Fermandarê Giştî yê Artêşê: Em li hemberî her cureyê gefa dijmin radiwestin.

Li gor nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Amîr Serleşker Hetemî, Fermandarê Giştî yê Artêşê, di peyamekê de bi munasebeta Roja Mamosteyan nivîsand: Artêşa Komara Îslamî ya Îranê, îro bi sûdwergirtina ji fêrên xwe yên ji mamoste, hînker û perwerdekarên rêzdar, û bi bikaranîna hînkirinên hêja yên Du Îmamên Şoreşa Îslamî, baş fêm kir ku divê hêz û amadehiya xwe ya defansî bi rengekî bilind bike da ku erkê xwe yê giring, ku parastina serxwebûn û yekitiya axa Îranê ye, bi awayê çêtirîn bi cih bîne.
Artêş bi xwebespêrtina hêz û piştgiriya miletê mezin ê Îranê, mîna berê, li hemberî her cureyê gef û dijminatiyê radiweste.
