberî herêmên din ên Iraqê pêşkêş dike. Pêşkêşkirina vî wêneyî ji bo kişandina sermayeguzariya biyanî û parastina cihê siyasî yê Hewlêrê gelekî girîng e.
Lê danûvurînên dawî vî wêneyî xera kirine. Îsal (hengame) êrîşên bi balafirên bêmirov û mûşekan ên komên Iraqî li hemberî cihên têkildar ên Amerîkayê li Herêmê destnîşan kir ku Hewlêrê ji tengasiyên herêmî jî bêpar nîne. Ev mijar dikare li ser hewldana Herêmê ji bo nasandina xwe wek deverekî ewle ji bo sermayeguzariyê bandorên neyînî bike.
Xema Bexdayê û pêşbaziya navxweyî ya Kurdan
Hin tevgerên şîe li Bexdayê ditirsin ku konsolosxaneya nû ya Amerîkayê li Hewlêrê cihê dîplomatîk yê hikûmeta navendî qels bike. Ji nêrîna wan, ev kiryar nîşaneke kêmbûna baweriya Waşingtonê bi karîgeriya Bexdayê di birêvebirina dosyeyên hesas de ye.
Di nav Herêmê de jî ev proje bêberî (pirsgirêk) ne bûye. Çavkaniyên nêzîkî Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK), hevrikê kevneşopî yê PDKê, bawer dikin ku komkirina bandora Amerîkayê li Hewlêrê dikare valahiya siyasî di navbera du qutbên sereke yên hêzê li Herêmê de sûtir (tuneker) bike.
Ji bilî vê, girêdayîbûna zêde ya Herêmê bi piştevaniya Amerîkayê re dibe ku di dirêjahî de bi mesref be. Di rewşa guherîna nêzîkatiya Waşingtonê ya li hemberî xwebexşîna Kurdan de, Hewlêrê dê di danûstandin û nakokiyên xwe yên bi Bexdayê re di rewşeke qelstir de bimîne.
Nêrîna lîstikvanên herêmî
Îran û komên nêzîkî wî, bi îhtîmaleke mezin, dê berdewam bikin ku navendên dîplomatîk ên Amerîkayê li Iraqê wek hedefên rewa di hemberî tengasiyên herêmî de bihesibînin. Ji ber vê, di rewşa sûtbûna tengasiyan de, hem balyozxaneya Amerîkayê li Bexdayê û hem jî konsolosxaneya Hewlêrê dikarin bibin hedefa êrîşan.
Tirkiye jî bi hesabên tevlihev li berfirehbûna hebûna Amerîkayê li Herêmê dinêre. Enqere her çend aramiya Herêmê û têkiliyên nêzîk bi PDKê re xwaztî jî, lê zêdebûna rola Amerîkayê dikare bandora kevneşopî ya Tirkiyeyê li Hewlêrê sinordar bike.
Encam
Konsolosxaneya nû ya Amerîkayê li Hewlêrê, hem sembola berdewamiya hebûna Waşingtonê li Iraqê ye û hem jî nîşanek ji guherîna qaliba bandora Amerîkayê ji amûrên leşkerî ber bi dîplomasiyê ye. Lê ev hebûna berbiçav, di heman demê de Herêma Kurdistanê ji berê bêtir dike hedefa pêşbaziyên navxweyî yên Iraqê û tengasiyên herêmî.
Di encamê de, ev proje dikare di heman demê de du wateyan bi xwe re bîne: pêşandanên hêz û sermayeguzariya demdirêj a Amerîkayê, û her wiha veguherîna hedefekî aşkere di nakokiyên pêşerojê yên Rojhilata Navîn de.
